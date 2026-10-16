30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Fontaines D.C. – Dopamine Chamber

Η ντοπαμίνη της εποχής μας, η μεγάλη υπόσχεση και το άλμπουμ που δεν γίνεται αριστούργημα επειδή απλά το φωνάζει το internet.

  • Βαθμολογία: 7.5
  • Καλλιτέχνης: Fontaines D.C.
  • Label: XL Recordings
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Indie Pop / Alternative Rock
Fontaines D.C. – Dopamine Chamber, δισκοκριτική
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

Ναι, το ξέρουμε καλά το μάθημα και το έχουμε ξαναδεί το έργο: κάποιοι δίσκοι γίνονται σπουδαία γεγονότα πριν καν ακουστούν και το Dopamine Chamber των Fontaines D.C. ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία δίσκων. Μετά το Dogrel, το A Hero's Death, το εξαιρετικό Skinty Fia και το πιο εμπορικά φιλόδοξο Romance, οι Ιρλανδοί βρέθηκαν στη σπάνια θέση μιας μπάντας που όχι μόνο εκπροσωπεί το παρόν του εναλλακτικού rock αλλά μοιάζει και σαν να συμβολίζει την αγωνία μιας ολόκληρης γενιάς. Κάθε νέα κυκλοφορία τους αντιμετωπίζεται σχεδόν ως πολιτισμικό γεγονός. Και, δυστυχώς, κάπου εκεί ξεκινά το πρόβλημα.

Γιατί το Dopamine Chamber είναι πράγματι ένας πολύ καλός δίσκος. Είναι πιθανότατα ένας από τους καλύτερους της χρονιάς... στο είδος του. Αλλά δεν είναι το αδιαμφισβήτητο αριστούργημα που αρκετοί έσπευσαν να ανακηρύξουν από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το περιβόητο «9άρι» ή το «10/10» μοιάζει περισσότερο προϊόν της λαχτάρας να επιβεβαιωθεί η μυθολογία των Fontaines D.C. παρά το αποτέλεσμα μιας πιο ψύχραιμης ακρόασης.

Το κεντρικό θέμα του άλμπουμ είναι η ντοπαμινεργική οικονομία του σύγχρονου καπιταλισμού. Η διαρκής αναζήτηση προσοχής και διέγερσης, η φυγή (ή οι τάσεις φυγής), η κατανάλωση εμπειριών στα σάπια κοινωνικά δίκτυα, η ψευδαίσθηση της ευτυχίας μέσα από ατελείωτα ερεθίσματα. Εκεί, λοιπόν, που το Romance περιέγραφε έναν κόσμο που σάπιζε πίσω από τις οθόνες και τα παραμύθια του, το Dopamine Chamber κοιτάζει κατάματα τη μεγάλη μηχανή που παράγει όλη αυτή τη σήψη.

Τα συνθετικά τοπία του "Six Shot Morning" λειτουργούν σαν η πύλη εισόδου σε έναν κόσμο τεχνητής απόλαυσης. Το "Marianne" μετατρέπει τον Grian Chatten σε οδηγό μιας σχεδόν μεταμοντέρνας εξαφάνισης, ενώ το "Mimesis" παντρεύει μια post-punk / synth-pop νοσταλγία με μια κινηματογραφική μελαγχολία που θυμίζει ευρωπαϊκή pop άλλων δεκαετιών. Και τα τρία πρώτα τραγούδια είναι στιγμές όπου το συγκρότημα υπενθυμίζει γιατί συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες μπάντες της γενιάς του. Ωστόσο, πίσω από την άρτια εκτέλεση και τη συναισθηματική τους ένταση, δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι προτείνουν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Οι synth-pop αναφορές, η μελαγχολική μεγαλοπρέπεια και οι κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις τους πατούν πάνω σε αισθητικές διαδρομές που η ευρωπαϊκή μουσική σκηνή εξερευνά εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Οι Fontaines D.C. δεν ανακαλύπτουν ξανά τον τροχό, απλώς τον γυαλίζουν εξαιρετικά.

