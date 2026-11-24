Για όσους παρακολουθούν στενά τον ακραίο ήχο τα τελευταία χρόνια, αυτό το lineup είναι ένα υγρό όνειρο για κάθε black metal οπαδό. Yellow Eyes, Ultha και Sun Worship ζωντανά στο An Club στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Τρία από τα σημαντικότερα σχήματα του σύγχρονου ατμοσφαιρικού και ακραίου black metal καταλαμβάνουν τη σκηνή για δύο βραδιές, προσφέροντας κάτι σπάνιο και πολυπόθητο: διαφορετικά sets σε κάθε εμφάνιση, εξερευνώντας κάθε πτυχή της μουσικής τους ταυτότητας.

Με αφορμή αυτό το επερχόμενο μουσικό ολοκαύτωμα, αξίζει να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στα δισκογραφικά πεπραγμένα των πρωταγωνιστών αυτού του διημέρου και να δούμε τους 4 λόγους για τους οποίους δεν γίνεται να χάσεις αυτό το διήμερο.

Yellow Eyes: Η φύση… τη νύχτα

Εξ Αμερικής ορμώμενοι, από το πολυπολιτισμικό χωνευτήρι της Νέας Υόρκης, οι Yellow Eyes αποτελούν εδώ και χρόνια μία από τις πιο ιδιαίτερες, ιδιοσυγκρασιακές και σταθερότερες μπάντες του νέου κύματος του «περίεργου» black metal. Όταν πρωτοσυστήθηκαν στο κοινό με το Silence Threads the Evening's Cloth το 2012, έθεσαν γερά τις βάσεις: lo-fi, soundscape-y και ατμοσφαιρικοί, χωρίς ποτέ να πέφτουν στην παγίδα της επιτηδευμένης κακοποίησης του ήχου. Κράτησαν έναν αυθεντικό DIY χαρακτήρα, παντρεύοντας τα ωμά ουρλιαχτά και το tremolo picking με μια μελαγχολική φύση που απείχε έτη φωτός από τη γραφικότητα των "δενδροαγκαλιαστών" υπαρξιστών.

Το άλμα έγινε γρήγορα με το Hammer of Light, όπου το dissonance και το ηχητικό χάος εισέβαλαν στο προσκήνιο. Ακολούθησε το πιο straightforward, αλλά εξίσου καθηλωτικό Sick With Bloom που λειτουργούσε σαν παράθυρο στον φυσικό κόσμο μέσα από το πρίσμα μιας black metal λαίλαπας.

Φτάνοντας στο σωτήριο έτος 2017, οι Yellow Eyes παραδίδουν το ως τότε αριστούργημά τους, και τον δίσκο που σίγουρα τους καθιέρωσε, το Immersion Trench Reverie. Ένας δίσκος ορόσημο όχι μόνο για την πορεία τους, αλλά και για το ελληνικό κοινό, το οποίο τον λάτρεψε, εν μέρει για την αποπνικτική ατμόσφαιρα, τις memorable μελωδίες και την απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ dissonance και γραμμικής σύνθεσης, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, και για το iconic σεμεδάκι στο εξώφυλλο!

