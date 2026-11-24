Κάπου ανάμεσα στις παρτιτούρες του Λιστ και κάποια ηλεκτρονικά beats που γεννήθηκαν από μια δοκιμαστική έκδοση του FL Studio, ο Levi.Sct βρήκε τη δική του γλώσσα. Μια γλώσσα που δεν βλέπει σύνορα ανάμεσα στην κλασική μουσική και την ηλεκτρονική κουλτούρα, ανάμεσα στη δεξιοτεχνία του ωδείου και την ακατέργαστη ενέργεια ενός bedroom producer. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τη μουσική σαν ένα ενιαίο, ανοιχτό πεδίο, όπου ο Μπαχ, ο Ραχμάνινοφ, η house, η hip-hop και η dubstep μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς εξηγήσεις και απολογίες.

Ο νεαρός πιανίστας και συνθέτης, που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση μέσα από τα εκατομμύρια προβολών των βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλωσε μέσα στην αυστηρή παράδοση του κλασικού πιάνου. Την ίδια στιγμή, όμως, ανήκει σε μια γενιά που ανακάλυψε τη μουσική μέσα από το YouTube, τα video games και την ψηφιακή δημιουργία. Αυτές οι δύο φαινομενικά ασύμβατες διαδρομές γίνονται το βασικό υλικό του έργου του, είτε στο ντεμπούτο του Bach To The Future είτε στο πιο πρόσφατο και φιλόδοξο Classified Fusion, έναν δίσκο που διευρύνει ακόμη περισσότερο το δημιουργικό του σύμπαν.

Ακούγοντας τη μουσική του έχεις την αίσθηση πως παρακολουθείς ένα όνειρο στο οποίο οι εποχές, τα είδη και οι αισθητικές αναφορές μετατοπίζονται διαρκώς. Ένα θέμα του Τσαϊκόφσκι μπορεί να βρεθεί ξαφνικά δίπλα σε μια house groove, η μελαγχολία του Προκόφιεφ να συναντήσει την αδρεναλίνη της σύγχρονης ηλεκτρονικής παραγωγής και το πιάνο να μεταμορφωθεί από σύμβολο ακαδημαϊκής αυστηρότητας σε όχημα μιας βαθιά σύγχρονης αφήγησης.

Λίγο πριν από την εμφάνισή του την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, έναν χώρο με ξεχωριστό ιστορικό και πολιτιστικό βάρος, ο Levi.Sct μιλά στο Avopolis για την κλασική μουσική που εξακολουθεί να θεωρεί σπίτι του, τη γοητεία των δημιουργικών συγκρούσεων, τα στερεότυπα που εξακολουθούν να βαραίνουν το πιάνο και την επιθυμία του να μετατρέπει κάθε συναυλία σε μια εμπειρία όπου το κοινό, και όχι ο εκτελεστής, βρίσκεται στο επίκεντρο. Γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, δεν υπάρχουν «ανώτερα» και «κατώτερα» είδη μουσικής. Υπάρχει μόνο η μουσική που μπορεί να σε παρασύρει κάπου αλλού. Και αυτό είναι ακριβώς που φιλοδοξεί να κάνει.

Φωτ.: Finn Bündert

- Μεγάλωσες μέσα στον κόσμο του κλασικού πιάνου, με όλη την πειθαρχία, την τεχνική και το βάρος της παράδοσης που τον συνοδεύουν. Υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες την ανάγκη να αναζητήσεις μια διαφορετική μουσική έκφραση πέρα από αυτό το πλαίσιο;

Ποτέ δεν ένιωσα ότι η κλασική μουσική δεν μου αρκούσε, ούτε πιστεύω ότι της λείπει κάτι. Για μένα είναι ένας πλήρης και ζωντανός κόσμος. Αυτό που κάνω σήμερα δεν προκύπτει από κάποια ανάγκη να αντιδράσω απέναντί της ή να την επαναπροσδιορίσω. Είναι απλώς ο δικός μου τρόπος να εκφράζω την προσωπικότητά μου μέσα από τη μουσική. Το βλέπω ως μια καλλιτεχνική διαδρομή που μπορεί να συνυπάρχει απόλυτα με την κλασική μουσική. Εξακολουθώ να νιώθω σαν στο σπίτι μου στις κλασικές συναυλίες και ανάμεσα στους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στο να παίζουν, να αγαπούν και να υπηρετούν αυτό το ρεπερτόριο.

