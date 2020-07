ADULT. – Perception is/as/of Deception

Ένα ως τα μπούνια post-punk ζευγάρι από το Νιτρόιτ διαβάζει Aldous Huxley και τα βάφει μαύρα για να ηχογραφήσει τον όγδοο δίσκο του σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Ο γάμος των Nicola Kuperus και Adam Lee Miller δεν ευτύχησε μόνο εντός των οικιακών τοίχων αλλά και εντός των σκοτεινών στούντιο που ηχογραφούν χρόνια τώρα σε όλα τα μήκη της EBM και της synth electro. Η ωμή πανκ αισθητική και συναισθηματική σύγχυση και οργή στους στίχους είναι τα κλασσικά εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι ADULT. μετά από δεκάδες άλλους, περισσότερο ή λιγότερο σπουδαίους, προκειμένου να φτιάξουν τη δική τους γωνιά στην υπόγεια αμερικανική μουσική πιάτσα, με τα αποτελέσματα να τους δικαιώνουν τουλάχιστον μέχρι το τέλμα του This Behaviour το 2018. Με το Perception is/as/of Deception δείχνουν ζωηρά σημάδια ανάκαμψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν απόλυτα να διαλύσουν την αίσθηση της παρακμής που αλώνει συχνά τα dark industrial parties κάπου εκεί προς το τέλος τους. Υπάρχει βέβαια μια αδιαμφισβήτητη γοητεία στην ιδιοσυγκρασία των ορθόδοξων ελεκτροπάνκηδων κι αυτή βγαίνει προς τα έξω, ακόμα και 20 χρόνια μετά τo πρώτο σπινιάρισμα στις synth πίστες του Ντιτρόιτ. Το εναρκτήριο “We Look Between Each Other” δηλώνει δυναμικά την πρόθεση να τιμηθούν δεόντως οι ένδοξες EBM στιγμές του παρελθόντος, η οποία επιβεβαιώνεται από καλοεκτελεσμένα δείγματα του κλασσικού στιλ των ADULT. όπως το “Why Always Why” και το “Have I Started at the End”. Στο ρόλο της ευχάριστης έκπληξης του δίσκου το “Don’t Reduce Me” που κλέβει τις εντυπώσεις με τον βραδυφλεγή, σέξι πειραματισμό του σε μια μη αναμενόμενη πλην ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και εκ του αποτελέσματος επιτυχημένη αλλαγή ρυθμικού μοτίβου. Αν το Perception is/as/of/Deception έκρυβε δύο τρεις ακόμα εξερευνητικές και εξελικτικές ασκήσεις στον ήχο των ADULT. πίσω από το πιασάρικο εξώφυλλό του, θα μιλούσαμε για έναν εντελώς διαφορετικό δίσκο και μια εντελώς διαφορετική βαθμολογία.

