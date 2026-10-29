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Οι Red Hot Chili Peppers όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί: 25 χρόνια μέσα από τον φακό του Tony Woolliscroft

Ένα νέο φωτογραφικό βιβλίο ανοίγει το προσωπικό αρχείο του Βρετανού φωτογράφου που ακολουθεί την μπάντα από το 1990, με περισσότερες από 200 εικόνες και άγνωστες ιστορίες από τα παρασκήνια.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Από το 1990 μέχρι σήμερα, ο Βρετανός φωτογράφος Tony Woolliscroft έχει ακολουθήσει τους Red Hot Chili Peppers σε συναυλίες, backstage χώρους, ξενοδοχεία και στιγμές που δεν προορίζονταν απαραίτητα για τα μάτια του κοινού. Το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης βρίσκεται τώρα συγκεντρωμένο στο νέο βιβλίο Red Hot Chili Peppers: 25 Years Unseen on Tour, που κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου από την Cassell.

Πρόκειται για μια συλλογή 240 σελίδων με περισσότερες από 200 φωτογραφίες, μεγάλο μέρος των οποίων δημοσιεύεται για πρώτη φορά. Και η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι βλέπουμε τους Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante και Chad Smith σε διαφορετικές στιγμές της καριέρας τους. Είναι κυρίως το πόσο κοντά κατάφερε να φτάσει ο Woolliscroft στην μπάντα.

Ο Chad Smith, μάλιστα, εξηγεί στον πρόλογο του βιβλίου γιατί ο φωτογράφος είχε αυτή την ιδιαίτερη πρόσβαση. Οι Red Hot Chili Peppers τον εμπιστεύονταν τόσο, ώστε ήταν ο μόνος άνθρωπος στον οποίο επέτρεπαν πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρα shows τους. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι εμφανής στις φωτογραφίες: δεν πρόκειται μόνο για εικόνες πάνω από τη σκηνή, αλλά για στιγμές που μοιάζουν περισσότερο με προσωπικό αρχείο.

Άλλωστε, ο Woolliscroft δεν είναι άγνωστος στον κόσμο των Red Hot Chili Peppers. Φωτογραφίες του έχουν χρησιμοποιηθεί και σε σημαντικές κυκλοφορίες της μπάντας, μεταξύ άλλων στο Californication, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει καταγράψει την πορεία τους από τα 90s μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Ανάμεσα στις ιστορίες που συνοδεύουν το φωτογραφικό υλικό βρίσκεται και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ιστορίας των Chili Peppers: το Woodstock '99.

Ο Woolliscroft θυμάται την μπάντα να φτάνει στον χώρο του φεστιβάλ, τον Jimi Hendrix να βρίσκεται με έναν διαφορετικό τρόπο στο επίκεντρο της τελευταίας ημέρας και την αδελφή του, Janie Hendrix, να επισκέπτεται τα παρασκήνια ζητώντας από τους Chili Peppers να κλείσουν το set τους με το "Fire". Το τραγούδι είχε υπάρξει μέρος του live ρεπερτορίου τους στα 80s και είχε ηχογραφηθεί δύο φορές, αλλά μέχρι το 1999 είχε να παιχτεί ζωντανά σχεδόν οκτώ χρόνια. Μετά από μόλις τρεις πρόβες, μπήκε τελικά στο setlist.

Η βραδιά θα έμενε στην ιστορία για πολύ περισσότερους λόγους. Ο Flea εμφανίστηκε στη σκηνή γυμνός, ενώ την ώρα που οι Chili Peppers έπαιζαν το "Fire", οι Woolliscroft και το crew έβλεπαν τις πρώτες σοβαρές εντάσεις να ξεσπούν στην άλλη άκρη του χώρου. Λίγο αργότερα, το Woodstock '99 θα μετατρεπόταν σε χάος.

Κι όμως, μία από τις λεπτομέρειες που έχουν ενδιαφέρον είναι πως η εικόνα που έμεινε στον Τύπο δεν ήταν ακριβώς η πραγματική ιστορία. Επειδή οι Chili Peppers έπαιξαν το "Fire" ενώ ήδη υπήρχαν αναταραχές στο κοινό, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το τραγούδι επιλέχθηκε ως κάποιο είδος soundtrack της εξέγερσης. Ο Woolliscroft εξηγεί ότι η απόφαση είχε ληφθεί πολύ νωρίτερα και για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου: Δεν προσπαθεί απλώς να ξαναδείξει μια μπάντα που έχουμε φωτογραφίσει εκατοντάδες φορές. Προσπαθεί να δείξει τι συνέβαινε ανάμεσα στις γνωστές εικόνες.

Τους Red Hot Chili Peppers πριν ανέβουν στη σκηνή. Μετά από ένα show. Στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Στα παρασκήνια. Σε στιγμές χαλάρωσης. Σε περιόδους που το συγκρότημα άλλαζε μέλη, ήχο και εποχή.

Και κάπως έτσι, το 25 Years Unseen on Tour λειτουργεί λιγότερο σαν ένα ακόμη coffee-table book και περισσότερο σαν ένα μεγάλο φωτογραφικό ημερολόγιο μιας από τις πιο χαρακτηριστικές rock μπάντες των τελευταίων δεκαετιών.

Ένα αρχείο 25 χρόνων που, μέχρι σήμερα, βρισκόταν κυρίως στην κατοχή του ανθρώπου πο ήταν πίσω από την κάμερα τώρα περνάει και στα χέρια μας...

 

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