Ένα jamais vu mix των Daft Punk από το 1997 μόλις ανασύρθηκε από μία μουχλιασμένη κασέτα

Ένα ακυκλοφόρητο mix των Daft Punk από το 1997 αποκαλύφθηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, χάρη σε μία κατεστραμμένη κασέτα που είχε μείνει ξεχασμένη σε ένα συρτάρι.

Ο DJ και ιδρυτής της 20/20 Vision, Ralph Lawson, πρωτο-ανακάλυψε την κασέτα το 2024, ενώ αναζητούσε υλικό στο αρχείο με τις DAT ηχογραφήσεις του. Οι Daft Punk τού την είχαν στείλει τον Φεβρουάριο του 1997 ως guest mix για την εκπομπή Trans Europe Express, την οποία παρουσίαζε τότε στο Kiss FM.

Πίσω από το όνομα βρίσκονταν ακόμη δύο νεαροί μουσικοί από το Παρίσι. Ο Thomas Bangalter είχε μόλις κλείσει τα 22, ενώ ο Guy-Manuel de Homem-Christo διένυε, όπως χρονολογείται το mix, μία εβδομάδα πριν από τα 23α γενέθλιά του. Ήταν η εποχή πριν από τα ρομποτικά κράνη και πίσω από τις αυτοσχέδιες μάσκες.

Το ντεμπούτο album τους, Homework, είχε κυκλοφορήσει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 20 Ιανουαρίου 1997. Τα “Da Funk”, “Around the World”, “Revolution 909” και “Rollin’ & Scratchin” συνέδεαν τη γαλλική house με το Chicago underground, το techno, το disco sampling και την τραχιά αμεσότητα ενός μηχανικού groove. Οι Daft Punk βρίσκονταν ήδη σε περιοδεία, μεταφέροντας τον ήχο από τα clubs σε ένα κοινό που μεγάλωνε ταχύτατα.

Όταν ο Lawson βρήκε την κασέτα, ήταν μουχλιασμένη, σκισμένη και με την ταινία της κομμένη. Χρειάστηκε η συνδρομή της Great Bear Digitising στο Bristol για να αποκατασταθεί, χωρίς να καταστραφεί. Ακόμη και τότε, ο ίδιος δεν ήταν βέβαιος ότι είχε ανακαλύψει κάτι πραγματικά άγνωστο − φοβόταν πως επρόκειτο απλώς για το περίφημο Essential Mix των Daft Punk, το οποίο μεταδόθηκε από το BBC Radio 1 τον Μάρτιο του 1997. Η πρώτη ακρόαση επιβεβαίωσε ότι η κασέτα περιείχε διαφορετικό mix.

Το ωριαίο set λειτουργεί σαν στιγμιότυπο των επιρροών και των εργαλείων με τα οποία τα enfants terribles οικοδομούσαν τότε τον ήχο τους. Περιλαμβάνει Chicago και filter house, κοφτά scratches, παραμορφωμένα loops και ρυθμούς που διατηρούν τη χειροποίητη αίσθηση του DJ booth.

Η tracklist ανοίγει με το “Everybody Dancing” του Romanthony και περνά από το “What to Do” του ίδιου του Bangalter, το “Fly Life” των Basement Jaxx και το “Psychic Bounty Killaz” του Armand Van Helden. Ακούγονται επίσης τα “Beautification of House” του Jack Da Ripper και “Lose My Mind” των House of Jazz, μαζί με τα “Revolution 909” και “Rock’n Roll” των Daft Punk.

Στο κέντρο του mix παρεμβάλλεται και το “WDPK 83.7 FM”, το επινοημένο ραδιοφωνικό σήμα με το οποίο οι Daft Punk παρουσίαζαν στο Homework τη μουσική τους, σαν μία εκπομπή από κάποιο παράλληλο μέλλον.

Ο Lawson ανέβασε την αποκατεστημένη ηχογράφηση στο SoundCloud μόλις χθες και από κάτω στα σχόλια ξεκίνησε το πάρτι.

Η κασέτα μπορεί να έφθασε στα χέρια του ως ένα ακόμη promo του 1997, σήμερα σε εμάς όμως σκάει σαν μία polaroid δύο μουσικών τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ξαναγράψουν τους κανόνες της dance μουσικής.