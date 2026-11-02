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Ο Bradford Cox επαναφέρει τους Atlas Sound με το πρώτο του τραγούδι εδώ και 15 χρόνια

Το "Octoberland" σηματοδοτεί την επιστροφή του solo project του frontman των Deerhunter, έπειτα από μια μακρά περίοδο απουσίας από τη σκηνή.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Ο Bradford Cox ενεργοποιεί ξανά το προσωπικό του project Atlas Sound, κυκλοφορώντας το “Octoberland”, το πρώτο νέο τραγούδι από το 2011.

Η επιστροφή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο frontman των Deerhunter εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Making Time της Φιλαδέλφειας. Ήταν το πρώτο κανονικό live set του έπειτα από επτά χρόνια και η πρώτη φορά από το 2011 που ανέβαινε στη σκηνή ως Atlas Sound. Αντί να κινηθεί σε γνώριμο υλικό, ο Cox παρουσίασε οκτώ εξ ολοκλήρου νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και το “Octoberland”.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τώρα μαζί ένα ασπρόμαυρο video που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Cox. Γυρισμένο ως μονοπλάνο, η κάμερα πλησιάζει αργά μια γυμνή αντρική φιγούρα, της οποίας το κεφάλι είναι καλυμμένο με ένα creepy υλικό (just in time για το Halloween) που σταδιακά στεγνώνει, μετατρέποντας τη φιγούρα σε μία άψυχη μορφή. Η απόκοσμη, μινιμαλιστική εικόνα ακολουθεί τη λιτή ερμηνεία και ήχο του τραγουδιού.

Ο Atlas Sound πήρε το όνομά του από ένα κασετόφωνο καραόκε, με το οποίο ο Cox έκανε τις πρώτες ηχογραφήσεις του, όταν ακόμη πήγαινε γυμνάσιο. Μεταξύ 2008 και 2011 κυκλοφόρησε με αυτή την ταυτότητα τρία albums: Let the Blind Lead Those Who Can See but Cannot Feel, Logos και Parallax − καθώς και την τετραμερή συλλογή demos Bedroom Databank.

Σε σχέση με τις shoegaze και krautrock καταβολές των Deerhunter, το προσωπικό του υλικό έδινε μεγαλύτερο χώρο στο sampling, στην ambient και σε μια πυκνή, σχεδόν wall-of-sound αντίληψη της pop. Η εμφάνισή του στη Φιλαδέλφεια, ωστόσο, βασίστηκε σε ένα πολύ πιο γυμνό ήχο, με μπάσο, μεταλλικά κουδούνια και ένα sampler Roland SP-404.

Ο Cox είχε να πατήσει σε σκηνή από το 2019, τη χρονιά που οι Deerhunter κυκλοφόρησαν την πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά τους, Why Hasn’t Everything Already Disappeared?.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν τα οκτώ καινούργια τραγούδια που παρουσίασε ο Cox τον Σεπτέμβριο στη Φιλαδέλφεια θα αποτελέσουν το νέο album τού Atlas Sound.

 

 

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Ο Bradford Cox επαναφέρει τους Atlas Sound με το πρώτο του τραγούδι εδώ και 15 χρόνια

Το "Octoberland" σηματοδοτεί την επιστροφή του solo project του frontman των Deerhunter, έπειτα από μια...

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