- Στα 12 σου ήθελες να γίνεις DJ και πειραματιζόσουν με το FL Studio. Πόσο από εκείνον τον νεαρό μουσικό που ανακάλυπτε τον κόσμο της παραγωγής παραμένει ζωντανό στον καλλιτέχνη που είσαι σήμερα;

Εκείνη την εποχή ήμουν φανατικός ακροατής της ηλεκτρονικής μουσικής και ιδιαίτερα καλλιτεχνών όπως ο David Guetta. Αργότερα ανακάλυψα τον Skrillex και τη dubstep, ένα είδος που με γοήτευσε λόγω της ενέργειας και της αίσθησης ελευθερίας που εξέπεμπε. Το συναρπαστικό ήταν ότι άρχισα να σκέφτομαι πως ίσως μπορούσα να δημιουργήσω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Μέσα από βίντεο στο YouTube έμαθα πολύ γρήγορα να χρησιμοποιώ το FL Studio. Είχα μόνο τη δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος, κάτι που σήμαινε ότι δεν μπορούσα να αποθηκεύω τις δουλειές μου. Έπρεπε να ολοκληρώνω κάθε κομμάτι σε μία μόνο συνεδρία πριν το εξάγω, κι έτσι κατέληγα να φτιάχνω σχεδόν ένα νέο track κάθε μέρα. Νομίζω ότι ένα μέρος εκείνου του ενθουσιασμού υπάρχει ακόμη μέσα μου. Ήταν μια περίοδος που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το μουσικό μου ένστικτο, τον τρόπο που προσεγγίζω τη δημιουργία και τελικά την καλλιτεχνική μου ταυτότητα.

- Στη μουσική σου συναντιούνται δύο κόσμοι που συχνά θεωρούνται αντίθετοι: η κλασική σύνθεση και η κουλτούρα των beats. Σε ενδιαφέρει περισσότερο να γεφυρώσεις αυτές τις δύο παραδόσεις ή να δημιουργήσεις μια δημιουργική σύγκρουση ανάμεσά τους;

Νομίζω πως με ελκύουν εξίσου και οι δύο πλευρές. Μου αρέσει η αντίθεση που μπορεί να προκύψει όταν φέρνεις κοντά υλικά από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Για παράδειγμα, μπορώ να παίζω με το αριστερό χέρι τις συγχορδίες του "Gypsy Woman", μιας μεγάλης dance επιτυχίας των ‘90s, και ταυτόχρονα με το δεξί να αυτοσχεδιάζω πάνω σε μια απαιτητική παραλλαγή εμπνευσμένη από τον Λιστ, βασισμένη σε θέμα από τη "Λίμνη των Κύκνων" του Τσαϊκόφσκι. Αυτό που με συναρπάζει είναι ακριβώς η απόσταση που χωρίζει αυτά τα δύο μουσικά σύμπαντα, τόσο ιστορικά όσο και αισθητικά. Με ενδιαφέρει να ανακαλύπτω τι συμβαίνει όταν αυτά τα φαινομενικά ασύνδετα στοιχεία συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και δημιουργούν κάτι καινούργιο. Ταυτόχρονα, βλέπω και πολλές συγγένειες ανάμεσα στη hip-hop, τη house και την κλασική μουσική, παρότι αυτό δεν είναι πάντα προφανές στους περισσότερους. Για μένα αυτά τα είδη δεν βρίσκονται τόσο μακριά από την κλασική παράδοση όσο συχνά πιστεύουμε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όλα συνδέονται μαζί της και αντλούν στοιχεία από τη μακρά ιστορία της μουσικής. Γι’ αυτό και η συνύπαρξή τους δεν μου φαίνεται ούτε παράξενη ούτε τεχνητή. Αντίθετα, μοιάζει απολύτως φυσική. Όταν τα φέρνεις κοντά, δεν αισθάνεσαι ότι συγκρούονται, αλλά ότι συνομιλούν μεταξύ τους. Και τελικά αυτό λειτουργεί.

Φωτ.: Finn Bündert

- Μια ολόκληρη γενιά γνώρισε την κλασική μουσική μέσα από το YouTube, τα samples, τα video games και την ηλεκτρονική παραγωγή. Πιστεύεις ότι αυτή η γενιά έχει αναπτύξει μια διαφορετική σχέση με την κλασική μουσική και τις παραδόσεις της;

Σίγουρα. Ο κόσμος της κλασικής μουσικής εξακολουθεί να κουβαλά αρκετά στερεότυπα και κλισέ, κάτι που θεωρώ κρίμα, γιατί πρόκειται για μια πραγματικά σπουδαία μορφή τέχνης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να της δώσεις χρόνο. Όπως συμβαίνει με μια καλή ταινία, δεν είναι απαραίτητο να σε κερδίσει μέσα στα πρώτα λεπτά. Αν αφεθείς σε αυτήν και της επιτρέψεις να εξελιχθεί μπροστά σου, μπορεί να σε αγγίξει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Τα video games μπορούν ασφαλώς να λειτουργήσουν ως μια πρώτη γέφυρα προς την κλασική μουσική. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει διαδεδομένη η αντίληψη ότι απευθύνεται μόνο σε μια ελίτ ή σε ανθρώπους με οικονομική άνεση. Αυτό δεν ισχύει. Η κλασική μουσική ανήκει σε όλους.

- Το πιάνο κουβαλά μια πολύ συγκεκριμένη πολιτισμική εικόνα, συνδεδεμένη με την παράδοση, την επισημότητα και την ακαδημαϊκή μουσική. Προσπαθείς συνειδητά να αμφισβητήσεις ή να αποδομήσεις αυτή την εικόνα;

Δεν μου αρέσει η ιδέα να ανεβαίνω στη σκηνή, να παίζω και να φεύγω χωρίς καμία επαφή με το κοινό. Θεωρώ σημαντικό να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και να τους δείχνω ότι πίσω από το πιάνο υπάρχει ένας άνθρωπος σαν κι αυτούς. Αν κάποιοι αντιλαμβάνονται το πιάνο ως ένα όργανο που ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο της παράδοσης και της επισημότητας, εγώ θέλω να αναδείξω και μια διαφορετική του πλευρά. Θέλω να δείξω ότι μπορεί να παράγει μουσική άμεση, σύγχρονη και προσιτή σε πολύ περισσότερο κόσμο απ’ όσο συνήθως φανταζόμαστε. Οπότε ναι, με ενδιαφέρει να αμφισβητώ αυτή την εικόνα και, ταυτόχρονα, να εξερευνώ το όργανο και τις δυνατότητές του όσο πιο βαθιά γίνεται.

Φωτ.: Valentin Folliet

- Ο τίτλος Classified Fusion μοιάζει να περιγράφει κάτι περισσότερο από μια μουσική μέθοδο. Σχεδόν ακούγεται σαν καλλιτεχνική διακήρυξη. Τι σημαίνει για σένα αυτός ο όρος και με ποιον τρόπο διαφέρει ο νέος δίσκος από το Bach To The Future;

