Everything But The Girl: Το "Blue Reservoir" φέρνει το ντουέτο πιο κοντά στις μουσικές του ρίζες

Οι Everything But The Girl ετοιμάζουν το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής τους διαδρομής. Το βρετανικό ντουέτο των Tracey Thorn και Ben Watt ανακοίνωσε το Blue Reservoir, το νέο του άλμπουμ με δέκα πρωτότυπα τραγούδια, που θα κυκλοφορήσει στις 19 Φεβρουαρίου 2027 από τις Buzzin’ Fly και Virgin Music Group. Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και το "Young and Dumb", το πρώτο single του δίσκου, συνοδευόμενο από βίντεο σε σκηνοθεσία του Edward Bishop.

Η συνέχεια του Fuse του 2023, του άλμπουμ με το οποίο οι Everything But The Girl επέστρεψαν στη δισκογραφία έπειτα από 24 χρόνια απουσίας, δεν ακολουθεί απαραίτητα την ίδια ηχητική κατεύθυνση. Αυτή τη φορά, η αφετηρία ήταν η επιστροφή τους στις ζωντανές εμφανίσεις και, πιο συγκεκριμένα, μια σειρά συναυλιών στο Moth Club του Λονδίνου. Οι εμφανίσεις αυτές τούς έφεραν ξανά κοντά σε μια απλούστερη προσέγγιση, βασισμένη στη φωνή, την κιθάρα και τη μεταξύ τους μουσική χημεία.

«Υπήρχε μια ένταση και μια απλότητα στις συναυλίες του Moth που μας γύρισαν στον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε», ανέφερε η Tracey Thorn, περιγράφοντας τη δημιουργική κατεύθυνση του νέου άλμπουμ. Το βίντεο του "Young and Dumb" γυρίστηκε επίσης στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του υλικού.

Η εμπειρία αυτή έδωσε νέα ώθηση και στον Ben Watt, ο οποίος αγόρασε μια ισπανική κιθάρα με νάιλον χορδές και τη χρησιμοποίησε στη σύνθεση και την ηχογράφηση μεγάλου μέρους του δίσκου. Όπως εξήγησε, ο ήχος του συγκεκριμένου οργάνου συνδέεται με μουσικές που τον είχαν επηρεάσει από μικρή ηλικία, ενώ η ενασχόλησή του μαζί του τον βοήθησε να ανακαλύψει ξανά μια δημιουργική φωνή που πίστευε ότι είχε χάσει.

Το Blue Reservoir αντλεί από τις πρώιμες επιρροές του ντουέτου, συνδυάζοντας στοιχεία βρετανικής folk, jazz και βραζιλιάνικης μουσικής. Εννέα από τα δέκα τραγούδια γράφτηκαν με κιθάρα και ένα με πιάνο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο RAK Studios του Λονδίνου, μέσα σε δέκα ημέρες τον Ιούλιο του 2026.

Στις ηχογραφήσεις συμμετέχουν οι σταθεροί συνεργάτες Rex Horan στο κοντραμπάσο και Evan Jenkins στα τύμπανα, καθώς και ο κρουστός Fabio de Oliveira. Ο Blake Watt, γιος του Ben Watt και της Tracey Thorn, συμμετέχει επίσης σε δύο κομμάτια.

Το "Young and Dumb" συμπυκνώνει τη θεματική του δίσκου, κοιτάζοντας τη νεότητα όχι μόνο μέσα από τη νοσταλγία, αλλά και μέσα από τη δυσκολία να αποδεχτεί κανείς ότι δεν μπορεί να επιστρέψει σε αυτήν. Η επιθυμία να ξαναζήσει κανείς με την ίδια ορμή και αυθορμητισμό, γνωρίζοντας πλέον περισσότερα για τον εαυτό του και τον κόσμο, βρίσκεται στον πυρήνα του τραγουδιού.

Αυτή η ένταση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον διατρέχει ολόκληρο το Blue Reservoir. Το εναρκτήριο "Forward", σύμφωνα με την Thorn, θέτει εξαρχής το βασικό ερώτημα του άλμπουμ: πώς συνεχίζεις να προχωράς χωρίς να αποκόπτεσαι από όσα σε διαμόρφωσαν; Το "Scala", από την άλλη, επιστρέφει στα εφηβικά της χρόνια, ανακαλώντας εικόνες από τη μουσική και τη νυχτερινή ζωή εκείνης της εποχής.

Για τους Everything But The Girl, η επιστροφή στις μουσικές τους ρίζες δεν σημαίνει απλώς αναπαραγωγή ενός παλιού ήχου. Μετά την ηλεκτρονική κατεύθυνση του Fuse, το νέο άλμπουμ μοιάζει να αξιοποιεί την εμπειρία δεκαετιών για να επιστρέψει στην ουσία του τραγουδιού, χωρίς να προσποιείται ότι ο χρόνος δεν έχει περάσει.

Το tracklist του Blue Reservoir: