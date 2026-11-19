Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το Drukqs του Aphex Twin είναι ξανά διαθέσιμο μέσω της Warp Records, βάζοντας τέλος στην πολυετή απουσία ενός από τους πιο περιζήτητους τίτλους της δισκογραφίας του από την αγορά των φυσικών εκδόσεων. Με την επιστροφή του, ολόκληρος ο κατάλογος του, κατά κόσμο, Richard D. James βρίσκεται και πάλι σε κυκλοφορία σε βινύλιο.

Η φυσική επανέκδοση διατηρεί αναλλοίωτο το αρχικό album των 30 κομματιών. Κυκλοφορεί σε τετραπλό μαύρο βινύλιο με gatefold εξώφυλλο, διπλό CD με οκτασέλιδο booklet και διπλή κασέτα σε butterfly θήκη. Η περιορισμένη έκδοση των τεσσάρων LP, που διατέθηκε απευθείας από το label, προσθέτει μια εξάφυλλη αφίσα και stencil με το λογότυπο AFX.

Το σημαντικό νέο βρίσκεται όμως στο ψηφιακό Drukqs (Expanded Edition). Στα αρχικά 30 tracks προστίθενται πέντε ηχογραφήσεις που ήταν ήδη διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού καταστήματος του Aphex Twin, αλλά περνούν τώρα για πρώτη φορά στις μεγάλες streaming πλατφόρμες: τα “dRuQks Prepared uN” και “Mangle 11”, μαζί με τρεις παραλλαγές του “Avril 14th”.

Οι δύο από αυτές ηχογραφήθηκαν ξανά το 2009 σε φορητό αναλογικό μαγνητόφωνο Nagra − η “half speed alternative version” και η “reversed music not audio” εκδοχή. Η τρίτη, με τίτλο “avril 14th doubletempo, half speed”, μεταβάλλει εκ νέου την ταχύτητα και την αίσθηση του μινιμαλιστικού κομματιού για πιάνο, το οποίο εξελίχθηκε στην πιο αναγνωρίσιμη σύνθεση του δίσκου και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Kanye West στο “Blame Game”.

Το “dRuQks Prepared uN” συνδέει την πλευρά του album που βασίζεται στο prepared πιάνο με μια πιο έντονη πολυρυθμική κίνηση. Στον αντίποδα, το “Mangle 11” επιστρέφει στον καταιγιστικό drill ’n’ bass κόσμο του Aphex Twin, με ένα breakbeat που συμπιέζεται ανάμεσα σε παραμορφωμένα ηλεκτρονικά εφέ.

Όταν κυκλοφόρησε το 2001, το Drukqs δίχασε με την απότομη εναλλαγή ανάμεσα σε υπερκινητικά beats και εύθραυστες συνθέσεις για πιάνο. Εκείνο που αρκετοί αντιμετώπισαν τότε σαν χαοτική «εκκαθάριση σκληρού δίσκου» αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του Aphex Twin και, μέχρι σήμερα, ως το προτελευταίο album με πρωτότυπο υλικό που κυκλοφόρησε με αυτό το όνομα, πριν από το Syro του 2014.



