Ακούγοντας το Wild Love, έχεις συχνά την αίσθηση ότι οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν μεταφερθεί σε κάποιο παράλληλο σύμπαν όπου η Björk αποφάσισε να ακολουθήσει την παράδοση της αμερικανικής guitar pop. Μέσα σε αυτό το παράξενα φωτεινό τοπίο κινείται η Nina Winder-Lind, χτίζοντας έναν από τους πιο γοητευτικούς debut δίσκους της χρονιάς. Η πρώτη προσωπική δουλειά της μοιάζει λιγότερο με συλλογή τραγουδιών και περισσότερο με εικονογραφημένο παραμύθι. Κάθε σύνθεση του Wild Love ανοίγει ένα καινούργιο σκηνικό, όπου η θεατρικότητα, η pop ευαισθησία και το ανεπιτήδευτο rock 'n' roll συνυπάρχουν με αξιοθαύμαστη φυσικότητα. Η Σουηδή μουσικός που εδρεύει στο Μπράιτον και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις εξαιρετικές The New Eves, επιβεβαιώνει εδώ ότι η ιδιαίτερη δημιουργική της ταυτότητα δεν περιορίζεται σε ένα συλλογικό σχήμα, αλλά μπορεί να σταθεί με άνεση και αυτοπεποίθηση στο προσκήνιο.

Από τις πρώτες νότες του δίσκου, η Winder-Lind δημιουργεί έναν κόσμο που φαντάζει ταυτόχρονα οικείος και ελαφρώς ονειρικός. Είναι σαν να περιπλανιέσαι σε μια φωτεινή, ανοιχτή εκδοχή της Νέας Υόρκης, όπου το κλασικό αμερικανικό rock 'n' roll συναντά την ευρωπαϊκή art-pop ευαισθησία. Η φωνή της, με τη χαρακτηριστική βόρεια χροιά και τη σχεδόν θεατρική άρθρωση, βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο. Είναι ένας τρόπος ερμηνείας που ίσως διχάσει ορισμένους ακροατές, καθώς αποφεύγει τη συμβατική "όμορφη" προσέγγιση και προτιμά την υπερβολή, τη χειρονομία και την εκφραστική ένταση. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η ιδιαιτερότητα είναι που δίνει στον δίσκο τον ξεχωριστό του χαρακτήρα.

Οι αναφορές είναι εμφανείς αλλά αξιοποιούνται δημιουργικά. Σε αρκετές στιγμές, το Wild Love θυμίζει έναν κόσμο όπου η Björk μετά τους Sugarcubes υπέκυψε στην καθοδήγηση κάποιου περιπλανώμενου ποιητή της Bowery. Αλλού, το πνεύμα του Lou Reed μοιάζει να πλανάται πάνω από τις συνθέσεις, όχι όμως στη σκοτεινή και κυνική εκδοχή του, αλλά σε μια πιο ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη και σχεδόν αισιόδοξη μορφή του. Αυτό που κάνει τον δίσκο να ξεχωρίζει είναι η αίσθηση κίνησης που διατρέχει κάθε τραγούδι. Για παράδειγμα το "This Is Our Life" αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι μελωδίες του ξεχειλίζουν από ενθουσιασμό, ενώ το πιάνο μοιάζει να σπρώχνει συνεχώς τη σύνθεση προς τα εμπρός, δημιουργώντας μια σχεδόν εκστατική αίσθηση ελευθερίας. Είναι ένα τραγούδι που συμπυκνώνει ιδανικά τη λογική του άλμπουμ: τίποτα δεν μένει στάσιμο, τίποτα δεν αρκείται στην ασφαλή διαδρομή.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η παραγωγή του Jack Ogborne, ο οποίος μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών καταφέρνει να δημιουργήσει ένα ηχητικό περιβάλλον πλούσιο αλλά ποτέ υπερφορτωμένο. Οι συνεισφορές των Ella Oona, Finlay Burrows, Edward Deeney, Toma Sapir και της Francesca Brierley λειτουργούν οργανικά μέσα στις συνθέσεις, ενισχύοντας το αίσθημα ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μια μικρή σκηνική παράσταση γεμάτη χρώματα και διαρκείς μεταμορφώσεις. Το "You're Not An Angel" συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στιγμές του δίσκου. Εκεί η Winder-Lind αφήνει τη φωνή της να κινηθεί με εντυπωσιακή άνεση ανάμεσα στη θεατρικότητα και την ευαλωτότητα, ενώ το υποτιθέμενα "ατημέλητο" ηχητικό περιβάλλον μετατρέπεται σε πηγή ομορφιάς και έντασης. Είναι ένα τραγούδι που αποτυπώνει ιδανικά τη φιλοσοφία του άλμπουμ: τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά ακριβώς μέσα από τις ατέλειές του αποκτά ζωή.

