Πληροφορίες

John Lydon: Κυκλοφορεί το φωτογραφικό memoir "Archive" για τα 50 χρόνια των Sex Pistols

Ο Johnny Rotten ανοίγει το προσωπικό του αρχείο με σπάνιες φωτογραφίες και αναμνήσεις από την πορεία του στους Sex Pistols και τους Public Image Ltd.

Κλέλια Φατούρου

Ο John Lydon, γνωστός και ως Johnny Rotten, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του φωτογραφικού βιβλίου "Archive", με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση των θρυλικών Sex Pistols. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, ενώ οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες σε δύο συλλεκτικές εκδόσεις, τις Luxe και Superluxe.

Το "Archive" καταγράφει τη διαδρομή του Lydon τόσο ως μέλους των Sex Pistols όσο και ως frontman των Public Image Ltd. (PiL), του συγκροτήματος που δημιούργησε μετά την πρώτη του θητεία στο punk συγκρότημα. Παράλληλα, περιλαμβάνει αφιερώματα σε δύο ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του και έχουν φύγει από τη ζωή: τη σύζυγό του, Nora Forster, και τον στενό φίλο και μάνατζέρ του, John Rambo Stevens.

«Δεν πρόκειται για ένα ταξίδι νοσταλγίας. Είναι μια καταγραφή της πραγματικής ζωής - των καλών στιγμών, του χάους, των ήσυχων στιγμών και των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Κοιτάζοντας πίσω σε 50 χρόνια, ήρθε η ώρα να ανοίξω την προσωπική μου συλλογή και να βάλω τα πράγματα στη θέση τους».

Η έκδοση Luxe περιλαμβάνει ένα λεύκωμα άνω των 200 σελίδων, σε ειδική θήκη, με την υπογραφή του ίδιου του Lydon. Η πιο πολυτελής έκδοση Superluxe περιλαμβάνει το βιβλίο, έναν επιπλέον τόμο με αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό σε ειδικό κουτί, το νέο live άλμπουμ των Public Image Ltd., "Alive", καθώς και δύο συλλεκτικά prints: ένα με αυτοπροσωπογραφία του Lydon και ένα με το πρόσφατο πορτρέτο του από τον φωτογράφο Lou Boileau για την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου.

Η κυκλοφορία του "Archive" συμπίπτει με μια περίοδο έντονης συναυλιακής δραστηριότητας για τους Public Image Ltd., οι οποίοι προετοιμάζονται για το δεύτερο σκέλος της βορειοαμερικανικής περιοδείας τους για το 2026-2027. Η περιοδεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Φεβρουαρίου στο Σικάγο και να ολοκληρωθεί στις 24 Μαρτίου στο Κλίβελαντ.

Την ίδια στιγμή, ο Lydon παραμένει αποστασιοποιημένος από τους πρώην συνοδοιπόρους του στους Sex Pistols, οι οποίοι συνεχίζουν τις συναυλίες τους με τον Frank Carter στα φωνητικά, υπό το όνομα Sex Pistols Featuring Frank Carter. Στο σχήμα συμμετέχουν τα αυθεντικά μέλη Steve Jones, Paul Cook και Glen Matlock, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης βορειοαμερικανικής περιοδείας τους, έχουν προγραμματίσει εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Δεκέμβριο.

Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone τον περασμένο Ιούλιο, ο Lydon είχε αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επανένωσης με το συγκρότημα, περιγράφοντας τις πιθανότητες ως «μείον άπειρο». Η βασική αιτία της ρήξης, όπως εξήγησε, ήταν η δικαστική διαμάχη με τους πρώην συνεργάτες του σχετικά με τη χρήση της μουσικής των Sex Pistols στη μίνι σειρά Pistol του FX, την περίοδο που η σύζυγός του έδινε τη δική της μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Δεν θα τους συγχωρήσω ποτέ για το γεγονός ότι μου φόρτωσαν εκείνη τη δικαστική υπόθεση ενώ η γυναίκα μου πέθαινε από Αλτσχάιμερ», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι η δικαστική διαμάχη απαιτούσε τεράστιους οικονομικούς πόρους, τους οποίους θα μπορούσε να είχε διαθέσει για τη φροντίδα της Nora. Ο Lydon είχε επίσης εκφράσει την πικρία του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, τα πρώην μέλη της μπάντας δεν επικοινώνησαν μαζί του κατά τη διάρκεια της ασθένειας της συζύγου του, ενώ δεν τον ενημέρωσαν για την παραγωγή της σειράς Pistol.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

