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Οι Bathing Suits ρωτούν “Do Ya?”. Η απάντηση είναι, ναι

Το φρέσκο σχήμα από το Leeds επιστρέφει με ένα industrial club track για την επιθυμία που ζητά διαρκώς περισσότερα.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Bathing Suits μόλις κυκλοφόρησαν το νέο single “Do Ya?”, συνεχίζοντας να εξερευνούν πόσο ρυθμικός μπορεί να γίνει ο θόρυβος μέχρι να γεμίσει dancefloor.

Το τετραμελές σχήμα που έσκασε μέσα στην DIY σκηνή του Leeds συνδυάζει electro-punk, industrial και παραμορφωμένες κιθάρες και ρυθμό, συμπιέζοντας την επιθετικότητά του μέσα σε απρόσμενα άμεσες pop φόρμες. Στο "Do Ya?" χαμηλώνουν ελαφρά τις αιχμές του ήχου τους και οργανώνουν τον θόρυβο γύρω από έναν πιο σταθερό club παλμό. Το single ακολουθεί το “I Can Be a Freak”, που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα με τη συμμετοχή της Valentine Caulfield, τραγουδίστριας των Mandy, Indiana.

To βουλιμικό “Do Ya?” γεννήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της frontwoman Freyja Blevins σε μία φωτογράφηση για τον Hedi Slimane. Η πρώτη της ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της μόδας άνοιξε, όπως εξηγεί, μια πόρτα προς κάτι που μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει, αλλά ξαφνικά επιθυμούσε ολόκληρο. Από εκεί, το “Do Ya?” σχηματίστηκε για την ίδια τη φύση της επιθυμίας: την έλξη προς έναν άνθρωπο, το σεξ, τα χρήματα ή οποιοδήποτε αντικείμενο μοιάζει ικανό να καλύψει προσωρινά ένα κενό. «Είναι όλο θέλω, θέλω, θέλω», αναφέρει η Blevins. «Ό,τι κι αν επιθυμείς, θέλεις πάντοτε περισσότερα από όσα έχεις».

Οι Bathing Suits δεν απομακρύνονται από τον ήχο που μας έδωσαν στο φετινό ντεμπούτο EP τους, KILL Bathing Suits. Αυτή τη φορά, όμως, αναζητούν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο χάος. «Το χάος έχει πλάκα, αλλά θέλω να βρω κάτι που μπορώ να ελέγχω και να χρησιμοποιώ από κάτω του, ώστε να μην καταπιεί ούτε εμένα ούτε το dancefloor», εξηγεί η Blevins.

Παράλληλα, το group ετοιμάζεται να ανοίξει τις συναυλίες των Yard Act τον επόμενο μήνα στη Βρετανία, μετά και την πρόσφατη περιοδεία τους στο πλευρό των Man/Woman/Chainsaw

 

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