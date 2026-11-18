Σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία ενός από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία του thrash metal, οι Slayer απέδειξαν ότι το "Reign in Blood" δεν έχει χάσει ούτε ίχνος από την εκρηκτική του δύναμη. Το συγκρότημα επέστρεψε στο Kia Forum του Inglewood, στο Λος Άντζελες, για δύο διαδοχικές, sold-out συναυλίες στις 13 και 14 Νοεμβρίου, τιμώντας το ιστορικό άλμπουμ του 1986 με μια εμφάνιση που συνδύασε την ακραία ταχύτητα με ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο φωτιές και καπνούς.

Η δεύτερη βραδιά του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, ξεκίνησε με ένα ιδιαίτερα δυνατό πακέτο support εμφανίσεων. Οι Crowbar, Cavalera Conspiracy και Cannibal Corpse ανέλαβαν να προετοιμάσουν το κοινό για την εμφάνιση των Slayer, δημιουργώντας μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με φεστιβάλ ακραίου ήχου παρά με μια συνηθισμένη επετειακή συναυλία.

Οι Slayer άνοιξαν το δικό τους σετ με το "Disciple", ενώ στη συνέχεια πέρασαν από σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας τους, όπως τα "Seasons in the Abyss", "War Ensemble", "Hell Awaits" και "South of Heaven". Υπήρξαν και εκπλήξεις για τους πιο μυημένους οπαδούς: το "The Antichrist" από το "Show No Mercy" ακούστηκε ζωντανά για πρώτη φορά από το 2017, ενώ τα "Bloodline" και "God Send Death" επέστρεψαν στο setlist έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια.

Το μεγάλο γεγονός, φυσικά, ήταν η εκτέλεση ολόκληρου του "Reign in Blood". Οι δέκα συνθέσεις του δίσκου παρουσιάστηκαν με τη σειρά που εμφανίζονται στο άλμπουμ, από το "Angel of Death" μέχρι το "Raining Blood", υπενθυμίζοντας γιατί το συγκεκριμένο έργο παραμένει σημείο αναφοράς για το thrash metal. Κυκλοφόρησε στις 7 Οκτωβρίου 1986, σε παραγωγή του Rick Rubin, και με διάρκεια μικρότερη των 30 λεπτών κατάφερε να συμπυκνώσει μια ολόκληρη μουσική φιλοσοφία σε ένα ασταμάτητο ηχητικό χτύπημα.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς απρόοπτα. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Σαββάτου, το συγκρότημα αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά το σετ, όταν η κατάσταση στο κοινό ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις αναφορές, ορισμένοι θεατές άρχισαν να πετούν και να καταστρέφουν καθίσματα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο. Ο υπεύθυνος πυρασφάλειας ζήτησε τη διακοπή της συναυλίας και ο Tom Araya επέστρεψε στη σκηνή για να απευθυνθεί στους παρευρισκόμενους.

Ο τραγουδιστής και μπασίστας δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, ζητώντας από το κοινό να σεβαστεί τους γύρω του και προειδοποιώντας ότι, αν η κατάσταση συνεχιζόταν, η μπάντα θα αποχωρούσε οριστικά. Παρά τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από μερίδα θεατών, οι Slayer επέστρεψαν περίπου πέντε λεπτά αργότερα και ολοκλήρωσαν κανονικά το πρόγραμμα.

Στη σκηνή βρέθηκαν οι Tom Araya, Kerry King, Gary Holt και Paul Bostaph, δηλαδή η σύνθεση με την οποία οι Slayer πραγματοποιούν τις επιλεκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους μετά την επιστροφή τους το 2024. Αξίζει να θυμηθούμε ότι το συγκρότημα είχε αποχαιρετήσει το κοινό το 2019, έπειτα από την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, πριν αποφασίσει να επιστρέψει για συγκεκριμένες συναυλίες.

Οι δύο βραδιές στο Kia Forum δεν ήταν απλώς μια αναδρομή σε έναν ιστορικό δίσκο. Ήταν μια υπενθύμιση ότι η μουσική των Slayer εξακολουθεί να προκαλεί την ίδια ένταση, τέσσερις δεκαετίες μετά. Και αν το "Reign in Blood" χρειαζόταν κάποια απόδειξη ότι παραμένει ζωντανό και επικίνδυνο, οι εικόνες από το Λος Άντζελες μάλλον την προσφέρουν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο...