Το Glastonbury επιστρέφει το 2027 και αποφάσισε να ξεκινήσει τις ανακοινώσεις του με αρκετά ηχηρά ονόματα. Οι Harry Styles, Billie Eilish και Sam Fender θα αναλάβουν τις τρεις headline εμφανίσεις στο Pyramid Stage, ενώ η Cher είναι η μεγάλη έκπληξη της πρώτης ανακοίνωσης, καθώς θα βρεθεί στο περίφημο Sunday Legends Slot.

Για τον Harry Styles, η εμφάνιση στο Worthy Farm θα είναι η πρώτη της καριέρας του στο Glastonbury. Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους pop stars της γενιάς του, οπότε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ ήταν κάτι που περίμεναν εδώ και καιρό οι θαυμαστές του.

Η Billie Eilish επιστρέφει στο Pyramid Stage για δεύτερη φορά ως headliner, μετά την ιστορική εμφάνισή της το 2022, όταν έγινε η νεότερη solo καλλιτέχνιδα που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Ο Sam Fender, από την άλλη, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή του λογαριασμού του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στη βρετανική μουσική σκηνή.

Η πραγματική έκπληξη, ωστόσο, βρίσκεται στην Κυριακάτικη ζώνη των θρύλων. Η Cher θα εμφανιστεί στο Legends Slot, σε ηλικία 81 ετών, και θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη εμφάνιση στην ιστορία του Glastonbury. Μια επιλογή που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσα διαφορετικά μουσικά κεφάλαια έχει προλάβει να ζήσει η καριέρα της.

Το πρώτο line-up δεν σταματά, φυσικά, στους τέσσερις μεγάλους πρωταγωνιστές. Οι Massive Attack, The xx, Lily Allen, Little Simz, Chase & Status, Kraftwerk, Ezra Collective, Robyn, FKA twigs, Primal Scream, The Streets, Underworld, De La Soul, Basement Jaxx, Hot Chip, Thundercat και Kacey Musgraves είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που θα βρεθούν στο φεστιβάλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι εμφανίσεις των King Gizzard & The Lizard Wizard, Dinosaur Jr., The War on Drugs, Crowded House, Nia Archives, Bonobo, Ellie Goulding, Florence Road και Young Fathers. Το Glastonbury επιφυλάσσει ακόμη αρκετές ανακοινώσεις, καθώς η συγκεκριμένη λίστα αποτελεί μόνο την πρώτη γεύση από το πρόγραμμα του 2027.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027 στο Worthy Farm, στο Pilton του Somerset. Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει έπειτα από το καθιερωμένο fallow year του 2026, το διάλειμμα που δίνει στους χώρους και στα εδάφη του φεστιβάλ τον απαραίτητο χρόνο να ανακάμψουν από την τεράστια προσέλευση του κοινού.

Και αν σκέφτεσαι ήδη να κλείσεις εισιτήριο, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί από τον Οκτώβριο, πριν καν ανακοινωθούν οι headliners, μέσα σε λιγότερο από 42 λεπτά. Για όσους δεν πρόλαβαν, θα υπάρξει επαναπώληση των ακυρωμένων και επιστραφέντων εισιτηρίων την άνοιξη του 2027.

Το Glastonbury έχει ήδη δώσει αρκετούς λόγους για να συζητάμε την επιστροφή του. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο της ανακοίνωσης...