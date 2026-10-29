Οι Tindersticks ανακοίνωσαν το 15ο album τους, “Dog Roses”

Οι Tindersticks ανακοίνωσαν το Dog Roses, το 15ο studio album στη μακριά διαδρομή τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027 από την ανεξάρτητη δισκογραφική City Slang. Μαζί με την ανακοίνωση, το βρετανικό συγκρότημα παρουσίασε το πρώτο τραγούδι, το μελωδικό “Loving, Leaving”, αλλά και τους πρώτους σταθμούς μιας μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας.

Το Dog Roses διαδέχεται το Soft Tissue του 2024 και δουλεύτηκε από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, με τον frontman Stuart Staples να αναλαμβάνει ξανά την παραγωγή και την ηχογράφηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποδοχή του προηγούμενου δίσκου δεν οδήγησε το συγκρότημα στην ασφάλεια μιας δοκιμασμένης συνταγής, αλλά στην ανάγκη να προχωρήσει πιο αποφασιστικά.

«Με το Soft Tissue νιώθαμε ότι κοιτούσαμε πάνω από τον φράχτη προς ένα καινούργιο τοπίο, μπορεί και να είχαμε ήδη αρχίσει να γέρνουμε προς την άλλη πλευρά», εξηγεί ο Staples. «Έχοντας δημιουργήσει 15 albums, έχουμε μάθει ότι άλλοτε κάνεις βήματα προς τα εμπρός και άλλοτε άλματα. Το Soft Tissue ήταν ένα σημαντικό βήμα, αλλά είχε έρθει η στιγμή να προσπαθήσουμε να περάσουμε πάνω από τον φράχτη».

Οι Tindersticks εγκατέλειψαν το studio στο οποίο εργάζονταν επί δύο δεκαετίες και μεταφέρθηκαν σε έναν κρυμμένο υπόγειο χώρο. Το καινούργιο περιβάλλον παραδέχονται πως λειτούργησε ως δημιουργικό ηλεκτροσόκ, ακυρώνοντας πολλές από τις ρουτίνες που είχαν αποκτήσει με τα χρόνια.

Ο Staples ομολογεί ότι μεγάλο μέρος όσων πίστευε πως γνώριζε για τη δημιουργία ενός album αποδείχθηκε ελάχιστα χρήσιμο κατά την ηχογράφηση του Dog Roses. Η γραφή του διατηρεί τη χαρακτηριστική αίσθηση τόπου και χρόνου των Tindersticks, όμως αυτή τη φορά επιχειρεί να συλλάβει κάτι περισσότερο φευγαλέο: μια μυρωδιά, έναν κόμπο στο στομάχι ή τη στιγμιαία εικόνα του εαυτού μέσα σε έναν καθρέφτη. Μαζί με τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορούν να περάσουν από το μυαλό μέσα σε μία μόνο στιγμή.

Στον δίσκο συμμετέχει ο βασικός πυρήνας του συγκροτήματος, με τον Earl Harvin στα τύμπανα, τον Dan McKinna στο μπάσο, τον David Boulter στα πλήκτρα και τον Neil Fraser στην κιθάρα. Μαζί τους βρίσκονται και ο Dave Okumu στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Julian Siegel στο σαξόφωνο και η σταθερή συνεργάτιδα Lucy Wilkins, η οποία διευθύνει τα έγχορδα σε δύο τραγούδια.

Την κυκλοφορία του Dog Roses θα ακολουθήσει μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή περιοδεία μέσα στο 2027.