Yellow Eyes

Η πορεία συνεχίστηκε με το ώριμο, βαρύ Rare Field Ceiling , το οποίο περιόρισε τα ambient διαλείμματα για χάρη ενός αμείλικτου, διπλοκιθαριστικού σφυροκοπήματος. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η μπάντα δεν σταμάτησε να πειραματίζεται. Το 2023, ακολουθώντας το μοτίβο των κορυφαίων underground σχημάτων που βγάζουν από το πουθενά dungeon synth κυκλοφορίες, μας χάρισαν το Master's Murmur, ένα σαραντάλεπτο ταξίδι σε folk, ambient, darkwave και industrial ηχοτοπία, λειτουργώντας ως ο τέλειος πρόλογος για τον ίσως κορυφαίο δίσκο τους.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο Confusion Gate. Όταν οι Yellow Eyes επέστρεψαν με αυτόν τον δίσκο, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης. Απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές από το σύνολο των παγκόσμιων media, με την πλειοψηφία να το κατατάσσει στην κορυφή των metal κυκλοφοριών της περσινής χρονιάς και να το χρίζει ήδη ως μία από τις σημαντικότερες black metal κυκλοφορίες της δεκαετίας που διανύουμε. Το Confusion Gate παίρνει όλη τη δυναμική του Rare Field Ceiling και την ατμοσφαιρική τόλμη του Master's Murmur, συγχωνεύοντάς τα σε ένα αδιαπέραστο ηχητικό τείχος. Οι κιθάρες ουρλιάζουν σαν σμήνη εντόμων μέσα σε μια παγωμένη καταιγίδα, οι ρυθμικές εναλλαγές κόβουν την ανάσα και η παραγωγή αναδεικνύει κάθε μικροσκοπική λεπτομέρεια της σύνθεσης. Η παρουσία τους στην Αθήνα με δύο διαφορετικά sets αποτελεί την απόλυτη ευκαιρία να βιώσουμε αυτή τη δισκογραφική εξέλιξη ζωντανά, από τις lo-fi ρίζες μέχρι το μεγαλείο του Confusion Gate.

Confusion Gate by Yellow Eyes

Ultha: Έρως στα χρόνια του σκότους.

Δημιουργημένοι το 2014 στην Κολωνία της Γερμανίας, οι Ultha μέσα σε μια δεκαετία κατάφεραν να καθιερωθούν στις κορυφαίες τάξεις του σύγχρονου underground.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του ντεμπούτου τους, Pain Cleanses Every Doubt, οι Ultha ξεκαθάρισαν ότι δεν παίζουν απλώς με τα κλισέ του DSBM. Στιχουργικά και θεματικά είναι βουτηγμένοι στον πόνο, τη θλίψη, την εσωτερική αναζήτηση και τον ρομαντισμό με το δηκτικό You Exist For Nothing να είναι ένα σύνθημα ικανό να πνίξει κάθε τοξικό life coach στις μύξες του. Τα φωνητικά delivery του Chris Noir θυμίζουν τα ψηλά, σπαρακτικά ουρλιαχτά των θρυλικών Weakling, προσδίδοντας έναν ασύγκριτο οδυρμό, όσο ο Ralph Schmidt κρατάει τις ισορροπίες.

Το 2016 ήρθε το Converging Sins. Ένας δίσκος-σταθμός που άνοιξε με το 17λεπτο επικό The Night Took Her Right Before My Eyes και αποτύπωσε τον έρωτα στα χρόνια του σκότους με τρόπο σπαρακτικό. Μαζί με The Inextricable Wandering και τη gloomy διάθεσή του και μια πιο doom προσέγγιση καθιέρωσαν τους Ultha ως τους σύγχρονους σημαιοφόρους του συναισθηματικού, ογκώδους black metal.

Ήταν όμως το 2022, όταν κυκλοφόρησαν το All That Has Never Been True, που άφησαν το κοινό και εμένα μαζί πραγματικά αποσβολωμένο. Από το μαγικό riff του Dispel και το μεγαλειώδες funeral doom του Der Alte Feind, μέχρι τις φωνητικές εναλλαγές στο Carrion (To Walk Among The Spiders), ο δίσκος αυτός ήταν ένα ιστορικό γεγονός και ένας από τους πιο μοναδικούς δίσκους στο ιδίωμα έως και σήμερα. Ένα διαμάντι του σύγχρονου black metal.

Και τώρα, το 2026, το ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους A Light So Dim στρογγυλοκάθεται στις κορυφές των φετινών λιστών, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί τον άξιο και ακόμα πιο σκοτεινό διάδοχο του προκατόχου του. Προσθέτουν μια καθαρή post punk και τρομερά ατμοσφαιρική αισθητική στο σκότος τους και το αποτέλεσμα είναι ο πιο ιδιαίτερος δίσκος της καριέρας τους. Οι Ultha έρχονται στην Αθήνα κουβαλώντας όλη αυτή την ασύλληπτη κληρονομιά, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα μαυροκόκκινο πέπλο μυσταγωγίας.

