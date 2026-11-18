Μόλις κυκλοφόρησε το trailer του "L’Amour: The Rock Capital of Brooklyn", ενός νέου ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στο θρυλικό club της Νέας Υόρκης, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στα πρώτα βήματα συγκροτημάτων όπως οι Metallica, Anthrax, Overkill, Biohazard, Nuclear Assault και White Lion. Η ταινία αφηγείται επίσης την ιστορία του Chuck Kaye, ο οποίος υπήρξε DJ, VJ, παρουσιαστής, υπεύθυνος για το booking των συγκροτημάτων και promoter του χώρου. Ο Mike Tramp των White Lion τού είχε δώσει το παρατσούκλι "The Roar of L’Amour".

Στο trailer εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Tramp, ο Dave "Snake" Sabo των Skid Row, ο Jay Jay French των Twisted Sister, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Eddie Trunk, ο Dan Lilker -ο οποίος έπαιξε κιθάρα στο ντεμπούτο των Anthrax προτού ενταχθεί στους Nuclear Assault ως μπασίστας- καθώς και ο D.D. Verni των Overkill.

«Θυμάσαι τότε στους Accept, που είχε τόσο πολύ κόσμο και μου έπεσε ένα γαμ@@@ όπλο από το παπούτσι;» αναρωτιέται ο Verni στο trailer, περιγράφοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την άγρια ατμόσφαιρα του club. «Το κλώτσησαν στο πάτωμα κι έπρεπε να πάω να το βρω. Δεν μπορούσα να το εντοπίσω. Κι εμείς καθόμασταν εκεί και αναρωτιόμασταν: “Τι στο διάολο συμβαίνει;”».

Το L’Amour άνοιξε τις πόρτες του το 1978 ως disco club, για να μετατραπεί σε rock στέκι το 1981. Στα χρόνια που ακολούθησαν, φιλοξένησε ορισμένες ιστορικές εμφανίσεις που σημάδεψαν την πορεία της σκληρής μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η τελευταία συναυλία των Metallica με τον Dave Mustaine το 1983, αλλά και η τριήμερη παρουσίαση του "Ride The Lightning" στον ίδιο χώρο, δύο χρόνια αργότερα.

Οι Guns N’ Roses εμφανίστηκαν στο L’Amour τον Οκτώβριο του 1987, ενώ το 1988 οι Iron Maiden έδωσαν μια μυστική συναυλία, χρησιμοποιώντας το όνομα Charlotte and the Harlots. Την ίδια χρονιά, ο Chuck Kaye παρουσίασε για πρώτη φορά στο club το "...And Justice for All" των Metallica.

Ο παραγωγός της ταινίας, Milt Schatzer, υπογραμμίζει πόσο σημαντική ήταν η συμμετοχή του Chuck Kaye στο ντοκιμαντέρ: «Η παρουσία του Chuck Kaye, του ανθρώπου που αποκαλούσαν The Roar of L’Amour, ήταν απαραίτητη για να ειπωθεί η αληθινή ιστορία αυτού του θρυλικού χώρου. Ως θαμώνας του L’Amour, είχα προσωπική εμπειρία του ρόλου που έπαιξε εκείνη την εποχή και είμαστε ενθουσιασμένοι που δέχτηκε να συμμετάσχει. Η προσοχή που συγκεντρώνει η παρουσία του επιβεβαιώνει τη σημασία του».

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Kaye ξεκαθαρίζει ότι η ιστορία του club είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική του προσωπική διαδρομή: «Το L’Amour υπήρχε πριν από εμένα και συνέχισε να λειτουργεί και μετά την αποχώρησή μου. Η ιστορία του είναι μεγαλύτερη από τη δική μου. Όμως αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια για την καρδιά εκείνης της περιόδου. Δεν πρόκειται για νοσταλγία, αλλά για μαρτυρία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη χρονιά ξεκίνησε καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Chuck Kaye, μετά τη διάγνωσή του με κολπική μαρμαρυγή, μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού.