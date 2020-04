Από την Ισλανδία με αγάπη, ο τρίτος δίσκος (ή τέταρτος, εντός Ισλανδίας) του συντοπίτη της Björk και συστεγαζόμενου στο label της, Ásgeir, έρχεται ψάλλοντας την επιστροφή του στη φύση και στις εσωστρεφείς, τρυφερές ρίζες του ντεμπούτου του, In the Silence / Dýrð í dauðaþögn. Το Bury the Moon είναι η γλυκιά συγκομιδή ενός σύγχρονου τροβαδούρου του δάσους μετά το τέλος μιας σχέσης. Με ελάχιστο εξοπλισμό, μερικά εφέ χάλκινων πνευστών και το διάφανο φαλτσέτο του, ο Ásgeir θάβει το φεγγάρι στην αυλή του (see what I did there...). Ηighlights της τελετής, το εναρκτήριο “Pictures”, τα κινηματογραφικά καρέ του “Rattled Snow” και το εθιστικό, επιμελώς άτακτο, ομότιτλο τραγούδι, που κλείνει το album με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχει το θάρρος και την πυγμή του αμέσως προηγούμενου δίσκου του Ισλανδού (Afterglow) και βουλιάζει συχνά σε άβουλα εδάφη νοσταλγίας μιας folktronica, που αν όχι κάπως ξεπερασμένη, σίγουρα έχει δει καλύτερες μέρες. Παρόλα αυτά, όμως, το Bury the Moon είναι ένα εξαιρετικό δείγμα δομικής και συνθετικής δεινότητας που βγάζει όλα τα αρώματα του εξοχικού στο οποίο κλείστηκε ο δημιουργός του για να το γράψει. Κομψό και ρομαντικό, πλην σε σημεία βαρετούτσικο, το Bury the Moon δεν ανεβάζει τον Ásgeir κατηγορία, αλλά υπόσχεται μια ευχάριστη και αβίαστη ακρόαση, χωρίς να απαιτεί τίποτα σε αντάλλαγμα.