A Light So Dim by ULTHA

Sun Worship: Το Σύμπαν από μια γήινη οπτική

Αν οι Yellow Eyes εκπροσωπούν την αστική αποξένωση που βρίσκει καταφύγιο στη φύση και οι Ultha τον εσωτερικό σπαραγμό, οι Sun Worship στρέφουν το βλέμμα ψηλά, στο άπειρο, παγωμένο σύμπαν. Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, κατέστη σαφές ότι αυτοί οι αστεροκρουσμένοι Βερολινέζοι αποτελούν ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια του σύγχρονου ευρωπαϊκού black metal. Όταν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, Elder Giants, το 2014 ήρθαμε σε επαφή με μια κοσμική γέννηση που πήρε τις αρχέγονες βάσεις του νορβηγικού δεύτερου κύματος και τις μπόλιασε με μια μεταμοντέρνα, υπαρξιακή προσέγγιση. Απέρριψαν συνειδητά τις προβλέψιμες και προβλεπόμενες φόρμες και ήρθαν με μονολιθικά κομμάτια, με ωμό, οργανικό ήχο, riffs που κυλούν σαν καυτή λάβα από ηφαιστειακά ρήγματα και τύμπανα που θυμίζουν μάχη τιτάνων.

Η συνέχεια της πορείας τους μέσα από το υπνωτιστικό και τελετουργικό Pale Dawn εισήλθαν σε πιο στοχαστικά και εσωστρεφή εδάφη. Έγιναν ατμοσφαιρικότεροι, αφέθηκαν στο κοσμικό χάος και αποδόμησαν την ταυτότητά τους μέσα σε μια μαβή nebula και στην λατρεία/παρατήρηση του σύμπαντος και του πως πεθαίνει.

Sun Worship

Από την άλλη το Emanations of Desolation τους βρίσκει να διασπώνται εντελώς από τα κεκτημένα και να ανοίγουν τους ορίζοντες τους σε εντελώς νέες, πειραματικές, ασταθείς αλλά πολύ πιο γήινες κατευθύνσεις. Προσθέτουν πολλά death metal στοιχεία, και έρχονται με έναν ήχο που έμελλε να τους χαρακτηρίσει μέχρι και σήμερα. Τρομερή γκρούβα και ρυθμική αντίληψη, πολλές δεκάδες riffs και πιο στρωτές δομές στα κομμάτια. Σίγουρα ο σημαντικότερος δίσκος στην καριέρα τους.

Λίγα είναι τα λόγια που μπορώ να πω για το Upon The Hills of Divination χωρίς να καταλήγω να επαναλαμβάνομαι για 2η και 3η φορά. Ήταν πολύ ξεκάθαρα ένας από τους κορυφαίους δίσκους για το 2024 ανεξαρτήτως είδους, και ένα masterclass ατμοσφαιρικού black/death metal. Παίρνουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία του Emanations of Desolation και τα υψώνουν στο τετράγωνο. Έχουμε πλέον περάσει από την κοσμική μυσταγωγία και την παρατήρηση των αστεριών, στο να αισθανόμαστε σαν να βρισκόμαστε σε σύγκρουση με ολόκληρους πλανήτες. H τέλεια σύμπτυξη της κοσμικής τάξης και του ανθρώπινου χάους. Αν τα άστρα μπορούσαν να τραγουδήσουν, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν μελωδίες, αγάπες και τιτιβίσματα αλλά εκρήξεις φωτιά και βρυχηθμοί.

Upon the Hills of Divination by Sun Worship

Οι εγχώριες δυνάμεις

Κανένα μεγάλο extreme metal event των Ten Out Of Ten δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς τη συμμετοχή της εγχώριας σκηνής, η οποία όχι απλώς στέκεται επάξια δίπλα στα μεγαθήρια του εξωτερικού, αλλά τους κοιτάζει στα μάτια. Special guests θα είναι δύο από τις πιο ξεχωριστές και ποιοτικές μπάντες της ελληνικής black metal σκηνής.

Το Σάββατο είναι η σειρά των Isolert. Μετά το εξαιρετικό Wounds of Desolation, έγιναν γνωστοί για την παγωμένη, απόλυτα κιθαριστική ατμοσφαιρική και βαθιά μελαγχολική τους αισθητική, και έλαβαν επάξια μια θέση στα αγαπημένα μας άλμπουμ για το 2024. Φέρνουν πάντα στη σκηνή ένα από τα πιο καλοπαιγμένα black metal που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια.

Οι Θλίψις μπορεί να υπάρχουν αρκετά χρόνια και να τους ανήκουν κάποιες από τι τις καλύτερες εγχώριες black metal δουλειές όπως το Dawn of Defiance και το Servants Of Apathy , όμως το συναυλιακό τους ντεμπούτο έγινε μόλις φέτος μαζί με τους Lamp of Murmuur. Αυτό δεν τους απέτρεψε από το να μας αφήσουν άφωνους από τον έντονο χαρακτήρα και την μανιασμένη τους ενέργεια. Είναι μια μπάντα έτοιμη να προσθέσει τη δική της σκοτεινή πινελιά σε αυτό το ήδη εκρηκτικό παζλ.

Η μεγάλη έκπληξη του διημέρου είναι φυσικά πως τόσο οι Sun Worship όσο οι Ultha και οι Yellow Eyes θα παρουσιάσουν μια εκτενή σύνοψη της πλούσιας δισκογραφίας τους, υποσχόμενοι μάλιστα αρκετές εκπλήξεις στα διαφορετικά sets που θα παρουσιάσουν ανά βραδιά.

Η πρωτοβουλία της Ten Out Of Ten Productions να στήσει ένα τέτοιο διήμερο στη χώρα μας είναι ένα πραγματικό δώρο για τον όχι-και-τόσο-κρύο ως τώρα χειμώνα. Το “ μίνι φεστιβάλ” αυτό φέρνει στην Αθήνα την αφρόκρεμα του σύγχρονου, εγκεφαλικού, ατμοσφαιρικού και ασυμβίβαστου black metal. Το να δούμε στην Αθήνα την αιχμή του δόρατος του σύγχρονου ατμοσφαιρικού black metal και μάλιστα με την πολυτέλεια των διαφορετικών sets ανά βραδιά αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εγχώρια σκηνή έχει ωριμάσει, διψάει για ουσία και επιτέλους μπορεί να στηρίξει εγχειρήματα υψηλών καλλιτεχνικών απαιτήσεων.

Ακόμα σημαντικότερο, όμως, είναι το ίδιο το ήθος και το εκτόπισμα των σχημάτων που απαρτίζουν αυτό το billing. Το black metal υπήρξε ανέκαθεν ένας χώρος έντονων αντιφάσεων. Το σκοτάδι και ο μηδενισμός συχνά παρερμηνεύτηκαν ή εργαλειοποιήθηκαν από κύκλους που γοητεύονται από τον ολοκληρωτισμό. Εδώ έχουμε την ακριβώς αντίθετη, φωτεινή εξαίρεση μέσα στο ζόφο. Μπάντες με ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη στάση, που χρησιμοποιούν την τέχνη και την πλατφόρμα τους για να προάγουν την αλληλεγγύη, την ελευθερία και την αντιφασιστική δράση, αντί να διασπείρουν μισαλλοδοξία και μίσος. Την ώρα που σε διάφορες μακρινές και δυστυχώς πολύ κοντινές γωνιές της Ευρώπης στήνονται φιέστες βιτρίνες και πλυντήρια για κάθε λογής νοσταλγούς του ναζισμού και του μίσους, αυτό το διήμερο μας δείχνει πως ο ακραίος ήχος δεν έχει καμία ανάγκη από ιδεολογικά δεκανίκια για να παραμείνει επικίνδυνος και αληθινός.

Οι δύο αυτές βραδιές γράφονται ήδη με χρυσά, ή μάλλον κατάμαυρα γράμματα στο συναυλιακό γίγνεσθαι της πόλης. Είμαστε όλοι μάρτυρες!