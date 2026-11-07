Leonard Cohen: Η τέχνη τού να αργείς

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Σήμερα συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Leonard Cohen, στις 7 Νοεμβρίου 2016. Μία επέτειος είναι συνήθως η αφορμή για λίστες, αναδρομές και αξιώματα. Στην περίπτωση του Cohen, ίσως αξίζει να σταθούμε σε ένα ταλέντο που διαπερνούσε όλα τα άλλα του: τη σχέση του με τον χρόνο.

Ο Cohen δεν βιάστηκε να γίνει μουσικός. Δεν βιάστηκε να ολοκληρώσει τα τραγούδια του, αγαπούσε τις μεγάλες παύσεις και άφησε τη φωνή του να συμμαχήσει με τη φθορά. Η διαδρομή του μοιάζει σχεδόν ασύμβατη με τη σημερινή μουσική βιομηχανία, που θέλει τους καλλιτέχνες να δείχνουν νέοι, να ακούγονται νέοι, να συνεργάζονται με νεότερους και να παράγουν ασταμάτητα μουσική και περιεχόμενο.

Ο Cohen, αντίθετα, δεν βιάστηκε να καταλήξει σε μία οριστική εκδοχή του εαυτού του. Κάθε φορά που η δημόσια εικόνα του έμοιαζε να παγιώνεται, απομακρυνόταν και επέστρεφε αλλαγμένος: ποιητής και συγγραφέας, τραγουδοποιός, μοναχός, περιοδεύων performer, εργάτης την ύστερη περίοδο.

Πριν από τα τραγούδια, ήταν η Ύδρα

Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του album, Songs of Leonard Cohen, το 1967, ήταν ήδη 33 ετών, δημοσιευμένος ποιητής και συγγραφέας δύο μυθιστορημάτων. Η καθυστερημένη μουσική καριέρα δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου σχεδίου. Ο Cohen είχε προσπαθήσει να ζήσει από τη λογοτεχνία. Οι ποιητικές συλλογές και τα μυθιστορήματά του απέσπασαν καλές κριτικές, αλλά οι πωλήσεις τους δεν μπορούσαν να του εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Ο ίδιος θα εξηγούσε αργότερα ότι πλησίαζε πλέον τα 32 και δεν γνώριζε να κάνει τίποτε άλλο εκτός από το να γράφει βιβλία – γνώριζε, όμως, και μερικές συγχορδίες στην κιθάρα.

Μεγάλο μέρος εκείνης της πρώτης ζωής του εκτυλίχθηκε στην Ελλάδα. Ο Cohen έφτασε στην Ύδρα το 1960, αναζητώντας κυρίως την απόδραση από το υγρό Λονδίνο. Αγόρασε ένα πέτρινο σπίτι χωρίς ηλεκτρικό και τρεχούμενο νερό και εγκαταστάθηκε σε ένα νησί που φιλοξενούσε τότε μια μικρή διεθνή κοινότητα συγγραφέων και καλλιτεχνών.

Για περίπου επτά χρόνια, εκεί έγραψε, κολύμπησε, συνδέθηκε με τη θρυλική Marianne Ihlen και οργάνωσε τη ζωή του γύρω από τη δουλειά και την οικονομία των αναγκών. Η Ύδρα ήταν το μέρος όπου έμαθε να επενδύει χρόνο σε κάτι που δεν γνώριζε καν αν και πότε θα εισπράξει.





Το τραγούδι που χρειάστηκε να περιμένει

Η σχέση τού Cohen με τον χρόνο ταυτίζεται ιδανικά με την ιστορία τού “Hallelujah”. Εργάστηκε πάνω του για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, γέμισε δύο σημειωματάρια και έγραψε έναν αβέβαιο αριθμό στροφών, που πιθανότατα πλησίαζε τις ογδόντα. Τελικά επέλεξε ελάχιστες για την εκδοχή που ηχογράφησε στο Various Positions το 1984.

Αργότερα επέστρεψε στο τραγούδι με διαφορετικούς στίχους, επιτρέποντάς του ουσιαστικά να παραμείνει ανολοκλήρωτο και μετά την κυκλοφορία του. Ο Cohen δεν έγραφε από μία αίσθηση αφθονίας. Είχε περιγράψει την προσπάθειά του να συγκεντρώσει ένα τραγούδι σαν να ξύνει επίμονα τον πάτο ενός βαρελιού.

Και το ίδιο το “Hallelujah” χρειάστηκε τον χρόνο του για να γίνει αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Δεν γεννήθηκε ως ακαριαίο παγκόσμιο αριστούργημα. Πέρασε από άλλες φωνές και εποχές, μέχρι να αποσυνδεθεί σχεδόν από τον αρχικό δίσκο και τον δημιουργό του και να αποκτήσει τη δική του ζωή.

Η σιωπή δεν ήταν απουσία

Μετά την περιοδεία για το The Future, το 1993, ο Cohen αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και εγκαταστάθηκε στο βουδιστικό κέντρο Mount Baldy, κοντά στο Los Angeles. Παρέμεινε εκεί για περίπου πέντε χρόνια και χειροτονήθηκε μοναχός με το όνομα “Jikan”, δηλαδή «ο σιωπηλός».

Για τη συνήθη λογική της καριέρας, αυτή η αποχώρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί απώλεια ορμής. Όταν όμως ο Cohen κατέβηκε από το βουνό το 1999, είχε μαζί του εκατοντάδες στίχους και ποιήματα. Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε δισκογραφικά με το Ten New Songs.

Λίγο αργότερα, η αποκάλυψη ότι η πρώην manager του είχε αφαιρέσει εκατομμύρια δολάρια από τις οικονομίες του τον ανάγκασε να επιστρέψει στις περιοδείες. Το 2008, στα 73 του, βγήκε ξανά στον δρόμο έπειτα από δεκαπέντε χρόνια απουσίας από τις συναυλίες. Στις 30 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς πέρασε και από το Terra Vibe, για μία συγκλονιστική τρίωρη εμφάνιση που διέψευσε κάθε επιφύλαξη για τη σκηνική του αντοχή.

Η περιοδεία εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα τελευταία κεφάλαια καριέρας στην ιστορία της μουσικής. Αντί να παρουσιάζεται ως μνημείο του εαυτού του, ο Cohen εμφανιζόταν με την ακρίβεια και την ευγένεια κάποιου που δεν θεωρούσε την αγάπη του κοινού αυτονόητη. Γονάτιζε στη σκηνή, έβγαζε το καπέλο μπροστά στους μουσικούς του και παρέδιδε γενναιόδωρες εμφανίσεις.

Η φωνή που περίμενε το σώμα να τη φτάσει

Στις πρώτες ηχογραφήσεις του, η φωνή του Cohen ήταν σαφώς ελαφρύτερη και πιο μελωδική από εκείνη που θα γινόταν αργότερα το αναγνωρίσιμο όργανό του. Ακόμη και τότε, όμως, δεν ακουγόταν πραγματικά νεανική.

Στο “Dance Me to the End of Love”, στο κατώφλι των 50 ετών, ακούγεται ήδη μεγαλύτερος. Λίγα χρόνια αργότερα, στο I’m Your Man, το χαμηλό ηχόχρωμα έχει μετατραπεί σχεδόν σε δραματικό ρόλο. Στα τελευταία album, η απόσταση ανάμεσα στο τραγούδι και την απαγγελία έχει πλέον μικρύνει στο ελάχιστο. Ο Cohen απέδιδε αστειευόμενος αυτή τη μεταβολή στις τεράστιες ποσότητες ουίσκι και στις δεκαετίες καπνίσματος.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε δημιουργικά αυτή τη φθορά. Οι ενορχηστρώσεις άφηναν ολοένα περισσότερο χώρο γύρω από τη φωνή, ενώ οι γυναικείες δεύτερες φωνές πρόσφεραν τη μελωδική κίνηση που εκείνος δεν διεκδικούσε πλέον. Η φωνή του δεν «διατηρήθηκε» στον χρόνο. Χαμήλωσε, στένεψε, τραχύνθηκε και όλα όσα συνήθως θεωρούνται φθορά μετατράπηκαν σε εκφραστικά μέσα. Στα 70 και τα 80 του, ακούγαμε πια μία φωνή που είχε περιμένει το σώμα να τη φτάσει – ευτυχώς για εμάς, τις λέξεις αυτές έχει διαλέξει χρόνια πριν ο Μενέλαος Λουντέμης.

Η εργατική δύση

Το Old Ideas κυκλοφόρησε το 2012, όταν ο Cohen ήταν 77 ετών. Το Popular Problems ακολούθησε το 2014 και το You Want It Darker το 2016, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τρία album μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια τής ζωής του, τα οποία χρησιμοποίησαν την ηλικία, τη σωματική αδυναμία και την εγγύτητα του θανάτου ως ζωντανό υλικό.

Για το You Want It Darker, με την παραγωγή του γιου του Adam, η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να εργαστεί με συμβατικό τρόπο. Ηχογραφούσε καθισμένος στο σπίτι του και έστελνε το υλικό στους συνεργάτες του, ώστε να χτιστεί γύρω του η παραγωγή. Η αδυναμία δεν αποκρύφτηκε ούτε μετατράπηκε σε μελόδραμα.

Ο Leonard Cohen δεν πρόσφερε στο κοινό του μία τακτοποιημένη εικόνα γαλήνιας παραίτησης. Ακόμη και μπροστά στο τέλος, παρέμενε ταυτόχρονα έτοιμος και απρόθυμος, σοβαρός και ειρωνικός, πιστός και γεμάτος αμφιβολίες.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, η διαδρομή του μας υπενθυμίζει ότι για τους δημιουργούς ο χρόνος δεν είναι εμπόδιο ούτε πεδίο συνθηκολόγησης. Είναι το υλικό με το οποίο κατασκευάζουν το έργο τους.

Πόσο αστείο που ο ίδιος αναρωτήθηκε κάποτε, “How can I begin anything new with all of yesterday inside me… how can I exist as the vessel of yesterday’s slaughter?”*. Μάλλον ψάρευε για φιλοφρονήσεις.



*Φράση από το μυθιστόρημα Beautiful Losers (1966).