30 χρόνια Avopolis, μια νύχτα, δύο stages και αμέτρητες μουσικές ιστορίες

30 χρόνια Avopolis δεν χωρούν σε ένα timeline, αλλά ίσως ούτε και σε μία βραδιά. Πώς να χωρέσεις εξάλλου τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τις μουσικές τους μέσα σε μερικές ώρες;

Στις 24 Οκτωβρίου, ωστόσο, καταφέραμε να φέρουμε κοντά διαφορετικούς ανθρώπους και μουσικές, με έναν και μόνο σκοπό. Να γιορτάσουμε παρέα τα 30 χρόνια του site που παραμένει πιστό στα ποιοτικά κριτήρια που έθεσε από την πρώτη μέρα της ζωής του.

9 DJs, 2 stages και μια παρέα που δεν χωρούσε σε μουσικές ταμπέλες. Από διαφορετικές γενιές, σκηνές και διαδρομές, όλοι βρεθήκαμε στο PLEX για να μοιραστούμε κάτι που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις: την κοινή μας αγάπη για τη μουσική. Εκείνη που δεν χρειάζεται συστάσεις, που δεν αναγνωρίζει στεγανά και που εξακολουθεί να μας ενώνει, ακόμη κι όταν διαφωνούμε για το ποιο είναι το καλύτερο album όλων των εποχών.

Το μουσικό ταξίδι ενορχήστρωσαν οι: George Fakinos, Fo, Dear Quentin, Pan Pan, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου, Freddie F. και Τάσος Βογιατζής. Διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις, διαφορετικές διαθέσεις και επιλογές που απέδειξαν στην πράξη πως τρεις δεκαετίες μουσικής δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο είδος ή σε μία μόνο εποχή.

Το PLEX γέμισε μουσική και κόσμο, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό του χώρο, δημιουργώντας δύο διαφορετικά αλλά εξίσου ζωντανά σημεία συνάντησης. Άλλοι επέλεγαν να βρίσκονται κοντά στα decks και να ακολουθούν τον ρυθμό των DJs, άλλοι απολάμβαναν την παρέα και τις συζητήσεις έξω, με τη μουσική να αποτελεί πάντα τον κοινό παρονομαστή. Και, φυσικά, από μια τέτοια επέτειο δεν θα μπορούσε να λείπει η τούρτα γενεθλίων. Σβήσαμε τα κεράκια για τα 30 χρόνια του Avopolis, κάναμε μια μικρή παύση μέσα σε όλη αυτή τη μουσική διαδρομή και γιορτάσαμε όπως ακριβώς θέλαμε: όλοι μαζί.

Γιατί το Avopolis δεν ήταν ποτέ μόνο τα άρθρα, οι κριτικές, οι συνεντεύξεις, οι δίσκοι και οι συναυλίες που πέρασαν από τις σελίδες του. Ήταν και παραμένει οι άνθρωποί του. Οι συντάκτες, οι συνεργάτες, οι μουσικοί, οι DJs, οι φωτογράφοι και, φυσικά, οι αναγνώστες του. Όλοι εκείνοι που μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια βρήκαν έναν τρόπο να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να ανακαλύψουν νέες μουσικές και να γίνουν μέρος μιας κοινότητας που δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει.

Και αν κάτι μας υπενθύμισε το πάρτι της 24ης Οκτωβρίου, είναι πως η μουσική εξακολουθεί να έχει αυτή τη μοναδική δύναμη: να φέρνει στον ίδιο χώρο ανθρώπους που μπορεί και να μην είχαν συναντηθεί ποτέ υπό άλλες συνθήκες. Να δημιουργεί στιγμές, να ανοίγει συζητήσεις, να γεννά καινούριες αναμνήσεις και να κάνει το παλιό να συναντά το νέο χωρίς καμία προσπάθεια.

30 χρόνια μουσικής. 0% nostalgia trap. 100% Avopolis.

Και συνεχίζουμε.