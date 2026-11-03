Pixies: Έρχονται στο φως 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1987 και 1991

Οι Pixies έδωσαν επιτέλους στη δημοσιότητα μερικά χαμένα τραγούδια, τα οποία είχαν ηχογραφήσει αρχικά στην κορύφωση της δημιουργικής τους πορείας, μεταξύ 1987 και 1991.

Το τελευταίο διάστημα, η μπάντα δείχνει να επιστρέφει όλο και περισσότερο στις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος της. Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε το album Complete B-Sides 1988-97, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια γεύση από τους κρυμμένους θησαυρούς μιας από τις σημαντικότερες δισκογραφίες στην ιστορία του alternative rock.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα, οι Βοστωνέζοι rockers προχώρησαν σε επανεκδόσεις των albums τους από τη δεκαετία του '90, Bossanova και Trompe le Monde, σε βινύλιο. Από αυτές τις κυκλοφορίες προέρχονται και τα τέσσερα νέα τραγούδια, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμα αποκλειστικά σε περιορισμένης έκδοσης singles επτά ιντσών.

Το πρώτο από αυτά είναι μια εκδοχή του "Dig For Fire" σε παραγωγή του Steve Albini. Το κομμάτι είχε ηχογραφηθεί αρχικά κατά τη διάρκεια των εμβληματικών sessions για το Surfer Rosa, ωστόσο η συγκεκριμένη εκτέλεση διαφέρει σημαντικά από εκείνη που κυκλοφόρησαν τελικά οι Pixies στο Bossanova.

Το "Go Man Go" είχε αρχικά συλληφθεί ως ιδέα από τους Black Francis και Kim Deal, την περίοδο που οι Pixies ηχογραφούσαν το album τους του 1990. Όσο για το "Brackish Boy", την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Frank Black, ο οποίος ηχογράφησε στη συνέχεια το τραγούδι για το προσωπικό του album που κυκλοφόρησε το 1993. Το τελευταίο κομμάτι, με τίτλο "Punk Loop", ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων sessions για το Trompe le Monde το 1991 και παρέμεινε κλεισμένο στο αρχείο των Pixies μέχρι σήμερα. Πλέον, έφτασε η στιγμή να βγει επιτέλους στο φως.

Αυτή η αναδρομή στο παρελθόν δεν αποτελεί κάτι καινούριο για τους Pixies το τελευταίο διάστημα. Πέρυσι, η μπάντα γιόρτασε τα 40 χρόνια από τη δημιουργία της με μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, προτού κυκλοφορήσει την πιο πρόσφατη συλλογή με B-sides.

Όσο για τα επόμενα σχέδιά τους, οι Pixies ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη δική τους περιοδεία στη Νότια Αμερική, με συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν ως support στους Queens of the Stone Age, στο πλαίσιο της βορειοαμερικανικής περιοδείας τους, η οποία ξεκινά τον Μάιο.