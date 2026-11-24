Οι Sex Pistols με τον Frank Carter στα φωνητικά επιβεβαίωσαν ότι η κοινή τους συναυλιακή διαδρομή θα ολοκληρωθεί μετά και τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους τον Δεκέμβριο. Η επερχόμενη σειρά συναυλιών, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 50 χρόνια τού punk, θα αποτελέσει, όπως είπαν, “a lap of honour” για αυτή την ιδιαίτερη συνεργασία.

«Ήταν μια υπέροχη διαδρομή με τον Frankie. Απολαύσαμε κάθε λεπτό. Οι συναυλίες ήταν εντυπωσιακές και, φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Χωρίς εσάς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε σημασία. Αυτό δεν είναι το τέλος των Pistols... αλλά θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο κιθαρίστας Steve Jones.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2024, αρχικά με τρεις συναυλίες για την οικονομική ενίσχυση του λονδρέζικου χώρου Bush Hall. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια περιορισμένη επιστροφή εξελίχθηκε σε μια σειρά εμφανίσεων στη Βρετανία και σε διεθνείς περιοδείες, με σταθμούς από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές της ήταν και η εμφάνιση στο Royal Albert Hall, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Teenage Cancer Trust, όπου ο Carter κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό δημιουργώντας ένα τεράστιο circle pit.

Για τον Carter, η συμμετοχή στους Sex Pistols ήταν μια ευκαιρία που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν μεγάλωνε ακούγοντας το συγκρότημα. «Ως παιδί που μεγάλωσε με τους Sex Pistols, αντιλαμβανόμουν πλήρως το μέγεθος της ευκαιρίας να αναλάβω έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία της μουσικής. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι τρεις συναυλίες για να βοηθήσουμε το Bush Hall θα εξελίσσονταν σε όλα αυτά», δήλωσε.

Ο Carter ευχαρίστησε τους Steve Jones, Paul Cook και Glen Matlock για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και το συνεργείο και τους οπαδούς που τον συνόδευσαν σε αυτή τη διαδρομή. «Όλα τα ωραία πράγματα κάποτε τελειώνουν και ανυπομονώ να γιορτάσουμε αυτή την πορεία με τους Pistols σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως πάντα, θα σας δω μέσα στο pit». Ο μπασίστας Matlock δήλωσε επίσης ότι ανυπομονεί να ολοκληρώσουν τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, προειδοποιώντας μάλιστα όσους διστάζουν να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εμφανίσεις ότι θα χάσουν κάτι ξεχωριστό.

Η συγκεκριμένη σύνθεση των Sex Pistols είχε προκαλέσει και αντιδράσεις. Ο πρώην τραγουδιστής τους, John Lydon, είχε χαρακτηρίσει τη συνεργασία με τον Carter «karaoke», αμφισβητώντας την καλλιτεχνική της αξία και λέγοντας πως θα προτιμούσε να ακούσει νέο υλικό από τους πρώην συνοδοιπόρους του.

Προς το παρόν, ο Steve Jones αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον των Sex Pistols, παρότι ο κύκλος τους με τον Carter κλείνει.

https://youtu.be/e1seRmg_3n4?si=QL9XufpSx7d4NzyF