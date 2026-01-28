Οι Kneecap ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ "Fenian"

Ο νέος τους δίσκος, που θα κυκλοφορήσει από την Heavenly Records, αναμένεται στις 24 Απριλίου 2026 και παρουσιάζεται ως η απάντησή τους στις νομικές περιπέτειες που έχουν περικυκλώσει τον Mo Chara της μπάντας τους τελευταίους 12 μήνες. Ο Mo Chara είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατία, μετά από ισχυρισμούς ότι κρατούσε σημαία της Hezbollah σε συναυλία στο Λονδίνο.

Ο Mo Chara, κατά κόσμον Liam Óg Ó hAnnaidh, βρέθηκε ξανά στο δικαστήριο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρότι η υπόθεση τρομοκρατίας εναντίον του είχε απορριφθεί τον Σεπτέμβριο λόγω νομικού σφάλματος στον χρονισμό της διαδικασίας. Ο Διευθυντής Δημόσιων Διώξεων άσκησε στη συνέχεια έφεση κατά της απόφασης και η κρίση του δικαστηρίου τελεί αυτή τη στιγμή υπό επιφύλαξη.

Σε δήλωσή τους στα social media, οι Kneecap εξήγησαν πώς τα πρόσφατα γεγονότα διαμόρφωσαν το νέο άλμπουμ, γράφοντας: «Προσπάθησαν να μας σταματήσουν βαφτίζοντας τους Kneecap “τρομοκράτες”, με ακυρώσεις, με δηλώσεις ακόμη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είχαμε όλο το κίνητρο που χρειαζόμασταν… αυτό δεν είναι μια βιαστική αντίδραση, αλλά μια μελετημένη απάντηση σε όσους προσπάθησαν να μας φιμώσουν. Και απέτυχαν».

Εξήγησαν επίσης την επιλογή του τίτλου Fenian ως αναφορά στην πατρίδα τους: «Εμπνευσμένο από και με περηφάνια ονομασμένο “Fenian”, τους πολεμιστές της ιρλανδικής λαογραφίας — και αργότερα έναν υβριστικό όρο για τους Ιρλανδούς. Τώρα τον χρησιμοποιούμε για να ονομάσουμε όλους όσοι λένε την αλήθεια στην εξουσία».

Οι Kneecap πρόσθεσαν: «Μετά από 800 χρόνια αποικιοκρατίας, νόμιζαν ότι η ιρλανδική γλώσσα θα πέθαινε. Δεν πέθανε. Χάρη στους Muintir na Gaeltachta και σε όλους τους Γαέλους που αρνήθηκαν να αφήσουν την κουλτούρα και τη γλώσσα τους να καταστραφούν».

Κλείνοντας τη δήλωσή τους, έγραψαν: «Και οι KNEECAP είναι κάπως έτσι… δεν εξαφανιστήκαμε. Οι Paddies επέστρεψαν».