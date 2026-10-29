Η επιστολή που έφερε τον Charlie Watts στους Rolling Stones βγαίνει σε δημοπρασία

Η χειρόγραφη επιστολή που έστειλε ο Brian Jones στον Charlie Watts το 1962, προσκαλώντας τον να γίνει μέλος των Rolling Stones, ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

Το πολύτιμο αυτό ντοκουμέντο, το οποίο χρονολογείται από την περίοδο πριν ακόμη το συγκρότημα υιοθετήσει επίσημα το όνομα The Rolling Stones, παρέμεινε στην οικογένεια του Watts για περισσότερα από 60 χρόνια. Την ανακάλυψε η αδελφή του αείμνηστου ντράμερ. Η επιστολή πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της δημοπρασίας Rock and Pop του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη, με την εκτιμώμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 70.000 και 80.000 δολαρίων.

Στο μήνυμά του, το οποίο απευθύνεται στο πατρικό σπίτι του Watts στο Wembley, ο Jones ξεκινά γράφοντας: «Αγαπητέ Charlie, αν θεωρείς αυτή την επιστολή κάπως αυθάδη, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποια είναι η σχέση σου με το συγκρότημα του Korner. Παρατήρησα ότι χθες το βράδυ στο Ealing έπαιζε ντραμς ο Nick Nicholls».

Στη συνέχεια, ο κιθαρίστας αναφέρεται στη συνεργασία του Watts με το συγκρότημα Blues Incorporated του Alexis Korner και εξηγεί: «Αν δεν πρόκειται να συνεχίσεις να δουλεύεις με τον Alex και εξακολουθείς να θέλεις να παίζεις R&B, ψάχνουμε έναν καλό ντράμερ. Ήδη θεωρούμε ότι το συγκρότημά μας είναι πολύ καλύτερο από του Alex - έχουμε αρχίσει να αποκτούμε έναν πολύ δεμένο ήχο». Ο Jones ενημερώνει επίσης τον Watts ότι οι πρόβες των Rolling Stones πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, προτού καταλήξει: «Σε κάθε περίπτωση, αν έχεις χρόνο, ενημέρωσέ με για το τι συμβαίνει. Χαιρετισμούς, Brian Jones».

«Υ.Γ. Αν ενδιαφέρεσαι, η σημερινή σύνθεσή μας περιλαμβάνει δύο κιθάρες, φυσαρμόνικα, πιάνο και ντραμς. Σκοπεύουμε κάποια στιγμή να προσθέσουμε και ηλεκτρικό μπάσο. Ο ντράμερ που έχουμε τώρα είναι απαίσιος!».

Η επιστολή στάλθηκε από τον Brian Jones τον Ιούνιο του 1962. Στις αρχές του 1963, οι Rolling Stones πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση με την αρχική τους σύνθεση, ενώ η επιθυμία τους να εντάξουν τον Charlie Watts στο συγκρότημα έγινε τελικά πραγματικότητα.

Σύμφωνα με όσα έγραψε αργότερα ο Bill Wyman στην αυτοβιογραφία του "Stone Alone", χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να πειστεί ο Watts. Ο ίδιος ήταν ικανοποιημένος με την ισορροπία που είχε βρει ανάμεσα στη συνεργασία του με τους Blues Incorporated του Alexis Korner και την καθημερινή επαγγελματική του ζωή. Τελικά, όμως, αποδέχθηκε την πρόταση και παρέμεινε μέλος των Rolling Stones μέχρι τον θάνατό του, το 2021.

Ενόψει της δημοπρασίας, ο Craig Inciardi, ειδικός σε θέματα μουσικής και ποπ κουλτούρας του οίκου Sotheby's, δήλωσε: «Λίγα έγγραφα μάς φέρνουν τόσο κοντά στη δημιουργία ενός θρυλικού συγκροτήματος όσο αυτή η επιστολή. Γραμμένη λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την πρώτη εμφάνιση των Rolling Stones και μήνες πριν ο Charlie Watts ενταχθεί επίσημα στο συγκρότημα, αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και τη φιλοδοξία μιας μπάντας που βρισκόταν στο κατώφλι της ιστορίας».

Ο Inciardi πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρωτογενές τεκμήριο της αποφασιστικότητας του Brian Jones να στρατολογήσει τον ντράμερ, του οποίου ο ξεχωριστός ήχος θα συνέβαλλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Rolling Stones για σχεδόν έξι δεκαετίες.