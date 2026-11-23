Το ξεκίνημα του 2027 φέρνει την κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης του ομώνυμου πρώτου δίσκου των The Doors, 60 ολόκληρα χρόνια μετά το γενέθλιο έτος 1967. Η νέα κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές μορφές, με σημαντικότερη ίσως το διπλό CD, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα δεύτερο disc με δεκάδες bonus ηχογραφήσεις. Ανάμεσά τους, θα είναι διαφορετικές εκτελέσεις των “I Looked At You”, “Moonlight Drive” και “Indian Summer”, που αποτυπώνουν την εξέλιξη των τραγουδιών κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.





Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει picture disc βινύλιο, καθώς και επανέκδοση του 10ιντσου single “Light My Fire”, με τη single version στην πρώτη πλευρά (78 rpm) και την album version στη δεύτερη (45 rpm). Για πρώτη φορά, μάλιστα, οι δύο εκτελέσεις έχουν διορθωθεί ως προς την ταχύτητα αναπαραγωγής, ώστε να διατηρούν τον ίδιο τόνο και να καταλήγουν στα 440 Hz.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο εκδοχές σε μπομπίνα (reel-to-reel). Η πρώτη αποτελεί πιστό αντίγραφο, σε πραγματικό χρόνο και αναλογία 1:1, της αρχικής αναλογικής master ταινίας, με στόχο την αναπαραγωγή ολόκληρου του δυναμικού εύρους του ήχου – θα κυκλοφορήσει σε μόλις 350 αντίτυπα.

Η δεύτερη δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Analogue Productions και Acoustic Sounds. Πρόκειται για έκδοση δύο ταινιών, με mastering από τον Bernie Grundman, βασισμένη στις αυθεντικές αναλογικές master ταινίες. Η συγκεκριμένη έκδοση θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω της Acoustic Sounds.

Η επετειακή καμπάνια θα περιλαμβάνει και μία νέα αποκατεστημένη εκδοχή, σε ήχο και εικόνα, του μουσικού βίντεο για το “Break On Through (To The Other Side)”, που θα τη δούμε την 1η Ιανουαρίου, καθώς και ένα νέο lyric video για το “Light My Fire”, στις 4 Ιανουαρίου. Aποκλειστικά στη βρετανική αγορά, θα κυκλοφορήσει και μία έγχρωμη έκδοση του βινυλίου, σε κίτρινο και μαύρο, μέσω της Blood Records.

Οι περισσότερες από τις παραπάνω εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για προπαραγγελία, ενώ η συλλεκτική έκδοση Ultra-Tape θα διατίθεται αποκλειστικά από την Acoustic Sounds.