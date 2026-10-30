Πληροφορίες

Ένα jamais vu mix των Daft Punk από το 1997 μόλις ανασύρθηκε από μία μουχλιασμένη κασέτα

Ο DJ Ralph Lawson αποκατέστησε ένα mix που του είχαν στείλει δύο 22χρονοι Γάλλοι, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του "Homework".

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Ένα ακυκλοφόρητο mix των Daft Punk από το 1997 αποκαλύφθηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, χάρη σε μία κατεστραμμένη κασέτα που είχε μείνει ξεχασμένη σε ένα συρτάρι.

Ο DJ και ιδρυτής της 20/20 Vision, Ralph Lawson, πρωτο-ανακάλυψε την κασέτα το 2024, ενώ αναζητούσε υλικό στο αρχείο με τις DAT ηχογραφήσεις του. Οι Daft Punk τού την είχαν στείλει τον Φεβρουάριο του 1997 ως guest mix για την εκπομπή Trans Europe Express, την οποία παρουσίαζε τότε στο Kiss FM.

Πίσω από το όνομα βρίσκονταν ακόμη δύο νεαροί μουσικοί από το Παρίσι. Ο Thomas Bangalter είχε μόλις κλείσει τα 22, ενώ ο Guy-Manuel de Homem-Christo διένυε, όπως χρονολογείται το mix, μία εβδομάδα πριν από τα 23α γενέθλιά του. Ήταν η εποχή πριν από τα ρομποτικά κράνη και πίσω από τις αυτοσχέδιες μάσκες. 

Το ντεμπούτο album τους, Homework, είχε κυκλοφορήσει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 20 Ιανουαρίου 1997. Τα “Da Funk”, “Around the World”, “Revolution 909” και “Rollin’ & Scratchin” συνέδεαν τη γαλλική house με το Chicago underground, το techno, το disco sampling και την τραχιά αμεσότητα ενός μηχανικού groove. Οι Daft Punk βρίσκονταν ήδη σε περιοδεία, μεταφέροντας τον ήχο από τα clubs σε ένα κοινό που μεγάλωνε ταχύτατα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ralph Lawson (@ralph2020vision)

Όταν ο Lawson βρήκε την κασέτα, ήταν μουχλιασμένη, σκισμένη και με την ταινία της κομμένη. Χρειάστηκε η συνδρομή της Great Bear Digitising στο Bristol για να αποκατασταθεί, χωρίς να καταστραφεί. Ακόμη και τότε, ο ίδιος δεν ήταν βέβαιος ότι είχε ανακαλύψει κάτι πραγματικά άγνωστο − φοβόταν πως επρόκειτο απλώς για το περίφημο Essential Mix των Daft Punk, το οποίο μεταδόθηκε από το BBC Radio 1 τον Μάρτιο του 1997. Η πρώτη ακρόαση επιβεβαίωσε ότι η κασέτα περιείχε διαφορετικό mix.

Το ωριαίο set λειτουργεί σαν στιγμιότυπο των επιρροών και των εργαλείων με τα οποία τα enfants terribles οικοδομούσαν τότε τον ήχο τους. Περιλαμβάνει Chicago και filter house, κοφτά scratches, παραμορφωμένα loops και ρυθμούς που διατηρούν τη χειροποίητη αίσθηση του DJ booth.

Η tracklist ανοίγει με το “Everybody Dancing” του Romanthony και περνά από το “What to Do” του ίδιου του Bangalter, το “Fly Life” των Basement Jaxx και το “Psychic Bounty Killaz” του Armand Van Helden. Ακούγονται επίσης τα “Beautification of House” του Jack Da Ripper και “Lose My Mind” των House of Jazz, μαζί με τα “Revolution 909” και “Rock’n Roll” των Daft Punk.

Στο κέντρο του mix παρεμβάλλεται και το “WDPK 83.7 FM”, το επινοημένο ραδιοφωνικό σήμα με το οποίο οι Daft Punk παρουσίαζαν στο Homework τη μουσική τους, σαν μία εκπομπή από κάποιο παράλληλο μέλλον.

Ο Lawson ανέβασε την αποκατεστημένη ηχογράφηση στο SoundCloud μόλις χθες και από κάτω στα σχόλια ξεκίνησε το πάρτι.

Η κασέτα μπορεί να έφθασε στα χέρια του ως ένα ακόμη promo του 1997, σήμερα σε εμάς όμως σκάει σαν μία polaroid δύο μουσικών τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ξαναγράψουν τους κανόνες της dance μουσικής.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ένα jamais vu mix των Daft Punk από το 1997 μόλις ανασύρθηκε από μία μουχλιασμένη κασέτα

Ο DJ Ralph Lawson αποκατέστησε ένα mix που του είχαν στείλει δύο 22χρονοι Γάλλοι, λίγες εβδομάδες...

Το “3121” του Prince επιστρέφει με ακυκλοφόρητα τραγούδια, live album και concert film

Η επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του album ανοίγει ξανά το vault μιας περιόδου κατά την οποία ο...

Οι Bathing Suits ρωτούν “Do Ya?”. Η απάντηση είναι, ναι

Το φρέσκο σχήμα από το Leeds επιστρέφει με ένα industrial club track για την επιθυμία που ζητά...

Featured

Καλογεράκια: «Δεν πιστεύουμε πως θα αλλάξει ο κόσμος, αλλά αξίζει ο άνθρωπος να αντιστέκεται στο σκοτάδι»

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή της Στέγης για μία performance βασισμένη στην ποίηση της Παλαιστίνιας Carol Sansour,...

Ο Sir Patrick Stewart έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω σπουδαίους ρόλους και φιλανθρωπική δράση

Ο στενός του φίλος Ian McKellen, ο William Shatner και πλήθος συναδέλφων του αποχαιρετούν έναν...

Halloween: Τα καλύτερα soundtracks που γεννήθηκαν από ταινίες horror

Οι μουσικές που δεν χορταίνουμε να ακούμε, κι ας έχουν συνδεθεί με τρόμο.

Best of Network

Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα
FASHION TRENDS
Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Έφυγε από τη ζωή ο Patrick Stewart σε ηλικία 86 ετών
Προτεινόμενο
Έφυγε από τη ζωή ο Patrick Stewart σε ηλικία 86 ετών
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Ο David Beckham έκανε πραγματικότητα το όνειρο ενός 5χρονου θαυμαστή του
Προτεινόμενο
Ο David Beckham έκανε πραγματικότητα το όνειρο ενός 5χρονου θαυμαστή του
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η νέα συνεργασία Loewe x On παντρεύει την αθλητική τεχνολογία με το φουτουριστικό design
FASHION NEWS
Η νέα συνεργασία Loewe x On παντρεύει την αθλητική τεχνολογία με το φουτουριστικό design
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Το opening party του 38ου Athens Fashion Week
FASHION NEWS
Το opening party του 38ου Athens Fashion Week
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Ted Bundy: Το DNA εξιχνίασε κι άλλη δολοφονία έφηβης, 50 χρόνια μετά το έγκλημα
Προτεινόμενο
Ted Bundy: Το DNA εξιχνίασε κι άλλη δολοφονία έφηβης, 50 χρόνια μετά το έγκλημα
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Οι 5 διαφορετικοί τρόποι που θα φορέσουμε το blazer φέτος
WHAT TO WEAR
Οι 5 διαφορετικοί τρόποι που θα φορέσουμε το blazer φέτος
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Τελικά η κλασική μουσική χαλαρώνει (και) τους αγχώδεις σκύλους
Προτεινόμενο
Τελικά η κλασική μουσική χαλαρώνει (και) τους αγχώδεις σκύλους
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν τρόφιμα για ώρα ανάγκης;
Προτεινόμενο
Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν τρόφιμα για ώρα ανάγκης;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr