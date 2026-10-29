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Ο Robert Del Naja των Massive Attack κυκλοφορεί το soundtrack του "Life Support" για τη Γάζα με Kneecap, Paul Weller και άλλους

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του συλλεκτικού βινυλίου θα διατεθούν στο Health Workers 4 Palestine.

Κλέλια Φατούρου

Ο Robert Del Naja των Massive Attack συνεργάστηκε με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ "Life Support" για τη δημιουργία ενός soundtrack που θα ενισχύσει οικονομικά το Health Workers 4 Palestine.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί μια ομάδα υγειονομικών που εργάζονται στη Γάζα σε διάστημα δύο ετών. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και δεδομένης της απαγόρευσης εισόδου διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή από την ισραηλινή κυβέρνηση, οι ίδιοι γίνονται άθελά τους ανεξάρτητοι μάρτυρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, της πραγματικότητας μιας συστηματικής γενοκτονίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Daniele Rugo, ενώ την αφήγηση έχει αναλάβει η Denise Gough, γνωστή από τη σειρά "Andor". Το "Life Support" κυκλοφόρησε στις βρετανικές κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούνιο και είναι πλέον διαθέσιμο για streaming μέσω των Apple TV, Curzon, Prime Video και YouTube. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες streaming και το συνοδευτικό soundtrack, ενώ ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για μια ειδική φιλανθρωπική έκδοση σε βινύλιο.

Την επιμέλεια του album ανέλαβε ο Robert Del Naja, γνωστός και ως 3D, με το soundtrack να περιλαμβάνει 13 κομμάτια από τους Kneecap, τον Paul Weller, τον David Holmes, τη Yasmine Hamdan και άλλους καλλιτέχνες.

Στο album συναντάμε, μεταξύ άλλων, το "Palestine" των Kneecap με τον Fawzi σε remix του 3D, το "Thirteen Kilometres" της Yasmine Hamdan και το "Resistance In The Dark" των The Five Techniques, με τη συμμετοχή των Paul Weller, David Holmes και Róisín El Cherif. Συμμετέχουν επίσης οι Habib Shehada Hanna, Siba and Monkyman, Massar Egbari, Aar Maanta και 47Soul.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βινυλίου θα διατεθούν στο Health Workers 4 Palestine, ένα παγκόσμιο κίνημα βάσης που αποτελείται από επαγγελματίες υγείας και υποστηρικτές του δικαιώματος στην υγεία. Η οργάνωση προωθεί, με πρωταγωνιστικό ρόλο Παλαιστινίων ακτιβιστών, τον τερματισμό του καθεστώτος απαρτχάιντ και την ελευθερία της Παλαιστίνης.

«Δεδομένου του μεγέθους και της ωμότητας του “Life Support”, ήταν ταπεινωτικό να μου ζητηθεί να συνθέσω μουσική που θα μπορούσε, έστω και με κάποιον τρόπο, να ενισχύσει την εμπειρία των καταστροφικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές υγειονομικοί και οι άμαχοι στη Γάζα», δήλωσε ο Del Naja. «Ελπίζουμε ότι η ποικιλία των συνθέσεων θα συμβάλει, έστω και εν μέρει, στην περιπλάνηση μέσα σε αυτό το συναισθηματικό τέλμα, αλλά και στην ανάδειξη του εκπληκτικού ανθρώπινου πνεύματος και της ανθεκτικότητας που επιδεικνύουν οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στην ταινία».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Daniele Rugo σημείωσε ότι η μουσική του "Life Support" ισορροπεί ανάμεσα στον σεβασμό προς τις εικόνες και τα λόγια της ταινίας και στην προσθήκη συναισθηματικού βάθους, χωρίς να επισκιάζει το περιεχόμενό της.

Τον περασμένο μήνα, ο Robert Del Naja συνελήφθη για δεύτερη φορά λόγω της υποστήριξής του στην Palestine Action. Βρισκόταν έξω από το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, κρατώντας ένα χάρτινο πλακάτ που έγραφε: «Είμαι αντίθετος στη γενοκτονία. Υποστηρίζω την Palestine Action».

Οι Massive Attack εκφράζουν εδώ και δεκαετίες ανοιχτά την υποστήριξή τους στους Παλαιστινίους, ενώ απέχουν από εμφανίσεις στο Ισραήλ από το 1999. Το περασμένο το καλοκαίρι, το συγκρότημα αποκάλυψε ότι όλα τα μέλη της περιοδείας του κρατήθηκαν στη Σιγκαπούρη, αφού οι Del Naja και Grant Marshall ύψωσαν παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή. Δύο μέλη στη συνέχεια δεν έλαβαν άδεια επανεισόδου στη χώρα. Παράλληλα, οι Massive Attack έχουν στηρίξει την καμπάνια No Music For Genocide, μαζί με τους Fontaines D.C., τους Amyl & The Sniffers και εκατοντάδες ακόμη καλλιτέχνες.

Την ίδια στιγμή, οι Kneecap ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Macklemore, στο πλαίσιο της πρώτης από τις τρεις φιλανθρωπικές συναυλίες που διοργανώνονται με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη. Οι δωρεές στηρίζουν οργανώσεις όπως οι Medical Aid for Palestinians, Palestine Children’s Relief Fund, UNRWA USA, Anera και Jewish Voice for Peace, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παροχή ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής υποστήριξης.

 

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