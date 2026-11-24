Ο Chris Campbell πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 78 ετών. Υπήρξε σταθερός συνεργάτης του Bob Seger από το 1969 μέχρι την αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Silver Bullet Band, το 2019, συμμετέχοντας σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της δισκογραφίας του αμερικανού ροκ τραγουδοποιού.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο Rolling Stone η σύζυγός του, Courtney Campbell, διευκρινίζοντας ότι ο μουσικός έφυγε από φυσικά αίτια. Τη θλίψη του εξέφρασε και η τραγουδίστρια των Silver Bullet Band, Shaun Murphy, αποχαιρετώντας τον ως έναν παλιό φίλο και συνοδοιπόρο.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Plymouth του Michigan, ο Campbell ανδρώθηκε μουσικά στη σκηνή τού Detroit, σε μία περίοδο που από την ίδια περιοχή αναδύονταν συγκροτήματα όπως οι MC5, οι Stooges και οι Amboy Dukes. Όπως θυμόταν σε συνέντευξή του το 1987, εκείνη την εποχή οι συναυλίες είχαν πιο άμεσο και οικείο χαρακτήρα, χωρίς τα προστατευτικά εμπόδια και την αυστηρή ασφάλεια που συναντούσε κανείς αργότερα στις μεγάλες σκηνές.

Η συνεργασία του με τον Bob Seger ξεκίνησε το 1969, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει προσωρινά τον μπασίστα Dan Honaker, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με μοτοσικλέτα, λίγο πριν από την περιοδεία για το άλμπουμ Mongrel. Ο Campbell είχε μόλις μία εβδομάδα για να μάθει ολόκληρο το υλικό. Η προσωρινή αυτή θέση, ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια συνεργασία ζωής.

Όταν διαλύθηκε η μπάντα Bob Seger System, ο Seger επικοινώνησε μαζί του, γύρω στο 1971-72, προτείνοντάς του τη δημιουργία μιας νέας μπάντας. Έτσι γεννήθηκαν οι Silver Bullet Band, με τον Campbell να αποτελεί ένα από τα πιο πιστά μέλη τους.

Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, όπως αποτυπώθηκε και στο τραγούδι “Turn the Page” του 1972. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 1976, όταν το ζωντανά ηχογραφημένο Live Bullet γνώρισε επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για το Night Moves και την καθιέρωση του Seger ως ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του αμερικανικού rock. Σε αντίθεση με άλλες ιστορικές μπάντες, όπως οι E Street Band του Bruce Springsteen, η σύνθεση των Silver Bullet Band δεν παρέμεινε απολύτως σταθερή, καθώς ο Seger χρησιμοποιούσε συχνά μουσικούς στούντιο στις ηχογραφήσεις του. Ο Campbell, μαζί με τη Shaun Murphy, τη Laura Creamer και τον σαξοφωνίστα Alto Reed, ανήκε στον στενό πυρήνα που παρέμεινε στο πλευρό του για δεκαετίες.

Οι Silver Bullet Band ολοκλήρωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους το 2019, με μία τελευταία εμφάνιση στο Wells Fargo Center της Φιλαδέλφειας. Δύο χρόνια αργότερα, ο Campbell κατέθεσε αγωγή κατά του Seger και του επί χρόνια μάνατζέρ του, Punch Andrews, διεκδικώντας απλήρωτα δικαιώματα από δίσκους και περιοδείες. Οι αξιώσεις του για δικαιώματα από τις ηχογραφήσεις δεν δικαιώθηκαν τελικά.