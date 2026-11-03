Πληροφορίες
Κατηγορία: ΑΡΘΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες

Στις 24 Οκτωβρίου, το Avopolis γιόρτασε τα 30 χρόνια του στο PLEX, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές, μουσικές σκηνές και ανθρώπους σε μια βραδιά που είχε έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τη μουσική.

30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες
Κλέλια Φατούρου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

30 χρόνια Avopolis δεν χωρούν σε ένα timeline, αλλά ίσως ούτε και σε μία βραδιά. Πώς να χωρέσεις εξάλλου τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τις μουσικές τους μέσα σε μερικές ώρες;

Στις 24 Οκτωβρίου, ωστόσο, καταφέραμε να φέρουμε κοντά διαφορετικούς ανθρώπους και μουσικές, με έναν και μόνο σκοπό. Να γιορτάσουμε παρέα τα 30 χρόνια του site που παραμένει πιστό στα ποιοτικά κριτήρια που έθεσε από την πρώτη μέρα της ζωής του.

9 DJs, 2 stages και μια παρέα που δεν χωρούσε σε μουσικές ταμπέλες. Από διαφορετικές γενιές, σκηνές και διαδρομές, όλοι βρεθήκαμε στο PLEX για να μοιραστούμε κάτι που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις: την κοινή μας αγάπη για τη μουσική. Εκείνη που δεν χρειάζεται συστάσεις, που δεν αναγνωρίζει στεγανά και που εξακολουθεί να μας ενώνει, ακόμη κι όταν διαφωνούμε για το ποιο είναι το καλύτερο album όλων των εποχών.

Το μουσικό ταξίδι ενορχήστρωσαν οι: George Fakinos, Fo, Dear Quentin, Pan Pan, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου, Freddie F. και Τάσος Βογιατζής. Διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις, διαφορετικές διαθέσεις και επιλογές που απέδειξαν στην πράξη πως τρεις δεκαετίες μουσικής δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο είδος ή σε μία μόνο εποχή.

Το PLEX γέμισε μουσική και κόσμο, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό του χώρο, δημιουργώντας δύο διαφορετικά αλλά εξίσου ζωντανά σημεία συνάντησης. Άλλοι επέλεγαν να βρίσκονται κοντά στα decks και να ακολουθούν τον ρυθμό των DJs, άλλοι απολάμβαναν την παρέα και τις συζητήσεις έξω, με τη μουσική να αποτελεί πάντα τον κοινό παρονομαστή. Και, φυσικά, από μια τέτοια επέτειο δεν θα μπορούσε να λείπει η τούρτα γενεθλίων. Σβήσαμε τα κεράκια για τα 30 χρόνια του Avopolis, κάναμε μια μικρή παύση μέσα σε όλη αυτή τη μουσική διαδρομή και γιορτάσαμε όπως ακριβώς θέλαμε: όλοι μαζί.

Γιατί το Avopolis δεν ήταν ποτέ μόνο τα άρθρα, οι κριτικές, οι συνεντεύξεις, οι δίσκοι και οι συναυλίες που πέρασαν από τις σελίδες του. Ήταν και παραμένει οι άνθρωποί του. Οι συντάκτες, οι συνεργάτες, οι μουσικοί, οι DJs, οι φωτογράφοι και, φυσικά, οι αναγνώστες του. Όλοι εκείνοι που μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια βρήκαν έναν τρόπο να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να ανακαλύψουν νέες μουσικές και να γίνουν μέρος μιας κοινότητας που δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει.

Και αν κάτι μας υπενθύμισε το πάρτι της 24ης Οκτωβρίου, είναι πως η μουσική εξακολουθεί να έχει αυτή τη μοναδική δύναμη: να φέρνει στον ίδιο χώρο ανθρώπους που μπορεί και να μην είχαν συναντηθεί ποτέ υπό άλλες συνθήκες. Να δημιουργεί στιγμές, να ανοίγει συζητήσεις, να γεννά καινούριες αναμνήσεις και να κάνει το παλιό να συναντά το νέο χωρίς καμία προσπάθεια.

30 χρόνια μουσικής. 0% nostalgia trap. 100% Avopolis.

Και συνεχίζουμε.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες

30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες

Στις 24 Οκτωβρίου, το Avopolis γιόρτασε τα 30 χρόνια του στο PLEX, φέρνοντας κοντά διαφορετικές...
Όταν οι μηχανές έμαθαν να ονειρεύονται: Αποχαιρετώντας τον Juan Atkins

Όταν οι μηχανές έμαθαν να ονειρεύονται: Αποχαιρετώντας τον Juan Atkins

Πριν ακόμα η techno γίνει παγκόσμια μουσική γλώσσα, ο Juan Atkins άκουσε μέσα στον θόρυβο των...

Halloween: Τα καλύτερα soundtracks που γεννήθηκαν από ταινίες horror

Οι μουσικές που δεν χορταίνουμε να ακούμε, κι ας έχουν συνδεθεί με τρόμο.

Featured

30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες

30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες

Στις 24 Οκτωβρίου, το Avopolis γιόρτασε τα 30 χρόνια του στο PLEX, φέρνοντας κοντά διαφορετικές...

Pixies: Έρχονται στο φως 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1987 και 1991

Η μπάντα επιστρέφει σε μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της διαδρομής της.
Όταν οι μηχανές έμαθαν να ονειρεύονται: Αποχαιρετώντας τον Juan Atkins

Όταν οι μηχανές έμαθαν να ονειρεύονται: Αποχαιρετώντας τον Juan Atkins

Πριν ακόμα η techno γίνει παγκόσμια μουσική γλώσσα, ο Juan Atkins άκουσε μέσα στον θόρυβο των...

Best of Network

Από τη bridal αισθητική στο balletcore: Όσα ξεχώρισαν την 3η ημέρα του Athens Fashion Week
FASHION TRENDS
Από τη bridal αισθητική στο balletcore: Όσα ξεχώρισαν την 3η ημέρα του Athens Fashion Week
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Six Rings: Το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει τη μόδα και τον πολιτισμό κάτω από την ίδια στέγη
FASHION NEWS
Six Rings: Το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει τη μόδα και τον πολιτισμό κάτω από την ίδια στέγη
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Έρευνα αποκαλύπτει ότι η σύγχρονη μουσική δεν μας προκαλεί τα ίδια συναισθήματα με παλιά
Προτεινόμενο
Έρευνα αποκαλύπτει ότι η σύγχρονη μουσική δεν μας προκαλεί τα ίδια συναισθήματα με παλιά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Halloween & Celebs: Mας έφυγε το χέρι στο scroll να βρούμε ποιος ντύθηκε τι
Προτεινόμενο
Halloween & Celebs: Mας έφυγε το χέρι στο scroll να βρούμε ποιος ντύθηκε τι
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
It’s timeeeee: Η Mariah Carey «ξεπάγωσε» και κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγέννων
Προτεινόμενο
It’s timeeeee: Η Mariah Carey «ξεπάγωσε» και κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγέννων
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Sur mesure δημιουργίες, avant garde θεατρικότητα και streetwear vibes στη δεύτερη ημέρα του 38ου Athens Fashion Week
FASHION NEWS
Sur mesure δημιουργίες, avant garde θεατρικότητα και streetwear vibes στη δεύτερη ημέρα του 38ου Athens Fashion Week
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Αν είσαι gamer, οι Backstreet Boys σε ψάχνουν για να παίξεις με τη φανέλα τους
Προτεινόμενο
Αν είσαι gamer, οι Backstreet Boys σε ψάχνουν για να παίξεις με τη φανέλα τους
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Ariana Grande φέρνει τη μαγεία των μιούζικαλ στη νέα καμπάνια Joy της Swarovski
FASHION NEWS
Η Ariana Grande φέρνει τη μαγεία των μιούζικαλ στη νέα καμπάνια Joy της Swarovski
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Το μέλλον της μόδας πρωταγωνίστησε στην πρεμιέρα του 38ου Athens Fashion Week
FASHION NEWS
Το μέλλον της μόδας πρωταγωνίστησε στην πρεμιέρα του 38ου Athens Fashion Week
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr