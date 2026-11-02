Pete Townshend: «Οι The Who θα έπρεπε να είχαν σταματήσει πριν από 48 χρόνια»

Ο Pete Townshend αποκάλυψε ότι αναζητούσε εδώ και χρόνια έναν λόγο για να αποχωρήσει από τις περιοδείες των The Who. Η εξομολόγηση έγινε σε συνέντευξή του στο Classic Album Review, όπου ο κιθαρίστας αναφέρθηκε στον θάνατο του John Entwistle και στον τρόπο με τον οποίο το γεγονός επηρέασε τον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Εκείνη την περίοδο, οι The Who ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν περιοδεία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο δίλημμα όταν έμαθαν την είδηση.

«Μάθαμε ότι, τρεις ημέρες πριν αναχωρήσουμε από το Λος Άντζελες για το Hollywood Bowl, όπου είχαμε προγραμματίσει δύο συναυλίες, ο John Entwistle είχε πεθάνει. Θυμάμαι ότι είπα στον Rog, ο οποίος ήταν συντετριμμένος: “Pete, Pete, τι κάνουμε;”. Και του απάντησα: “Για να είμαι ειλικρινής, Rog, θα ήθελα πολύ να σταματήσουμε”».

Ο ίδιος συνέχισε εξηγώντας ότι εδώ και αρκετό καιρό επιθυμούσε να σταματήσει να παίζει και να περιοδεύει με το συγκρότημα. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ο θάνατος του Keith Moon το 1978 ήταν, κατά τη γνώμη του, η στιγμή που θα έπρεπε να είχαν βάλει οριστικό τέλος στην πορεία τους. «Πάντα ήθελα να σταματήσω. Πάντα αναζητούσα έναν λόγο για να το κάνω. Όταν πέθανε ο Keith Moon, θα έπρεπε να είχα σταματήσει, αλλά αντ’αυτού συνέχισα».

Οι The Who δεν σταμάτησαν ούτε μετά τον θάνατο του Keith Moon ούτε μετά την απώλεια του John Entwistle. Ο Townshend δεν επεκτάθηκε ιδιαίτερα στο πώς βίωσε τον θάνατο του Moon, ωστόσο, μιλώντας για τον μπασίστα του συγκροτήματος, αποκάλυψε ότι τότε δεν είχαν ουσιαστικά την οικονομική δυνατότητα να ακυρώσουν την περιοδεία.

Όπως εξήγησε, η ασφαλιστική κάλυψη δεν θα αποζημίωνε το συγκρότημα για τον θάνατο του Entwistle, γεγονός που τους έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. «Ένιωθα ότι δεν είχαμε επιλογές. Ο Roger μου είπε: “Έχουμε μια συναυλία σε δύο ημέρες” και εγώ απάντησα: “Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε”.

«Γνωρίζαμε ότι ο John Entwistle είχε πεθάνει έπειτα από σεξουαλική επαφή με μια ιερόδουλη και έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, επομένως η ασφαλιστική μας κάλυψη δεν θα ίσχυε. Έτσι, έπρεπε να συγκεντρώσουμε από κοινού περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό εντελώς έξω από τις οικονομικές μας δυνατότητες, ώστε να πληρώσουμε τους πάντες, να αποζημιώσουμε το κοινό μας, να ξαναστήσουμε το συγκρότημα και να επιστρέψουμε. Δεν είχαμε άλλη επιλογή».

Οι The Who πραγματοποίησαν την τελευταία τους αποχαιρετιστήρια συναυλία τον Οκτώβριο του 2025, με τον Pete Townshend να επιβεβαιώνει ότι οι περιοδείες του συγκροτήματος έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Όπως αποκάλυψε, η τελευταία κοινή τους διαδρομή με τον Roger Daltrey ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική και αποτέλεσε έναν όμορφο τρόπο να κλείσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους. «Κατάφερα να τον κάνω να γελάσει, να χαμογελάσει. Αγκαλιαζόμασταν και λέγαμε ο ένας στον άλλον ότι αγαπιόμαστε, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα. Για μένα, ήταν μια υπέροχη περιοδεία».