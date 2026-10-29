CHVRCHES: Το "Overthinker" ανοίγει ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο για την μπάντα

Οι CHVRCHES επιστρέφουν με το "Overthinker", ένα νέο single που φέρνει στο προσκήνιο μια πιο εσωστρεφή πλευρά της μπάντας. Το τραγούδι αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το All The King’s Men, τον πέμπτο δίσκο του σκωτσέζικου synth-pop τρίο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιανουαρίου 2027.

Σε αντίθεση με το "Roses", το πρώτο single του άλμπουμ, που καταπιανόταν με τις κοινωνικές πιέσεις, το "Overthinker" εστιάζει στις σύνθετες οικογενειακές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Η Lauren Mayberry τραγουδά για μια σχέση στην οποία το ίδιο πρόσωπο μπορεί να λειτουργεί ως καταφύγιο, αλλά και ως πηγή αναστάτωσης. Οι στίχοι αγγίζουν την ανασφάλεια, την υπερανάλυση και τις αντιφάσεις που συχνά συνοδεύουν τους πιο στενούς δεσμούς μας.

Το νέο single παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά στις 27 Οκτωβρίου, σε μια κλειστή φιλανθρωπική συναυλία στο Assumption Studios της Γλασκώβης, τον χώρο όπου ηχογραφήθηκε το επερχόμενο άλμπουμ. Μόλις 100 άτομα παρακολούθησαν το live, στο οποίο τα κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονταν. Παρ’ όλα αυτά, η setlist έγινε γνωστή και αποκάλυψε ότι οι CHVRCHES παρουσίασαν συνολικά οκτώ νέα τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα "Heaven/Hell", "Three Out of Five", "Friend of a Friend", "Comedown Tomorrow" και "Evil". Στη σκηνή ανέβηκε επίσης ο Simon Neil των Biffy Clyro, συμμετέχοντας σε δύο ακόμη ακυκλοφόρητα κομμάτια, τα "Jamie’s Prayer" και "Faith In Flying", πριν ενώσει τις δυνάμεις του με την μπάντα για μια εκτέλεση του "Machines" των Biffy Clyro.

Το All The King’s Men έρχεται μετά το Screen Violence του 2021 και γράφτηκε μέσα από διαδοχικές, εντατικές περιόδους δουλειάς στη Γλασκώβη. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλύψει τα μέλη του συγκροτήματος, ο νέος δίσκος αντλεί έμπνευση από τον πολιτισμό και την ιστορία της Βρετανίας και της Σκωτίας, ενώ η μπάντα έχει περιγράψει το υλικό ως το πιο τολμηρό της μέχρι σήμερα.

Στο μεταξύ, τα μέλη των CHVRCHES ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές μετά την προηγούμενη κυκλοφορία τους. Η Mayberry κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, Vicious Creatures, τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ οι Iain Cook και Martin Doherty ασχολήθηκαν με άλλα μουσικά projects.

Με το "Overthinker" και τις πρώτες ζωντανές παρουσιάσεις του νέου υλικού, οι CHVRCHES δίνουν πλέον μια πιο καθαρή εικόνα για την επόμενη δισκογραφική τους περίοδο. Το All The King’s Men θα συνοδευτεί από περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Βόρεια Αμερική, με τις συναυλίες να ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2027.