Ο τίτλος Classified Fusion γεννήθηκε από την ιδέα μιας απαγορευμένης, σχεδόν μυστικής μίξης. Κάτι που, χαριτολογώντας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και "παράνομο". Στα πρώτα μου βήματα είχα δεχθεί αρκετά σχόλια από ανθρώπους που δεν έβλεπαν με καλό μάτι αυτό που έκανα, κυρίως από φανατικούς λάτρεις της κλασικής μουσικής που προτιμούσαν να ακούν τον Λιστ ή τον Σοπέν στην πιο αγνή τους μορφή και δυσκολεύονταν να αποδεχθούν την παρουσία ηλεκτρονικών beats. Κάπως έτσι προέκυψε ο τίτλος, που έχει και μια αίσθηση εσωτερικού αστείου για όσους γνωρίζουν την ιστορία πίσω από αυτόν. Το Bach To The Future ήταν το πρώτο μου άλμπουμ και χρειάστηκε πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Συγκέντρωνε ενορχηστρώσεις που είχα παρουσιάσει στο Instagram από το 2018 έως το 2023, αρχικά ως σύντομα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού. Για τον δίσκο τις ηχογράφησα ξανά από την αρχή, επεκτείνοντας και αναπτύσσοντας αρκετές από τις αρχικές ιδέες. Το βλέπω ως την πρώτη μεγάλη δισκογραφική μου κατάθεση και εξακολουθώ να το ακούω με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί με γυρίζει σε μια εποχή όπου αφιέρωνα αμέτρητες ώρες στη μελέτη της κλασικής μουσικής, έχοντας παράλληλα έναν δημιουργικό χώρο για να πειραματίζομαι με τις δικές μου ιδέες. Το Classified Fusion μοιάζει με το επόμενο φυσικό βήμα αυτής της διαδρομής. Είναι ένας πιο τολμηρός και εξελιγμένος δίσκος, με πιο σύνθετες δομές και μεγαλύτερη ποικιλία μουσικών επιρροών. Η τζαζ, για παράδειγμα, παίζει πολύ πιο κεντρικό ρόλο. Συνολικά, η μουσική ακούγεται πιο δουλεμένη και λιγότερο αυθόρμητα ακατέργαστη, ενώ ο δίσκος αντικατοπτρίζει όχι μόνο την καλλιτεχνική αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια.

- Υπάρχει κάποιος συνθέτης ή κάποιο έργο που θεωρείς σχεδόν "ιερό", κάτι που θα δίσταζες να φέρεις μέσα στο δικό σου μουσικό σύμπαν και να το επεξεργαστείς με τον τρόπο σου;

Αν με ρωτούσες πριν από δύο ή τρία χρόνια, πιθανότατα θα σου απαντούσα κάποιο κοντσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ ή ίσως ορισμένα έργα του Μπαχ. Σήμερα, όμως, δεν θέλω να αποκλείω τίποτα εκ των προτέρων. Η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το τι συμβαίνει στη ζωή μου κάθε δεδομένη στιγμή και όλα εξαρτώνται από το ποιο έργο αισθάνομαι ότι μου "μιλάει" εκείνη την περίοδο. Προσπαθώ πάντα να προσεγγίζω τη μουσική μέσα από τη δική μου οπτική και να της δίνω μια προσωπική ερμηνεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι το πρωτότυπο έργο. Αντίθετα, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζομαι καλλιτεχνικά μέσα από αυτό. Δεν μου αρέσει να βάζω όρια στον εαυτό μου. Θέλω να παραμένω ανοιχτός σε κάθε μουσική ιδέα και σε κάθε πιθανή συνάντηση με ένα έργο, ανεξάρτητα από το πόσο εμβληματικό ή απαιτητικό μπορεί να θεωρείται.

- Έχεις περιγράψει την ιδανική συναυλιακή εμπειρία σχεδόν με κινηματογραφικούς όρους. Τι θέλεις να βιώνει το κοινό όταν κάθεται απέναντί σου; Παρακολουθεί απλώς έναν πιανίστα να παίζει ή συμμετέχει σε κάτι που ξεπερνά τα όρια μιας κλασικής συναυλίας;

Πάνω απ’ όλα θέλω το κοινό να ζήσει μια εμπειρία. Όταν βρίσκομαι στη σκηνή δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρωταγωνιστή της βραδιάς. Οι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι που ήρθαν να ακούσουν τη μουσική. Θέλω να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο όσων συμβαίνουν και να περάσουν πραγματικά καλά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να φεύγουν με εκείνο το αίσθημα έκπληξης και ενθουσιασμού, λέγοντας: «Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό». Να νιώθουν ότι παρακολούθησαν μια συναυλία με την οποία μπόρεσαν να συνδεθούν, μια εμπειρία που δεν απαιτούσε ειδικές γνώσεις για να την απολαύσουν, αλλά τους επέτρεπε απλώς να αφεθούν και να τη ζήσουν. Θέλω για λίγη ώρα να αφήνουν στην άκρη ό,τι τους απασχολεί, να χαλαρώνουν και να ταξιδεύουν μέσα από διαφορετικά συναισθήματα και διαθέσεις. Για μένα δεν έχει σημασία σε ποιο είδος ανήκει η μουσική. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αν μπορεί να σε αγγίξει και να σου προκαλέσει κάτι αληθινό. Δεν πιστεύω στον διαχωρισμό ανάμεσα στην «ψυχαγωγική» και τη λεγόμενη «σοβαρή» μουσική. Θεωρώ ότι αυτή η διάκριση είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή και συχνά εξυπηρετεί συγκεκριμένες αντιλήψεις για το τι αξίζει να θεωρείται τέχνη. Για μένα, η πραγματική δεξιοτεχνία δεν βρίσκεται απαραίτητα στην πολυπλοκότητα. Πολλές φορές η μεγαλύτερη τέχνη κρύβεται στην απλότητα.

Φωτ.: Finn Bündert

- Η επερχόμενη εμφάνισή σου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορία και έντονη πολιτιστική ταυτότητα, πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Επηρεάζουν η ιστορία και η ατμόσφαιρα ενός χώρου τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις μια συναυλία;

Απολύτως. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την ιστορία κάθε χώρου όπου εμφανίζομαι και μου αρέσει να μαθαίνω περισσότερα τόσο για τον ίδιο όσο και για την πόλη που τον περιβάλλει. Πάντα με χαροποιεί να παίζω σε μέρη με ιδιαίτερο χαρακτήρα και πολιτιστικό βάρος. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο παίζω, γιατί στόχος μου είναι να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό ανεξάρτητα από το πού βρίσκομαι. Ωστόσο, η ενέργεια και η ταυτότητα ενός χώρου είναι κάτι που εκτιμώ βαθιά και ανυπομονώ πραγματικά να επισκεφθώ την Αθήνα.

- Αν έπρεπε να συστηθείς στο ελληνικό κοινό μέσα από ένα μόνο μουσικό έργο, όχι απαραίτητα δικό σου, ποιο θα επέλεγες και γιατί;

Πιθανότατα θα διάλεγα τις "Εικόνες από μια Έκθεση" του Μoντέστ Μουσόργκσκι, ένα έργο που αγαπώ ιδιαίτερα να παίζω. Είναι γεμάτο αντιθέσεις, διαρκείς μεταμορφώσεις και διαφορετικές όψεις της μουσικής έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τεράστιο χώρο για προσωπική ερμηνεία και καλλιτεχνική ελευθερία. Μια εξίσου αντιπροσωπευτική επιλογή θα ήταν το "Τρίτο Κοντσέρτο για Πιάνο" του Προκόφιεφ. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει βαθιά μελαγχολία με μια ιδιαίτερη δόση ειρωνείας και σαρκασμού. Αυτή η συνύπαρξη αντιφατικών συναισθημάτων είναι κάτι που με γοητεύει πολύ και βρίσκεται επίσης στον πυρήνα της δικής μου μουσικής προσέγγισης.

INFO: Levi.Sct live in Athens

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/levi-sct-live-in-athens/