Other Lives – For Their Love

Αν αγαπάς την καλή indie με americana αέρα και θες μια αλλαγή από τον γλυκό και νωχελικό Sufjan Stevens, ο ταλαντούχος κύριος Jesse Tabbish είναι ο άνθρωπος σου και το For Their Love των Other Lives ο δίσκος που έπρεπε να ακούσεις...χθες. Πέντε χρόνια μετά το Rituals και το trendy πειραματικό ηλεκτρονικό φλερτ, η μπάντα από την Οκλαχόμα επιστρέφει στις μουσικές της ρίζες με δέκα τραγούδια που συμπυκνώνουν σε 37 λεπτά την αμερικάνικη μουσική κουλτούρα και υπνωτίζουν μετά από πολλές ακροάσεις, οδηγώντας σε μεγάλες συγκινήσεις. Το εναρκτήριο “Sound of Violence” σε βουτάει κατευθείαν στο σύμπαν σκοτεινής αγάπης που έχτισαν οι Other Lives για τον τέταρτο δίσκο τους, θέτοντας με το καλημέρα υποψηφιότητα για την κορυφαία στιγμή του For Their Love. Μια κορυφή που παίζει τραμπάλα με το αμέσως επόμενο “Lost Day”, το παρανοϊκό twist του ‘’Nites Out” και το εξαιρετικό single “We Wait” με τα ακαταμάχητα spaghetti western χορωδιακά φωνητικά. Ασυνήθιστες συνθετικές δομές γεμάτες εκπλήξεις, πλούσιο και ευφάνταστο ηχητικό layering και μια άκρως απολαυστική ποικιλία στην ενορχήστρωση, αναδεικνύουν τραγούδια που είναι αδύνατον να εξαντληθούν σε έναν γύρο του στιλ «Βάλε κάτι να παίζει από πίσω». Το For Their Love είναι ένα μουσικό καλειδοσκόπιο στα κάτοπτρα του οποίου συγχωνεύονται με κομψή απλότητα πολλά μεγάλα και γνήσια κεφάλαια της αμερικανικής μουσικής: ο Neil Young και ο Sixto Rodriguez, ο David Byrne και τα soundtrack του Εnnio Morricone, οι Fleet Foxes και το Οχάιο των National. Ή αλλιώς, η σύγχρονη indie folk στα καλύτερά της.



Άκου και αυτό: Ennio Morricone – The Good, the Bad and the Ugly (1966), Sixto Rodriguez – Cold Fact (1970), The Handsome Family – Singing Bones (2003), Fleet Foxes – Helplessness Blues (2011)