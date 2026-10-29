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Ο Goldie κάνει takeover στη Saatchi Gallery του Λονδίνου

Ο πρωτοπόρος Βρετανός μεταφέρει το σύμπαν της Metalheadz, τα graffiti του και ένα τεράστιο οπτικό αρχείο σε ένα immersive δωμάτιο της έκθεσης "Beyond The Streets II".

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Ο Goldie επιστρέφει στην επικαιρότητα με ένα takeover στη λονδρέζικη Saatchi Gallery, για να πει την ιστορία της Metalheadz, να ανατρέξει σε τρεις δεκαετίες τής βρετανικής street culture αλλά και στις ρίζες του ίδιου στο graffiti. To project θα φιλοξενηθεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, immersive δωμάτιο, ως  μέρος της μεγάλης έκθεσης Beyond The Streets II, η οποία θα διαρκέσει από τις 11 Νοεμβρίου 2026 έως τις 5 Μαΐου 2027.

Σε 30 στοίβες από vintage τηλεοράσεις θα προβάλλονται shorts και music videos από το αρχείο του Goldie, ενώ στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί immersive δισκοπωλείο της Metalheadz, της ιστορικής δισκογραφικής και μουσικής κολεκτίβας που συνίδρυσε ο Goldie, μαζί με τους Kemistry και Storm, το 1994 και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της jungle και της drum & bass. Η παρουσία του στη συγκεκριμένη έκθεση ενώνει δύο δημιουργικές διαδρομές που ποτέ δεν υπήρξαν πραγματικά διαχωρισμένες. Πολύ πριν το χαρακτηριστικό του «χρυσό» χαμόγελο και το Timeless τον μετατρέψουν σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής, ο Goldie ζωγράφιζε τοίχους στο Birmingham και το Wolverhampton.

Μεγαλωμένος στο Wolverhampton, μπήκε ως έφηβος στην κουλτούρα του breakdance και του graffiti, ενώ έργα του καταγράφηκαν ήδη στο ντοκιμαντέρ Bombin’ του Channel 4 το 1987. Στις αρχές των ’90s μετέφερε την ίδια αντίληψη για τον ρυθμό, την ταχύτητα και την αστική ένταση στη μουσική. Το "Terminator" του 1992 διεύρυνε τις δυνατότητες της jungle μέσα από την πρωτοποριακή χρήση του time-stretching, ενώ το album Timeless του 1995, και ιδιαίτερα το "Inner City Life", έδωσε στην drum & bass κινηματογραφικό εύρος και πρόσβαση πολύ πέρα από το underground. Στη συνέχεια συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον David Bowie και τον Skepta, χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ την εικαστική του πρακτική.

H Beyond The Streets II παρακολουθεί έξι δεκαετίες κατά τις οποίες η street culture μετακίνησε τα όρια της σύγχρονης τέχνης, της φωτογραφίας, της μόδας, της μουσικής και του ακτιβισμού. Περισσότεροι από 100 δημιουργοί καταλαμβάνουν πάνω από δέκα αίθουσες με έργα, αρχεία, φωτογραφίες, εγκαταστάσεις, μόδα, γλυπτική και διαδραστικά περιβάλλοντα. Ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα βρίσκονται οι Damien Hirst, KAWS, Drift, Shepard Fairey, Invader, Jenny Holzer, Guerrilla Girls και FUTURA 2000, καθώς και η ιδρύτρια των Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova.

Η έκθεση ανοίγει επίσης τα αρχεία του λονδρέζικου περιοδικού The Big Issue, επιστρέφει στην ιστορία της 2Tone με τη συμμετοχή της Pauline Black των The Selecter και παρουσιάζει φωτογραφίες του Normski από τους Soul II Soul και τους Public Enemy.

«Όσο κι αν οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μας διαγράψουν, αυτή η έκθεση αποδεικνύει ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και αρκετή καταγραφή αυτής της κουλτούρας ώστε να μας επιτρέψει να σηκωθούμε ξανά», δηλώνει ο Goldie.

Λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια, στις 14 Νοεμβρίου, θα περάσει από τη γκαλερί στη σκηνή του Royal Festival Hall, όπου θα εμφανιστεί με live μπάντα, ορχήστρα και προσκεκλημένους καλλιτέχνες. 

 

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