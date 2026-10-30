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Οι Foo Fighters κυκλοφορούν τη διασκευή τους στο "Baker Street" του Gerry Rafferty, 29 χρόνια μετά την ηχογράφησή της

Μια ηχογράφηση από το 1997, που για χρόνια παρέμενε δύσκολα προσβάσιμη στις streaming πλατφόρμες, έρχεται ξανά στο προσκήνιο.

Κλέλια Φατούρου

Οι Foo Fighters επιστρέφουν στο αρχείο τους και δίνουν επιτέλους ευρύτερη ψηφιακή κυκλοφορία στη διασκευή τους στο κλασικό "Baker Street" του Gerry Rafferty, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την αρχική ηχογράφησή της.

Η εκδοχή της μπάντας του Dave Grohl ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 1997 για την εκπομπή Evening Session του BBC Radio 1. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, σε μια περιορισμένης έκδοσης EP που συνόδευε το album The Colour And The Shape, μαζί με διασκευές σε κομμάτια των Killing Joke, Prince και Gary Numan.

Στη συνέχεια, συμπεριλήφθηκε σε ορισμένες εκδόσεις του single "My Hero" το 1998, αλλά και στη συλλογή διασκευών Medium Rare, που κυκλοφόρησε το 2010 με αφορμή τη Record Store Day. Το 2007 είχε εμφανιστεί επίσης στις επετειακές εκδόσεις για τα δέκα χρόνια του The Colour And The Shape. Παρ' όλα αυτά, η ηχογράφηση παρέμενε σε μεγάλο βαθμό απούσα από το Spotify και άλλες υπηρεσίες streaming, εξαιτίας περιορισμών που σχετίζονταν με τα δικαιώματα και τη διανομή της.

Το "Baker Street" επέστρεψε πρόσφατα και στο ζωντανό ρεπερτόριο των Foo Fighters, καθώς η μπάντα παρουσίασε ξανά το κομμάτι κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παρουσίας της στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Dave Grohl είχε επίσης ερμηνεύσει το τραγούδι σε εκδήλωση στο Silverlake Conservatory του Los Angeles, αφιερωμένη στη μνήμη του Hillel Slovak, κιθαρίστα των Red Hot Chili Peppers. Μάλιστα, αφιέρωσε τη διασκευή σε «όλους εκείνους που ήταν εκεί τη δεκαετία του '70 και άκουγαν ραδιόφωνο AM, όταν οι γονείς τους τους πήγαιναν βόλτα με το Ford Maverick».

Το πρωτότυπο "Baker Street" κυκλοφόρησε το 1978 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Σκωτσέζου τραγουδοποιού Gerry Rafferty, με το χαρακτηριστικό σαξοφωνικό του θέμα να έχει γράψει τη δική του ιστορία στην pop και rock μουσική.

Στο μεταξύ, οι Foo Fighters ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την αυστραλιανή περιοδεία τους, με συναυλίες σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ τον Ιανουάριο θα εμφανιστούν στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Στο πρόγραμμα ακολουθούν συναυλίες στην Ινδία και τη Νότια Αμερική, με την περιοδεία Take Cover Tour 2026/27 να επιβεβαιώνει πως η μπάντα παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια και στη σκηνή.

Η διασκευή των Foo Fighters στο «Baker Street» είναι πλέον διαθέσιμη για ακρόαση, δίνοντας την ευκαιρία σε παλιούς και νεότερους ακροατές να ανακαλύψουν μία λιγότερο γνωστή στιγμή από την ιστορία της μπάντας.

 

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