Και πέρα από αυτό, παρά τη θεματική συνοχή του, το άλμπουμ πάσχει από κάτι που συχνά συγχωρείται υπερβολικά εύκολα στους Fontaines: δεν ολοκληρώνει πάντα αυτά που υπόσχεται. Γιατί ενώ η πρώτη πλευρά χτίζει εξαιρετικά το αφήγημα της υπερδιέγερσης και της παρακμής, η δεύτερη όμως μοιάζει να αναλώνεται περισσότερο στην ατμόσφαιρα παρά στην κορύφωση. Τραγούδια όπως τα "Where Is Gone?" και εξαιρετικό (στο δικό τους κλίμα και ήχο) "You Miss Me" διατηρούν ενδιαφέροντα συναισθηματικά αποτυπώματα, ενώ η πολυτελέστατη συμμετοχή της ROSALÍA φυσικό είναι να καμαρώνει ως μια πρόσθετη αξία που δίνει διεθνές εκτόπισμα, χωρίς να λειτουργεί ως εύκολο κράχτη. Ωστόσο το υλικό δεν διαθέτει πάντοτε την απαραίτητη ένταση για να δικαιολογήσει τη διάρκεια της διαδρομής. Τα "Tongue" και "Japan" είναι αντιθέτως οι στιγμές όπου το άλμπουμ αρχίζει να αποκαλύπτει τα όριά του. Παρά την προσεγμένη παραγωγή τους, ακούγονται περισσότερο σαν προσχέδια παρά σαν τραγούδια που δικαιολογούν τις υψηλές φιλοδοξίες του δίσκου. Κυρίως, όμως, φέρνουν στην επιφάνεια μια αδυναμία που οι ένθερμοι υποστηρικτές των Fontaines D.C. συχνά παραβλέπουν: όσο κι αν η μπάντα επενδύει στη δική της μυθολογία, αρκετές από τις νέες της ιδέες μοιάζουν γνώριμες. Οι σκιές μεγάλων, εμπορικά επιτυχημένων ευρωπαϊκών συγκροτημάτων των τελευταίων δεκαετιών πλανώνται διαρκώς πάνω από αυτές τις συνθέσεις, από την μελαγχολική μεγαλοπρέπεια της stadium indie μέχρι την εξωστρεφή art-pop δραματουργία. Και όχι, το πρόβλημα δεν είναι οι επιρροές. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ οι Fontaines D.C. ακούγονται περισσότερο σαν επίγονοι παρά σαν πρωτοπόροι μιας νέας εποχής.

Βέβαια, σε επίπεδο παραγωγής οι Fontaines D.C. συνεχίζουν να εξελίσσονται εντυπωσιακά. Τα synthesizers, τα drum machines και οι παραμορφωμένες μπασογραμμές δεν είναι πια επιφανειακές προσθήκες αλλά μια συνεπής οργανική συνέχεια της διαδρομής τους, γιατί έτσι φαίνεται πως αντί να εγκαταλείπουν το post-punk παρελθόν τους, το αποδομούν και το επανασυνθέτουν μέσα από μια πιο ηλεκτρονική γλώσσα. Το ζήτημα παραμένει, βέβαια, ότι η αισθητική τόλμη δεν ισοδυναμεί αυτόματα με καλλιτεχνική τελείωση.

Κοινωνικοπολιτικά, το Dopamine Chamber είναι ο πιο εύστοχος δίσκος τους μέχρι σήμερα. Καταγράφει με ακρίβεια μια εποχή που έχει αντικαταστήσει τις συλλογικές ουτοπίες με ατομικές εκρήξεις ευχαρίστησης. «The darkest room on the brightest day / One dirty trick and we're away forever». Αλλά σε μια εποχή όπου η προσοχή αποτελεί εμπόρευμα και η επιθυμία ανανεώνεται γρηγορότερα από όσο μπορεί να ικανοποιηθεί, ίσως οι Fontaines D.C. να αντιλαμβάνονται τη σύγχρονη αλλοτρίωση όχι ως θεωρία αλλά ως καθημερινή εμπειρία. Μόνο που αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε τραγούδι στέκεται στο ύψος της ιδέας. Ναι, το Dopamine Chamber επιβεβαιώνει ότι οι Fontaines D.C. είναι μία μεγάλη μπάντα με σπάνια φιλοδοξία και αξιοθαύμαστη διάθεση μεταμόρφωσης. Ίσως μάλιστα να καταλήξει στις περισσότερες λίστες με τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς. Δίκαια. Όμως η απόσταση ανάμεσα σε έναν σπουδαίο δίσκο και σε ένα αριστούργημα εξακολουθεί να υπάρχει.

