Υπάρχει πάντα ένα μικρό ρίσκο όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια μπάντα που δεν έχεις παρακολουθήσει στο παρελθόν. Δεν γνωρίζεις ακόμη τις προθέσεις της, τις αναφορές της, τις ιστορίες που κουβαλά ή το εύρος των φιλοδοξιών της. Έτσι, αφήνεσαι αποκλειστικά σε αυτό που ακούς, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς σημεία αναφοράς, περιμένοντας να ανακαλύψεις σε ποιο σημείο της διαδρομής οι δικές σου προσλαμβάνουσες θα συναντηθούν με το όραμα της μπάντας. Επίσης, υπάρχει πάντα κι εκείνος ο κίνδυνος μια μπάντα που αγαπά τις μεγάλες αφηγήσεις να χαθεί μέσα στις ίδιες της τις φιλοδοξίες. Οι Skags, όμως, δείχνουν να έχουν καταλάβει ότι η δύναμη ενός concept δεν βρίσκεται μόνο στην ιστορία που αφηγείται, αλλά και στο πόσο άμεσα μπορεί να τη μετατρέψει σε τραγούδια. Στο τρίτο τους άλμπουμ, Inertia/Ad Nauseam, αφήνουν πίσω τους το sci-fi σύμπαν του Year 2200 και στρέφουν το βλέμμα σε κάτι πολύ πιο οικείο και, τελικά, πιο ανησυχητικό: τη σύγχρονη κοινωνική αδράνεια, τον ψηφιακό θόρυβο και την αίσθηση πως ζούμε παγιδευμένοι σε έναν ατελείωτο κύκλο πληροφορίας, κατανάλωσης και αποπροσανατολισμού. Όλες αυτές οι ιδέες, όμως, δεν εκφράζονται μέσα από κάποιο ηχητικό μανιφέστο που διεκδικεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Αντίθετα, ξεδιπλώνονται μέσα από οκτώ συνθέσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην εναλλακτική rock αισθητική, τα σκληρότερα ξεσπάσματα και τις προοδευτικές διαδρομές που η μπάντα φαίνεται να αγαπά ιδιαίτερα.

Οι Skags είναι ένα alternative/progressive rock συγκρότημα από την Αθήνα, που δημιουργήθηκε το 2017. Ξεκινώντας ως cover μπάντα, εξελίχθηκαν σταδιακά σε μια από τις πιο φιλόδοξες φωνές της σύγχρονης ελληνικής rock σκηνής, με μια ιδιαίτερη αγάπη στα concept albums και τις κινηματογραφικές αφηγήσεις. Με διάρκεια λίγο κάτω από τα πενήντα λεπτά και οκτώ συνθέσεις, το τρίτο τους Inertia/Ad Nauseam είναι ίσως το πιο συμπαγές και αποφασισμένο άλμπουμ της αθηναϊκής μπάντας μέχρι σήμερα. Από το εναρκτήριο "America" μέχρι το δεκάλεπτο φινάλε του "Violence", οι Skags χτίζουν ένα σκοτεινό ηχητικό περιβάλλον όπου το alternative συναντά το progressive, τα κινηματογραφικά πλήκτρα (θα τα προτιμούσα πιο τολμηρά και αποφασιστικά στο φάσμα της παραγωγής, ακόμη και πιο πρωταγωνιστικά μέσα στα σκληρά ξεσπάσματα των τραγουδιών) συνομιλούν με τις ογκώδεις κιθάρες ενώ τα φωνητικά, από την άλλη, υπηρετούν βασικά την αφήγηση και το κλίμα των τραγουδιών, λειτουργώντας συχνά ως δραματουργικό μέσο παρά ως φορέας άμεσων μελωδικών κορυφώσεων.

Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η μεγαλύτερη αρετή του δίσκου είναι ακριβώς η αποφυγή της παγίδας της υπερβολικής πολυπλοκότητας. Παρότι οι επιρροές από τον χώρο του progressive rock είναι εμφανείς, ιδιαίτερα σε στιγμές όπως το κιθαριστικό σόλο του "Control" πριν από το break, οι συνθέσεις δεν εγκλωβίζονται σε τεχνικές επιδείξεις ούτε αναλώνονται σε έναν διαρκή εντυπωσιασμό δεξιοτεχνίας. Αντιθέτως, παραμένουν προσηλωμένες στην αφήγηση, στην ατμόσφαιρα και στην εξυπηρέτηση των ιστοριών που θέλουν να αφηγηθούν, κάτι που οι Skags πετυχαίνουν με ειλικρίνεια και συνέπεια.

Από την άλλη, εδώ εμφανίζεται και ο μοναδικός ουσιαστικός προβληματισμός που αφήνει πίσω του το Inertia/Ad Nauseam. Σε ένα ηχητικό πεδίο όπου το alternative και το progressive rock έχουν παραγάγει εδώ και δεκαετίες αμέτρητες παραλλαγές του ίδιου λεξιλογίου, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο καλά χειρίζεσαι τα εργαλεία του είδους αλλά τι καινούργιο προσθέτεις σε αυτά. Οι Skags αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τον κώδικα μέσα στον οποίο κινούνται, όμως δεν είναι πάντοτε σαφές με ποιον τρόπο επιχειρούν να τον διευρύνουν ή να τον επαναπροσδιορίσουν. Αυτό, βέβαια, δεν μειώνει τη δύναμη των συνθέσεων, όσο αφήνει την αίσθηση πως μια μπάντα με τέτοια εκτελεστική επάρκεια και τόσο ξεκάθαρο όραμα ίσως να μπορούσε στο μέλλον να ρισκάρει ακόμη περισσότερο.

Το "Glass Houses", λίγο πριν το τέλος του άλμπουμ, είναι ίσως το κομμάτι που αποκαλύπτει μια διαφορετική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλευρά των Skags. Δείχνει ότι, όσο άνετα κινούνται μέσα στις πιο ογκώδεις και "προοδευτικές" δομές τους, έχουν επίσης την ικανότητα να συμπυκνώνουν τις ιδέες τους σε τραγούδια που φλερτάρουν ανοιχτά με τη γοητεία της pop μελωδίας. Χωρίς να απαρνείται την ατμοσφαιρική και σκοτεινή ταυτότητα του δίσκου, το κομμάτι αφήνει τις μελωδίες και το κιθαριστικό σόλο να αναπνεύσουν περισσότερο και αποδεικνύει ότι η αμεσότητα δεν είναι απαραίτητα αντίπαλος της πολυπλοκότητας. Αντίθετα, είναι ίσως η στιγμή όπου οι δύο αυτές πλευρές συνυπάρχουν με τον πιο φυσικό τρόπο μέσα στο Inertia/Ad Nauseam.

Κλείνοντας, θα επαναλάβω ότι αν υπάρχει ένα σημείο όπου αυτό το άλμπουμ θα μπορούσε να πάει ακόμη πιο μακριά, τότε αυτό είναι το στοιχείο του ρίσκου. Παρά τη στιβαρή εκτέλεσή του, το Inertia/Ad Nauseam συχνά προτιμά να εμβαθύνει σε όσα ήδη γνωρίζει καλά η μπάντα αντί να τα ανατρέψει ολοκληρωτικά, να τα φέρει όλα πάνω κάτω. Ωστόσο, αυτή η επιλογή δεν αποδυναμώνει το αποτέλεσμα. Αντιθέτως, δίνει την εντύπωση ενός συγκροτήματος που γνωρίζει πλέον ακριβώς ποια είναι η ταυτότητά του και φροντίζει να την εξελίσσει μεθοδικά. Γιατί το σημαντικότερο, τελικά, είναι ίσως ότι οι Skags ακούγονται πιο σίγουροι από ποτέ απέναντι στους εαυτούς τους γράφοντας ένα άλμπουμ που δεν είναι απλώς μια ακόμη concept δουλειά με κοινωνικές ανησυχίες. Είναι ένας δίσκος που μετατρέπει το άγχος, την κόπωση και την αποξένωση της ψηφιακής εποχής σε πυκνό, ατμοσφαιρικό και (συχνά) συναρπαστικό rock. Και αυτό αρκεί για να τον κατατάξει ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες ελληνικές εναλλακτικές κυκλοφορίες της χρονιάς.