Bdrmm - Bedroom

Το παλιό shoegaze, το ορθόδοξο, ζει και βασιλεύει. Αυτό μας διατυμπανίζει βρονταχτά η πεντάδα των Bdrmm από το Χαλ του Ηνωμένου Βασιλείου στο ηλεκτρικά...παραμορφωμένο ντεμπούτο της. Μπορεί να μην επινοούν νέες δυνατότητες της ηλεκτρικής κιθάρας, αλλά καταφέρνουν να πλάσουν τον δικό τους, αναγνωρίσιμο ήχο, τικάροντας παράλληλα διακριτά όλες τους τις επιρροές (MBV, Ride, Duster, Bark Psychosis κτλ). Ακόμη, οριοθετούν τον ήχο τους μέσα σε ένα χώρο που δεν είναι ούτε υπερβολικά προφανής και ευθύς, αλλά ούτε αόριστα ατμοσφαιρικός, αποφεύγοντας τη ρουφήχτρα της δημιουργικής ασάφειας στην οποία συνήθως πέφτουν οι περισσότερες σύγχρονες shoegaze μπάντες. Φυσικά, σε κομμάτια όπως το “Happy” και το “A Reason To Celebrate” κοπιάρουν απροκάλυπτα και σε βαθμό μηνύσιμο τους DIIV, αλλά ως τελική αίσθηση μένει αυτή μιας μπάντας που απλώς επανατοποθετεί στο χώρο τα υλικά της για να φτιάξει κάτι καινούριο, δικό της. Επίσης, μέσα σε αυτή την ονειρώδη, shoegaze θολούρα ξεπροβάλλουν τσιτάτα που μένουν, όπως το “You don’t know how much it meant to me / That we spent that night / So carefree” στο “Push/ Pull” και το “well, it’s okay for you to walk away” στο “A Reason To Celebrate”, κάτι που συμβαίνει συχνά σε όλους αρχετυπικούς δίσκους του είδους. Μπορεί το Bedroom να μην έχει τίποτα το ηχητικά ριζοσπαστικό, αλλά είναι ένας δίσκος που θα βρει τη θέση του στις σελίδες του shoegaze. Τα “If…” και “Is That What You Wanted To Hear”, λίγο πριν από το τέλος, μετατρέπουν αυτή την αίσθηση σε βεβαιότητα.

