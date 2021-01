Lebanon Hanover - Sci-Fi Sky

Με την συνηθισμένο ψυχρό τους coolness και τα χαρακτηριστική σκοτεινή τους αισθητική, οι Lebanon Hanover επιστρέφουν στο αγαπημένο μετερίζι της Fabrika Records, τραβώντας ξανά τα βλέμματα πάνω τους, με έναν δίσκο που είναι δύσκολο να μην κατατάξεις στους καλύτερους της δισκογραφικής πορείας τους. Το Sci-Fi Sky είναι ένα μεστό, ώριμο άλμπουμ που συμπυκνώνει το momentum της νέας δεκαετίας του σπουδαίου ντουέτου, που, χορτασμένο από τις χιονισμένες απάτητες κορυφές του ευρωπαϊκού darkwave, δεν διστάζει να εξερευνήσει διακριτικά κι άλλες πτυχές του ήχου του. Της εξερεύνησης αυτής ηγούνται οι παραμορφωμένες κιθάρες που κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το δυναμικά εναρκτήριο “Living on the Edge”, ενώ από το “Golden Chid” -το καλύτερο ίσως και αρτιότερο κομμάτι του δίσκου- αναλαμβάνουν για τα καλά τα ηνία, οδηγώντας το Sci-Fi Sky σε ένα ενδιαφέρον παρακλάδι του άτεγκτου μινιμαλισμού με τον οποίον πορεύτηκαν οι Lebanon Hanover όλα αυτά τα δέκα χρόνια της δημιουργίας τους. Το σύνολο του δίσκου, βέβαια, παραμένει πάντα δύσκολο και τραχύ, δημιουργώντας αιχμές και εντάσεις που τσιτώνουν τον ακροατή και κάνουν την μετάβαση από τραγούδι σε τραγούδι έναν γύρο ανώμαλου δρόμου. Η ανταμοιβή για τις δυσπρόσιτες ορέξεις των Lebanon Hanover έρχεται, όμως, μέσα από αλλεπάλληλα twists σε κάθε γωνιά του δίσκου: από τα ξυλόφωνα του “Golden Child” στην απρόσμενη, σχεδόν ακουστική, συναισθηματική στιγμή του “Angel Face” και από τον νεοπαγή εξωτισμό του “Third Eye in Shangai” στo ωμό, μεταλλικό ιντερμέδιο doom θεατρικότητας του “Digital Ocean”. Σε όποιον αρέσκεται στα coldwave ακούσματα, οι Lebanon Hanover κομίζουν με αξιώσεις την πιο σύγχρονη εκδοχή του εαυτού τους, με έναν διάβολο κρυμμένο στις λεπτομέρειες που αξίζει να ακουστεί με τη δέουσα προσοχή.

Άκου και αυτό: Boy Harsher – Careful (2019), Selofan – Partners in Hell (2020), Spectres – Nostalgia (2020)