Στο σύμπαν της Nina Winder-Lind η ένταση δεν λειτουργεί σαν έκρηξη αλλά σαν πυρετός που διαπερνά τα πάντα. Ολόκληρο το άλμπουμ καίει ασταμάτητα, σαν μια φωτιά που τρεμοπαίζει και κάποιο θολό όνειρο, απαιτώντας να ακούσεις προσεκτικά κάθε λέξη, κάθε χειρονομία, κάθε μικρή εξέγερση που κρύβεται στις συνθέσεις του. Οι ιστορίες μπορεί να είναι παλιές, όμως εδώ επιστρέφουν φορτισμένες με νέα ορμή, σαν φαντάσματα που αρνούνται να ησυχάσουν μέχρι να ακουστούν ξανά. Όπως στο υπέροχο "Girls", ένα κομμάτι που ισορροπεί ανάμεσα στην chamber pop και το πανκ ένστικτο, η Winder-Lind επαναλαμβάνει το «Girls want to play guitar» όχι σαν διαπίστωση αλλά σαν ξόρκι. Η φωνή της αιωρείται ανάμεσα στην παιδική αφέλεια και την οργισμένη πρόκληση, μέχρι που η φράση μετατρέπεται σε πολεμική κραυγή. Κάθε επανάληψη μοιάζει να αποκτά μεγαλύτερο βάρος, σαν να κουβαλά δεκαετίες υποτιμημένων επιθυμιών και κλειστών πορτών. Και όταν τελικά εκτοξεύει τις λέξεις προς τα έξω, αυτές δεν ακούγονται απλώς σαν σύνθημα, αλλά σαν δηλητηριώδη βέλη που σκίζουν τον αέρα και επιστρέφουν προς όλους εκείνους που κάποτε τόλμησαν να πουν «όχι».

Και κάπου εκεί βρίσκεται το πραγματικό μεγαλείο του Wild Love. Όχι απλώς στο ότι η Nina Winder-Lind καταφέρνει να παντρέψει το proto-punk με την chamber pop, τη θεατρικότητα με την αμεσότητα ή το όνειρο με την οργή, αλλά στο ότι όλα αυτά ακούγονται απολύτως αναγκαία. Κάθε τραγούδι μοιάζει να υπάρχει σε μια διαρκή κατάσταση μεταμόρφωσης, ισορροπώντας ανάμεσα στην αποκάλυψη και την κατάρρευση, χωρίς ποτέ να χάνει τον προσανατολισμό του. Είναι ένας δίσκος που σε παρασύρει στον δικό του κόσμο και αρνείται να σε αφήσει αλώβητο, ειδικά αν (αληθινά) αφεθείς στην μαγεία του πανέμορφου "Everything Is About You", λίγο πριν το τέλος.

Σε μια εποχή όπου η εναλλακτική μουσική συχνά εγκλωβίζεται στην ανακύκλωση των επιρροών της, η Winder-Lind κατορθώνει κάτι σπάνιο: να χρησιμοποιήσει το παρελθόν ως καύσιμο και όχι ως καταφύγιο. Οι αναφορές σε Nico, Patti Smith, Television, Velvet Underground ή ακόμη και στην πιο εκκεντρική πλευρά της art pop δεν λειτουργούν ως σημεία αναγνώρισης αλλά ως υλικά για την κατασκευή ενός κόσμου που ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.

Το ακούω μετά από μέρες ξανά και ξανά, και τελικά διαπιστώνω πώς το Wild Love είναι από εκείνους τους δίσκους που μοιάζουν να μεγαλώνουν όσο τους ακούς. Οι μελωδίες του σε ακολουθούν για μέρες, οι εικόνες του επιστρέφουν απρόσκλητες και η φωνή της Winder-Lind συνεχίζει να αντηχεί στο μυαλό σαν ανάμνηση ενός όμορφου, αλλά περίεργου, ονείρου που δεν είσαι βέβαιος αν το έζησες ή το φαντάστηκες. Ένα ντεμπούτο γεμάτο θάρρος, φαντασία και προσωπικότητα, που δεν συστήνει απλώς μια σπουδαία νέα τραγουδοποιό. Αναγγέλλει την άφιξη μιας καλλιτέχνιδας που μοιάζει ικανή να αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε μια ολόκληρη εποχή.