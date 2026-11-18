Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Το hoodie, βέβαια, υπήρχε πολύ πριν από τον RZA και τον Method Man. Είχε ήδη περάσει από τα αθλητικά γήπεδα στους δρόμους, ενώ η κουκούλα είχε πρακτική αξία για όσους κινούνταν σε μια πόλη όπου δεν ήθελαν να τραβούν την προσοχή.

Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, το φούτερ θα αποκτούσε πολύ μεγαλύτερη προβολή. Και δεν θα έφευγε ποτέ πραγματικά από τη μόδα.

Από το Bronx στο Staten Island

Φαρδιά jeans, basketball jerseys, baseball caps, αθλητικά μπουφάν, sneakers και, φυσικά, hoodies δεν πέρασαν από καμιά ενδυματολογική μελέτη. Αυτά ήταν απλώς τα ρούχα που φορούσαν στις γειτονιές της Νέα Υόρκης γκραφιτάδες και B-boys - «άτομα που, κατά κάποιον τρόπο, έχαιραν θαυμασμού», αναφέρει σε συνέντευξή του στο Rolling Stone ο Eric «Deal» Felisbret, πρωτοπόρος του γκράφιτι.

Το 1995 όμως, ο Oliver «Power» Grant και τα μέλη του συγκροτήματος δημιούργησαν το Wu Wear, αλλάζοντας τη σχέση μόδας-μουσικής.

Η σειρά ξεκίνησε από το Staten Island και σύντομα βρέθηκε σε καταστήματα στις ΗΠΑ, ενώ το χαρακτηριστικό λογότυπο με το W πέρασε από τα εξώφυλλα των δίσκων σε T-shirts, φούτερ και jackets. Το 1996, μάλιστα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και το κομμάτι «Wu-Wear: The Garment Renaissance», δίνοντάς μας μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η μουσική συναντά την επιχειρηματικότητα.

Από τη rap στο grunge και το βρετανικό grime

Την ίδια περίπου περίοδο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το grunge είχε ήδη κάνει τη δική του ενδυματολογική επανάσταση. Ο Kurt Cobain έγινε γνωστός με φθαρμένα jeans και πλεκτές ζακέτες, αποδεικνύοντας πως η γενικότερη χαλαρή προσέγγιση στο ντύσιμο θα γινόταν σήμα κατατεθέν των 90s.

Περνάμε στα early '00s και στη Βρετανία, όπου το grime έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην κουκούλα. Ο Dizzee Rascal, ο Wiley και μια ολόκληρη γενιά MCs έκαναν το hoodie σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας τους. Ήταν η εμφάνιση μιας νέας, καθαρά βρετανικής σκηνής, με δικούς της ήχους και ενδυματολογικές αναφορές, στην οποία όμως το hoodie βρήκε και πάλι τη θέση του.

Από το hip-hop video στις πασαρέλες

Pharrell Williams, Kanye West και A$AP Rocky συνέβαλαν σε αυτή τη μετάβαση που συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Πλέον, δύσκολα θα προκαλέσει εντύπωση ένας rapper με hoodie σε μια επίσημη εκδήλωση ή ένας σχεδιαστής που θα παρουσιάσει ένα oversized φούτερ σε fashion show.

Ακόμη και το merchandise έχει αλλάξει θέση. Κάποτε αγόραζες merch στις συναυλίες κυρίως για να θυμάσαι τη βραδιά και σήμερα drops γίνονται αντικείμενο συλλογής και εξαντλούνται σε λίγες ώρες. Και φυσικά, δεν χρειάζεται να ακολουθείς συγκεκριμένη μουσική σκηνή ούτε να γνωρίζεις απ' έξω τη δισκογραφία των Wu-Tang για να φορέσεις hoodies.

Κομμάτι-συνώνυμο του streetwear σήμερα, ένα Funky Buddha φούτερ μπορεί να συνδυαστεί με baggy jeans και sneakers, να φορεθεί κάτω από ένα πιο αυστηρό jacket ή να γίνει η εύκολη επιλογή στην καθημερινή βόλτα, στην προπόνηση, στο χαλαρό ποτό.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στην ιστορία του: ένα ρούχο που ξεκίνησε από την ανάγκη για άνεση και προστασία, ταυτίστηκε με το outsider-ness, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το i-d, συνδέθηκε με rappers, rockers και MCs και τελικά κατέληξε να φοριέται σχεδόν παντού. Kudos στο φούτερ. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό.