Οι Water Damage είναι ένα πολυμελές πειραματικό σχήμα από το Όστιν του Τέξας που κινείται στα όρια του drone, του krautrock, του noise και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Δημιουργήθηκαν το 2020 και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της σύγχρονης αμερικανικής underground σκηνής, κυκλοφορώντας μια σειρά από δίσκους που βασίζονται στην επανάληψη, τη συλλογική δημιουργία και τη σταδιακή μεταμόρφωση απλών μουσικών μοτίβων σε καθηλωτικές ηχητικές εμπειρίες. Στις τάξεις τους συναντά κανείς σημαντικές μορφές της ανεξάρτητης μουσικής, όπως τον πολυοργανίστα Thor Harris (Swans), την απίστευτη Danielle Hills, μια από τις πιο ιδιαίτερες γυναίκες ντράμερ εκεί έξω, τον Travis Austin μαζί με τους Mari Maurice, Jonathan Horne, Nate Cross, George Dishner, Mike Kanin, Greg Piwonka, and Jeff Piwonka καθώς και καλεσμένους όπως η Wendy Eisenberg, ενώ η φιλοσοφία τους θυμίζει περισσότερο καλλιτεχνική κολεκτίβα παρά συμβατική μπάντα. Οι Water Damage δεν γράφουν τραγούδια με την παραδοσιακή έννοια. Χτίζουν τελετουργικά ηχητικά τοπία, όπου το punk πνεύμα, το ψυχεδελικό ταξίδι και η avant-garde αναζήτηση συναντιούνται σε ένα μοναδικό, διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν.

Στο Repair, οι Water Damage μετατρέπουν την επανάληψη σε εξέγερση και το kraut σε θορυβώδες συλλογικό παραλήρημα. Mοιάζουν να χτίζουν ολόκληρα οικοσυστήματα θορύβου, μέσα στα οποία ο ακροατής είτε θα βουτήξει είτε θα εγκαταλείψει από το πρώτο δεκάλεπτο. Το Repair, λοιπόν, είναι το πέμπτο τους άλμπουμ σε ισάριθμα χρόνια και επιβεβαιώνει ότι οι Τεξανοί δεν βρίσκονται απλώς σε δημιουργικό οίστρο. Βρίσκονται σε μια καταραμένη αποστολή. Μια αποστολή που ξεκίνησε από τις ερήμους του drone, πέρασε μέσα από το krautrock, το free noise, το ψυχεδελικό jam και καταλήγει εδώ: σε έναν δίσκο που ακούγεται σαν τους Can να έχουν κλειδωθεί σε μια αποθήκη με τους Sun City Girls, τους Lungfish και μια στρατιά από χαλασμένους ενισχυτές.

Το εναρκτήριο "Reel 45" είναι ίσως η πιο άμεση και επιθετική στιγμή που έχουν ηχογραφήσει μέχρι σήμερα. Οι διπλοί ρυθμοί σπρώχνουν το κομμάτι ασταμάτητα προς τα εμπρός, ενώ οι κιθάρες και τα έγχορδα μοιάζουν να τρίζουν μεταξύ κατάρρευσης και έκστασης. Η μπάντα ανέκαθεν βασιζόταν στην επανάληψη, αλλά εδώ η επανάληψη δεν λειτουργεί καθόλου υπνωτικά. Λειτουργεί σαν πολιορκητικός κριός.

Το μεγάλο επίτευγμα του Repair είναι ότι καταφέρνει να παραμένει διαρκώς σε κίνηση παρότι ελάχιστα πράγματα αλλάζουν στην επιφάνειά του. Τα κομμάτια αναπτύσσονται αργά, οργανικά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Κάθε μικρή μετατόπιση μοιάζει τεράστια. Ένα επιπλέον χτύπημα στα τύμπανα, μια γρατζουνιά στην κιθάρα, ένα νέο μοτίβο που μπαίνει στο κάδρο είναι αρκετά για να αλλάξουν ολόκληρο το τοπίο.

Ακόμη και η διασκευή στο "Down on the Street" των Stooges αποφεύγει τη λογική του φόρου τιμής. Οι Water Damage δεν παίζουν το κομμάτι. Το αποδομούν μέχρι να μείνει μόνο το DNA του. Η punk αλητεία του πρωτοτύπου εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά ακούγεται σαν να προέρχεται από έναν μακρινό πομπό που εκπέμπει μέσα από σύννεφα ηλεκτρικού θορύβου.

Το "Reel 41", από την άλλη, συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία τους. Μπλουζ, drone, ψυχεδέλεια, motorik ρυθμοί και noise συνυπάρχουν σε ένα κομμάτι που θυμίζει ταυτόχρονα αυτοσχεδιασμό και απόλυτο έλεγχο. Σαν να παλεύουν ο Hendrix με τους Can σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, ενώ στο βάθος κάποιο φάντασμα του punk εξακολουθεί να απαιτεί περισσότερο θόρυβο.

Κι εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη συγγένεια των Water Damage με το punk. Όχι στον ήχο τους, αλλά στη νοοτροπία τους. Το Repair αρνείται πεισματικά να υπηρετήσει αλγόριθμους, playlists και βολικές διάρκειες. Είναι μουσική φτιαγμένη για να καταλαμβάνει χώρο, να απαιτεί χρόνο και να επιβάλλει τους δικούς της όρους. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, όταν όλα γίνονται μικρότερα, γρηγορότερα και πιο εύπεπτα, οι Water Damage συνεχίζουν να παίζουν σαν να μην τους αφορά τίποτα από αυτά. Και αυτό είναι, τελικά, η πιο punk στάση που μπορεί να υιοθετήσει μια μπάντα το 2026.