John Lydon: Κυκλοφορεί το φωτογραφικό memoir "Archive" για τα 50 χρόνια των Sex Pistols

Ο Johnny Rotten ανοίγει το προσωπικό του αρχείο με σπάνιες φωτογραφίες και αναμνήσεις από την...

David Bowie: Ένα καταχωνιασμένο concert film του 1978 μετατρέπεται σε παγκόσμιο arena show

Μακριά από τις creepy/greedy ευκολίες των hologram shows, μία οπτικοακουστική εμπειρία επιστρέφει...

Μετά από 28 άλμπουμ, οι King Gizzard μπήκαν για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100

Το "Flower in a Hurricane" των Justice, με Tame Impala, SZA και King Gizzard, έκανε το ντεμπούτο...

Featured

ALBUM REVIEW: Frenzee – Runnin' Amok

ALBUM REVIEW: Frenzee – Runnin' Amok

Με το "Runnin' Amok", οι Frenzee μετατρέπουν την οργή σε τραγούδι και καταθέτουν μία από τις πιο...

clinamen: Η μουσική του τυχαίου στο κέντρο της Αθήνας

Δεκάδες πορσελάνινα μπολ επιπλέουν, συγκρούονται και παράγουν ήχους στο "clinamen", τη μνημειώδη...

Doumani All-Stars: Από το ρεμπέτικο και το punk στη dub διασκευή της "Μπασταρδοκρατίας"

Οι Doumani All-Stars μιλούν για τη dub διασκευή της "Μπασταρδοκρατίας" της Γενιάς του Χάους, τον...

Best of Network

Dead Man’s Bones: O Ryan Gosling ξέθαψε το σκοτεινό μουσικό του alter ego 17 χρόνια μετά
Προτεινόμενο
Dead Man’s Bones: O Ryan Gosling ξέθαψε το σκοτεινό μουσικό του alter ego 17 χρόνια μετά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
27 Οκτωβρίου: Ημέρα Μνήμης για τα κατοικίδια που δεν είναι πια κοντά μας
Προτεινόμενο
27 Οκτωβρίου: Ημέρα Μνήμης για τα κατοικίδια που δεν είναι πια κοντά μας
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το μωβ είναι το νέο κόκκινο
FASHION TRENDS
Το μωβ είναι το νέο κόκκινο
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος
Προτεινόμενο
Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Βρήκα τα essentials της χειμερινής γκαρνταρόμπας στη νέα συνεργασία της Victoria Beckham με την Gap
FASHION NEWS
Βρήκα τα essentials της χειμερινής γκαρνταρόμπας στη νέα συνεργασία της Victoria Beckham με την Gap
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι μιας θαυμάστριάς της μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε στάδιο 3
Προτεινόμενο
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι μιας θαυμάστριάς της μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε στάδιο 3
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Sally Rooney: Της έκοψαν τα βιβλία στη Βρετανία και ο κόσμος έτρεξε να τα αγοράσει
Προτεινόμενο
Sally Rooney: Της έκοψαν τα βιβλία στη Βρετανία και ο κόσμος έτρεξε να τα αγοράσει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τελικά δεν ήταν μόνο η ξηρασία: Τι συνέβη πραγματικά με τους Μάγια;
Προτεινόμενο
Τελικά δεν ήταν μόνο η ξηρασία: Τι συνέβη πραγματικά με τους Μάγια;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τα 5 πιο στοιχειωμένα ξενοδοχεία της Αμερικής, σύμφωνα με όσους έχουν μείνει εκεί
Προτεινόμενο
Τα 5 πιο στοιχειωμένα ξενοδοχεία της Αμερικής, σύμφωνα με όσους έχουν μείνει εκεί
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr