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DIIV: Κυκλοφόρησαν το "Dare Me" και ετοιμάζονται για μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία το 2027

Το νέο single αποτελεί την τελευταία γεύση από το πέμπτο άλμπουμ τους, "ZIRP!".

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Οι DIIV επιστρέφουν με νέο υλικό και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο συναυλιακό πρόγραμμα για το 2027. Το συγκρότημα από το Los Angeles έδωσε στη δημοσιότητα το "Dare Me", το τελευταίο single πριν από την κυκλοφορία του πέμπτου δίσκου του, ZIRP!, ενώ ανακοίνωσε μια παγκόσμια περιοδεία 47 ημερομηνιών που θα τους οδηγήσει από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Το "Dare Me" κινείται στο γνώριμο ηχητικό περιβάλλον των DIIV, με τις θολές κιθάρες και τις shoegaze υφές τους να συναντούν πιο άμεσες, μελωδικές γραμμές. Ο frontman Zachary Cole Smith περιγράφει το κομμάτι ως μια σκέψη γύρω από την ελπίδα να δημιουργηθεί ένας νέος κόσμος μέσα από την κατάρρευση του υπάρχοντος. Το τραγούδι συνοδεύεται από video σε σκηνοθεσία του Louie Kovatch και έκανε την πρώτη του ραδιοφωνική εμφάνιση στο BBC Radio 1.

Το ZIRP! κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου από τη Fantasy Recordings και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της μπάντας μετά το Frog in Boiling Water του 2024. Την παραγωγή ανέλαβε ο A. G. Cook, γνωστός από τις συνεργασίες του με την Charli XCX και την Caroline Polachek, σε μια προσπάθεια των DIIV να διευρύνουν τα όρια του ήχου τους χωρίς να εγκαταλείψουν την underground ταυτότητά τους. Στον δίσκο περιλαμβάνονται επίσης τα singles "The Fountain", "Kid" και "Trillions".

Η νέα κατεύθυνση δεν είναι μόνο ηχητική. Στο ZIRP! οι DIIV στρέφουν το βλέμμα τους σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική, την τεχνολογία και την κοινωνία της ύστερης καπιταλιστικής εποχής. Το άλμπουμ έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές, με το NME να του δίνει τέσσερα αστέρια και να το χαρακτηρίζει το πιο περιπετειώδες άλμπουμ της μέχρι τώρα πορείας τους.

Η περιοδεία του 2027 ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου από το Sydney, στο πλαίσιο του Laneway Festival, και συνεχίζεται σε Brisbane, Melbourne και Auckland. Ακολουθούν δύο συναυλίες στο Tokyo στις 24 και 25 Φεβρουαρίου.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο οι DIIV θα περάσουν από τη Βόρεια Αμερική, με στάσεις μεταξύ άλλων σε Chicago, Toronto, New York, Los Angeles, San Francisco και Seattle. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην Ευρώπη, με εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, η Πράγα, η Βιέννη και η Κοπεγχάγη, αλλά και σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Primavera Sound στη Βαρκελώνη και το Best Kept Secret στην Ολλανδία.

Το ευρωπαϊκό σκέλος θα ολοκληρωθεί με έξι εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οι DIIV θα παίξουν στο Brighton στις 24 Ιουνίου, στο Manchester στις 25, στη Γλασκώβη στις 26 και στο Δουβλίνο στις 27, πριν περάσουν από το Bristol στις 29 Ιουνίου. Η αυλαία θα πέσει στο Λονδίνο, στο Troxy, στις 30 Ιουνίου.

Πριν από την έναρξη της περιοδείας, το συγκρότημα έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στα Pitchfork Music Festival σε Παρίσι και Λονδίνο, καθώς και στο Sonic City Festival στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2026.

 

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