Και οι Fontaines D.C., όσο κοντά κι αν φτάνουν, δεν την έχουν διανύσει ακόμη.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Fontaines D.C. – Dopamine Chamber, δισκοκριτική

Fontaines D.C. – Dopamine Chamber

Η ντοπαμίνη της εποχής μας, η μεγάλη υπόσχεση και το άλμπουμ που δεν γίνεται αριστούργημα επειδή...
Villagers of Ioannina City – Venceremos

Villagers of Ioannina City – Venceremos

Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν με έναν δίσκο που κοιτάζει μπροστά, αναζητώντας νέα...
Godflesh – Decay, review

Godflesh – Decay

Το "Decay" μοιάζει με εφιάλτη που επαναλαμβάνεται επί σαράντα χρόνια, αλλά κάθε φορά αποκαλύπτει...
Youth Valley – As Passive Aggressive As It Gets

Youth Valley – As Passive Aggressive As It Gets

Οι Youth Valley παραδίδουν έναν σκοτεινό, ονειρικό και εντυπωσιακά συνεκτικό δίσκο, ισορροπώντας...
Beck – Ride Lonesome

Beck – Ride Lonesome

Το "Ride Lonesome" είναι το δέκατο πέμπτο άλμπουμ που υπογράφει η πολυσχιδής οντότητα που ακούει...

Protomartyr – Hotel Usona

Στο "Hotel Usona" οι Protomartyr μετατρέπουν την αμερικανική παρακμή σε σκοτεινό post-punk όραμα,...
Boy Harsher – GET MEAN

Boy Harsher – GET MEAN

Το "GET MEAN" δεν επανεφευρίσκει τους Boy Harsher. Τους παρουσιάζει όμως πιο σίγουρους, πιο...
Denzel Curry & Kenny Beats – ii

Denzel Curry & Kenny Beats – ii

Λίγους μήνες μετά το "Strictly 4 The Scythe", ο Denzel Curry επανενώνεται έπειτα από έξι χρόνια με τον...
Mastodon – Marrow Deep

Mastodon – Marrow Deep

Στην πιο κρίσιμη καμπή της καριέρας και της ζωής τους, οι Mastodon επιστρέφουν με το "Marrow...
Chat Pile – Who Loves The Sun

Chat Pile – Who Loves The Sun

Οι Chat Pile επιστρέφουν με το "Who Loves The Sun", ένα σκοτεινό και φιλόδοξο άλμπουμ που...
Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Αυγούστου

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Αυγούστου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Interpol – This Mirror Weighs A Ton

Interpol – This Mirror Weighs A Ton

Οι Interpol επιστρέφουν με το εξαιρετικό "This Mirror Weighs A Ton", ένα σκοτεινό και ανανεωμένο άλμπουμ που...
Antoine Chessex & Dave Phillips – Vrhältnis

Antoine Chessex & Dave Phillips – Vrhältnis

Ο Antoine Chessex και ο Dave Phillips ανασύρουν ηχογραφήσεις 20 ετών και τις μεταμορφώνουν σε ένα...
4 νέα ambient άλμπουμ για το τέλος του καλοκαιριού

4 νέα ambient άλμπουμ για το τέλος του καλοκαιριού

Τέσσερα ambient άλμπουμ γεμάτα νοσταλγία, αιωρούμενες μελωδίες και ονειρικές υφές για τις...

