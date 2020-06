The Next Step Quartet - At the Zoo

Ο βασικός λόγος -νομίζω- που κυκλοφορούν τα live άλμπουμ είναι να μεταφέρουν στον ακροατή μια ατμόσφαιρα στην οποία το κοινό (χειροκροτήματα, επευφημίες, φωνές) γίνεται ένα βασικό συστατικό της μουσικής λειτουργίας. Κι ακόμη, τα πιθανά μικρολαθάκια ή ένας μικροφωνισμός και φυσικά, η διαφορετική προσέγγιση των τραγουδιών ή των συνθέσεων καθώς οι μουσικοί αλληλεπιδρούν με όλα αυτά. Με άλλα λόγια...ζωντανό άλμπουμ.

Οι Next Step Quartet έδωσαν μία σειρά συναυλιών στο χαλανδριώτικο The Zoo και ηχογραφήθηκαν ζωντανά ,αλλά αυτό το μαθαίνουμε μόνο επειδή το γράφει στο εξώφυλλο. Το πνεύμα του live άλμπουμ απουσιάζει ολοκληρωτικά. Ούτε κοινό ακούμε, ούτε «λάθη» γίνονται, ούτε ζωντάνια υπάρχει. Αυτό είναι ένα live στα χαρτιά. Οι Next Step Quartet παίζουν, μάλλον, προσεκτικά και συγκρατημένα και περισσότερο φαίνεται να τους ενδιαφέρει πως θα παίξουν σωστά και αποτελεσματικά τα καινούργια τους κομμάτια, παρά να τα επικοινωνήσουν με το κοινό. Αυτό που έκαναν «ζωντανά» σε ένα κλαμπ, εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως θα μπορούσαν να το κάνουν κάλλιστα σε ένα στούντιο και να παίξουν τις συνθέσεις τους μία κι έξω.

Όπως και να 'χει, ως κουαρτέτο αυτή τη φορά, δείχνουν την ίδια φροντίδα και συνέπεια, τα παιξίματα τους παραμένουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αποκτούν βάθος, όλα λειτουργούν καλά και με περισσότερο στοχασμό. Όμως, δεν είναι ένας δίσκος που μας φανερώνει μία αξιόλογη εξελικτική πορεία σε σχέση με όσα μας έχουν ήδη πει.