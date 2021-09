Το κοντράστ ανάμεσα στην παρθένα φύση της βρετανικής γης και των βιομηχανικών, επαρχιακών πόλεων του Νησιού είναι τόσο έντονο που έχει βρει ηχητικό ισοδύναμο με πολλούς, διαφορετικούς, τρόπους στη μουσική ιστορία της χώρας. Η folktronica είναι ένας μόνο ένας από αυτούς και οι Haiku Salut είναι μία από τις μπάντες που έχουν υπηρετήσει αυτή την πειραματική, ανήσυχη και ηλεκτρονική πτυχή του folk ήχου με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα στο παρελθόν. Στο νέο, πέμπτο τους album συνεχίζουν να διατηρούν ρευστά τα όρια στον αφαιρετικό τους ήχο και προσθέτουν, διακριτικά field recordings μέσα από κτίρια που έχουν αφεθεί στο έλεος της φύσης για να προσδώσουν μία στοιχειωμενη, μυστήρια ατμόσφαιρα στις συνθέσεις τους. Αυτές (οι συνθέσεις) δεν κρύβουν ιδιαίτερες εκπλήξεις, ούτε κάποια πρωτοτυπία, αλλά διακρίνονται από τη δύναμη της χειροπιαστής, προφανούς και απλής ομορφιάς: στα τιτιβίσματα πουλιών διαχέονται μινιμαλιστικές, πιανιστικές γραμμές και έπειτα εισχωρεί ο ήχος των “μηχανών” (“All Watched Over By Machines Of Loving Grace”). Από τη φύση του, ο δίσκος δεν διεκδικεί προσοχή σε πρώτο πλάνο, αλλά είναι προορισμένος να ακούγεται κάπου εκεί στο φόντο, ενώ τα πρώτα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα και οι σταγόνες από τα πρωτοβρόχια χτυπούν το τζάμι. Το The Hill, The Light, The Ghost είναι ο ιδανικός δίσκος για να υπενθυμίσει πως το Φθινόπωρο βρίσκεται στη γωνία, αλλά θα έχει ξεχαστεί μέχρι αυτό να καταφθάσει.