Phoebe Bridgers – Lost Weekend

Στον έξοχο νέο της δίσκο η αγαπημένη indie τραγουδοποιός συνθέτει ένα περίπλοκο συναισθηματικό...
Evanescence – Sanctuary

Evanescence – Sanctuary

Πώς μια μπάντα με σχεδόν 25 χρόνια ιστορίας καταφέρνει να ακούγεται ταυτόχρονα οικεία και εντελώς...
Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιουλίου

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Ιουλίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ φάσμα του ακραίου...
Arca – XXXXX

Arca – XXXXX

Πέντε χρόνια μετά το πρώτο "KICK", η Arca επιστρέφει με το "XXXXX", ένα τολμηρό ηλεκτρονικό...
Charli XCX – Music, Fashion, Film

Charli XCX – Music, Fashion, Film

Μετά το φαινόμενο του "Brat", η Charli XCX επιστρέφει με το "Music, Fashion, Film", έναν πιο...
4 νέα άλμπουμ για χρυσές απογευματινές ώρες

4 νέα άλμπουμ για τις χρυσές απογευματινές ώρες

Αν αναζητάτε το soundtrack των καλοκαιρινών απογευμάτων που σβήνουν αργά μέσα στο χρυσαφένιο φως,...

Featured

Fontaines D.C. – Dopamine Chamber, δισκοκριτική

Fontaines D.C. – Dopamine Chamber

Η ντοπαμίνη της εποχής μας, η μεγάλη υπόσχεση και το άλμπουμ που δεν γίνεται αριστούργημα επειδή...

Οι Blondie επιστρέφουν με νέο album μετά από 9 χρόνια

Το πρώτο single, "Spectral Eyes", είναι ήδη διαθέσιμο και περιλαμβάνει κιθάρες από τον Johnny Marr.
Η Floor Jansen αποχωρεί από τους Nightwish μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κοινής πορείας

Η Floor Jansen αποχωρεί από τους Nightwish μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κοινής πορείας

Το τέλος μιας σημαντικής εποχής για το φινλανδικό symphonic metal συγκρότημα, που ανακοίνωσε ότι...

Best of Network

Miu Miu x New Balance: Ένα εμβληματικό sneaker των ’90s γίνεται το νέο fashion item με την υπογραφή της Miuccia Prada
FASHION TRENDS
Miu Miu x New Balance: Ένα εμβληματικό sneaker των ’90s γίνεται το νέο fashion item με την υπογραφή της Miuccia Prada
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
LEGO x Marvel: Όλο το superhero σύμπαν στριμώχνεται σε μία νέα Νέα Υόρκη
Προτεινόμενο
LEGO x Marvel: Όλο το superhero σύμπαν στριμώχνεται σε μία νέα Νέα Υόρκη
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Chanel x Paris Opera: Ο Matthieu Blazy υπογράφει τα κοστούμια της Εθνικής Όπερας του Παρισιού
FASHION NEWS
Chanel x Paris Opera: Ο Matthieu Blazy υπογράφει τα κοστούμια της Εθνικής Όπερας του Παρισιού
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Olivia Rodrigo και Chappell Roan ενώνουν τις δυνάμεις τους για το remix του "Expectations"
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo και Chappell Roan ενώνουν τις δυνάμεις τους για το remix του "Expectations"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Amy Winehouse: Σε μία ξεχασμένη συνέντευξη του 2007, ο θάνατος αναφέρεται ξανά και ξανά
Προτεινόμενο
Amy Winehouse: Σε μία ξεχασμένη συνέντευξη του 2007, ο θάνατος αναφέρεται ξανά και ξανά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Kim Jones: O βρετανός σχεδιαστής επιστρέφει στη μόδα με το δικό του label
FASHION NEWS
Kim Jones: O βρετανός σχεδιαστής επιστρέφει στη μόδα με το δικό του label
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Plot twist: Το τέλος του κόσμου είναι προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο
Προτεινόμενο
Plot twist: Το τέλος του κόσμου είναι προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν αστερία που μοιάζει με τον Patrick από το "SpongeBob"
Προτεινόμενο
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν αστερία που μοιάζει με τον Patrick από το "SpongeBob"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το φθινοπωρινό στιλ μέσα από 5 easy-to-wear τάσεις
SHOPPING
Το φθινοπωρινό στιλ μέσα από 5 easy-to-wear τάσεις
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr