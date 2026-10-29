My Chemical Romance: Ο Frank Iero έκρυψε 13 μοναδικά σχέδια στις συλλεκτικές εκδόσεις του "The Black Parade"

Ένα μικρό σκίτσο πάνω σε ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του The Black Parade ήταν αρκετό για να ξεκινήσει ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού ανάμεσα στους fans των My Chemical Romance. Με αφορμή την 20ή επέτειο του εμβληματικού άλμπουμ, ο Frank Iero αποκάλυψε ότι έκανε δικές του ζωγραφικές παρεμβάσεις στα εικαστικά ορισμένων συλλεκτικών αντιτύπων, δημιουργώντας 13 διαφορετικές παραλλαγές, καθεμία μοναδική στο είδος της.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ένας χρήστης του Reddit ανέβασε φωτογραφία από το υπογεγραμμένο ένθετο του άλμπουμ του. Το έργο του James Jean, του καλλιτέχνη που δημιούργησε το αρχικό εξώφυλλο του The Black Parade, είχε μεταμορφωθεί σε μια εκδοχή εμπνευσμένη από την ταινία The Crow του 1994. Η εικόνα έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Iero, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο ήταν δικό του και το περιέγραψε ως έναν δικό του, «γεμάτο αγάπη» τρόπο συνεργασίας με τον Jean.

«Υπάρχουν άλλες παραλλαγές εκεί έξω. Συνολικά 13. Όλες διαφορετικές, όλες μοναδικές. Ελπίζω να αρχίσουν να εμφανίζονται πού και πού», έγραψε ο κιθαρίστας, δίνοντας ουσιαστικά το έναυσμα για την αναζήτηση των υπόλοιπων σχεδίων.

Ο Iero αποκάλυψε στη συνέχεια τη λίστα με τις φιγούρες που έχει αποτυπώσει στα ένθετα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Ziggy Stardust του David Bowie, ο Jerry Only των Misfits, ο Phantom of the Opera, ο Jason Voorhees από το Friday the 13th, ο Frankenstein, ο Dracula και ο King Diamond. Στη λίστα προστίθενται ο Gene Simmons των KISS στην περσόνα του Demon, ο Carl από τη σειρά Aqua Teen Hunger Force, ο Hannibal Lecter, ο Mickey Mouse και ο Batman.

Η ποικιλία των αναφορών ταιριάζει με τον κόσμο των My Chemical Romance, όπου το horror, το θεατρικό στοιχείο, η pop κουλτούρα και οι σκοτεινοί χαρακτήρες συνυπάρχουν εδώ και χρόνια. Εδώ, όμως, η ιδέα αποκτά μια επιπλέον διάσταση: τα σχέδια δεν αποτελούν μέρος μιας μαζικής εκτύπωσης, αλλά προσωπικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα αντίτυπα.

Ο ίδιος ο Iero διευκρίνισε ότι συνηθίζει να κάνει μικρά σκίτσα όταν υπογράφει αντικείμενα, προσθέτοντας πως ορισμένες παραλλαγές μπορεί να επαναλαμβάνονται, αλλά οι περισσότερες είναι διαφορετικές. Ένα δεύτερο σχέδιο που εμφανίστηκε στο Reddit έμοιαζε με τον Hannibal Lecter, χωρίς ο κιθαρίστας να έχει επιβεβαιώσει ότι το δημιούργησε ο ίδιος.

Η ειδική έκδοση του The Black Parade κυκλοφόρησε για την 20ή επέτειο του τρίτου άλμπουμ των My Chemical Romance, που αρχικά βγήκε το 2006. Η επανέκδοση περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ και έξι επιπλέον κομμάτια, ανάμεσά τους ζωντανές ηχογραφήσεις από την περιοδεία του 2007 και σπάνιες B-sides. Στη deluxe έκδοση περιλαμβάνονται επίσης εικαστικά του James Jean, ο οποίος επέστρεψε στον κόσμο του δίσκου για να δημιουργήσει τρία νέα έργα.

Οι υπογεγραμμένες εκδόσεις που περιείχαν τα μοναδικά σκίτσα έχουν ήδη εξαντληθεί, σύμφωνα με το Loudwire, ενώ άλλες εκδόσεις του άλμπουμ εξακολουθούν να διατίθενται από το επίσημο κατάστημα του συγκροτήματος.

Για τους συλλέκτες, η αξία αυτών των αντιτύπων δεν βρίσκεται μόνο στην υπογραφή ή στην επετειακή κυκλοφορία. Βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Frank Iero άφησε πάνω τους κάτι που δεν μπορεί να αναπαραχθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και κάπως έτσι, ένα άλμπουμ που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στην emo και alternative rock σκηνή αποκτά 13 ακόμη μικρά, χειροποίητα μυστικά.