Ο Panda Bear απέκτησε μπάντα και κυκλοφορεί το πρώτο της live album

Ο Panda Bear ανακοίνωσε το PB Band Live 25 at Power Station, ένα νέο live album 17 κομματιών που θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της σειράς Domino Documents, με την οποία το βρετανικό label Domino καταγράφει καλλιτέχνες του καταλόγου της σε ζωντανές studio εκτελέσεις. Πρώτο δείγμα από τον δίσκο είναι μία νέα, ζωντανή εκτέλεση του “Take Pills”, ενός από τα κεντρικά τραγούδια του καθοριστικού Person Pitch του 2007.

Το album αποτυπώνει μία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιάζει τη solo μουσική του. Για την ηχογράφηση του Sinister Grift το 2025, ο Lennox, συνιδρυτής των Animal Collective, είχε λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό ως one-man band, αναλαμβάνοντας κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα και τύμπανα. Η μεταφορά του πολυεπίπεδου ήχου του δίσκου στη σκηνή, όμως, απαιτούσε περισσότερα από ένα ζευγάρια χέρια.

Έτσι σχηματίστηκε η πρώτη περιοδεύουσα μπάντα στην ιστορία του Panda Bear, με τον Lennox στα φωνητικά και την κιθάρα, τον Tim Koh στο μπάσο, τη Rivka Ravede των Spirit of the Beehive στα samplers, τη Maria Reis στα πλήκτρα και τα κρουστά και τον Tomé Silva στα τύμπανα. Και οι τέσσερις μουσικοί ανέλαβαν επίσης δεύτερα φωνητικά, δίνοντας στις ψυχεδελικές συνθέσεις του Lennox μεγαλύτερο βάθος και μία νέα, συλλογική ενέργεια.

Μετά την πρώτη περιοδεία για το Sinister Grift στη Βρετανία και την Ευρώπη, το κουιντέτο μπήκε το φθινόπωρο του 2025 στο ιστορικό Power Station, ένα από τα διασημότερα studios της Νέας Υόρκης.. Εκεί, με τον Josh “Deakin” Dibb των Animal Collective στην παραγωγή, κατέγραψε το set που είχε διαμορφώσει και δοκιμάσει επί σκηνής τους προηγούμενους μήνες.

Το PB Band Live 25 at Power Station περιλαμβάνει τραγούδια του Sinister Grift, όπως τα “Ferry Lady”, “Ends Meet”, “Praise” και “Just As Well”, αλλά και μία αναδρομή σε σχεδόν 20 χρόνια δισκογραφίας. Στην tracklist βρίσκονται και τα “Slow Motion”, “Alsatian Darn” και “Tomboy” από το ομώνυμο album του 2011, το “Sequential Circuits” από το Panda Bear Meets the Grim Reaper και τα “Inner Monologue” και “Buoys” από τον δίσκο του 2019.

Tο νέο album παρουσιάζει τα τραγούδια αυτά τη στιγμή που αλλάζουν «σώμα». Oι studio κατασκευές του Noah Lennox, ενός καλλιτέχνη που έχει μάθει να δουλεύει σχεδόν μόνος, μετατρέπονται σε ζωντανές συνομιλίες ανάμεσα σε πέντε μουσικούς και ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στον ήχο του.