Αναμφίβολα, οι μέρες που διανύουμε μοιάζουνκαι στην ανησυχία για το Αύριο. Με λίστες ταινιών-δίσκων-βιβλίων να ξεπετάγονταικαι με κείμενα που θέλουν μεν να πιάσουν την επικαιρότητα, μα καταντούν κλισέ τις λέξεις «δυστοπία» και «καραντίνα», όντας επιπλέον πασπαλισμένα με μια αφελή και εύκολη αισιοδοξία (ή τρομοκρατία).Η μουσική βιομηχανία δεν έχει μείνει φυσικά ατάραχη, καθώς συναυλίες μα και κυκλοφορίες δίσκωνη μία μετά την άλλη. Ανάμεσα στις ζωντανές εμφανίσεις που αναβλήθηκαν ήταν και εκείνη του The Boy στο Temple, ο οποίος αξιοποίησε ωστόσο την όλη συγκυρία βγάζοντας νέο δίσκο, με τραγούδια–εκτός από το “Αγαπημένο Μας Μέρος Στη Γη”, το οποίο ήταν ήδη γραμμένο για την ταινία Όταν Γελάω Κλείνουν Τα Μάτια Μου του Ντάνιελ Μπόλντα (2019).Δεν είναι λίγοι όσοι θέλησαν να γράψουν τραγούδια ή να κάνουν live streaming τις τελευταίες μέρες. Αλλά πόσο εύκολο είναι να αντιληφθείς πραγματικά τον τωρινό παλμό καιΝα μην αναπαράγεις δηλαδή με κάποιον τρόπο τα όσα μπορείστα social media, θέλοντας να μη φανείς ανεπίκαιρος;Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης μοιάζει να αντιμετωπίζει αυτά τα ερωτήματα με τον ολόδικό του τρόπο και με μια γνωστή συνταγή: στραμμένος στον επίγειο φόβο, δημιουργεί με τους στίχους του, στο οποίο κυριαρχεί κατά κύριο λόγο το Εμείς. Με έντονο τον ήχο του πιάνου σε παραλογές, να σου τσιγκλά κάθε τόσο τη σπονδυλική στήλη· και με τονστην κιθάρα να αποδίδει τα πάντα σαν σε μινόρε κινηματογραφικής μελωδίας.Έτσι, ενώ οι απαγορεύσεις και η εμμονική παράκληση της απόστασης έχει γίνει καθημερινότητα, εκείνος(“Είναι Σαν Να Υπάρχει”). Σκιαγραφώντας συναισθήματα περιμετρικά των τετραγώνων του διαμερίσματος: από την οικειοποίηση μιας τηλεοπτικής εκπομπής (), η οποία λειτουργεί σαν αποκούμπι για τις ώρες του εγκλεισμού φαντάζοντας ως κάτι το ζωντανό (“Πάνω Που Το Τέλος Έμοιαζε Κοντινό”), μέχρι το απόλυτο χάος του φόβου και του θανάτου. Ως άλλη zombie Αποκάλυψη που ξεχύνεται με στριγκλιές στους δρόμους, ενόσω(“Θα 'Ναι Όλα ΟΚ”). Είναι φορές μάλιστα που αισθάνεσαι να εναντιώνεται ακόμη και στον Τόμας Στερνς Έλιοτ, παραφράζοντάς τον για το τέλος (ή μη) αυτού του κόσμου (“Το Κορίτσι, Το Αγόρι Και Η Γάτα”).Εκεί που άλλοτε η σουρεαλιστική ματιά του The Boy ήταν κατηγορούμενη για επιτήδευση, βρίσκεται τώρα να δομείται μέσα σε μια ποιητικότητα, η οποία την αφήνει να κυλά φυσικά (“Μέσα Στο Σπίτι”). Άλλοτε με απαγγελτικό τρόπο,(“Μου Αρέσει Που Είμαστε Μόνοι Μας”) κι άλλοτε με, να τονίζουν την αντίθεση μέσα στη μελωδικότητα. Η φωνή του, επίσης –την οποία κατά καιρούς μπορεί να αποδέχθηκες έτσι ως είναι ή να σου χτύπησε τα μελίγγια ο εκνευρισμός στην έκθεσή της– μοιάζει εδώ να ισορροπεί σε ακριβείς τόνους, θυμίζοντας ενίοτε σε χροιάΗ τρυφερότητα και η μελαγχολία βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στην Αντιλόπη, με τον The Boy να μην αφήνεται όμως σε καμία περίπτωση στην απελπισία. Κάθε άλλο,, που καθρεφτίζουν και την ελληνική πραγματικότητα στα νοσοκομεία τη δεδομένη στιγμή ("Βγες Στο Μπαλκόνι"). Δεν δείχνει λοιπόν πρόθεση για ψέματα και για ωραιοποίηση των πραγμάτων.Δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι το άλμπουμ κλείνει με αναφορά στην ταινία τουΤο Πνεύμα Του Μελισσιού (1973). Ένα φιλμ όπου το πνεύμα της αθωότητας και της φαντασίας αντιστέκεται στην πραγματικότητα και στον εγκλωβισμό σε αυτήν. Δίνοντας μιαν άλλη οπτική και όραση μες το σκοτάδι, η οποία σου επιτρέπει, αλλάΣε κάθε περίπτωση, δίσκοι σαν την Αντιλόπη φέρνουν πάντα στο προσκήνιο το ζήτημα του ελληνικού στίχου. Που, όχι πολύ παλιότερα, υπήρξε πεδίο λογομαχιών για το indie και εναλλακτικό κοινό, με πολλούς να έχουν τη διάθεση να ακούσουν κι άλλους να βγάζουν φλύκταινες. Για την ώρα, πάντως, ο The Boy συνεχίζει να αριθμείται στους ελάχιστους αυτού του χώρου που μπορούν, διαγράφοντας στο βάθος των δημιουργιών τους το εγχώριο τώρα.