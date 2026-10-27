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David Bowie: Ένα καταχωνιασμένο concert film του 1978 μετατρέπεται σε παγκόσμιο arena show

Μακριά από τις creepy/greedy ευκολίες των hologram shows, μία οπτικοακουστική εμπειρία επιστρέφει τον Bowie στις αρένες με την ενέργεια δύο ιστορικών του εμφανίσεων.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Σχεδόν μισό αιώνα παρέμενε κλεισμένο στο αρχείο το κινηματογραφικό υλικό από δύο συναυλίες του David Bowie στο Earls Court του Λονδίνου, πριν αποκατασταθεί από τον σκηνοθέτη του Μοοnage Daydream, Brett Morgen, προκειμένου να περιοδεύσει ως ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show το 2027.

Το project με τον τίτλο Stage προέκυψε από υλικό που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1978, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Bowie, Isolar II. Ο ίδιος είχε αναθέσει στον ηθοποιό και σκηνοθέτη David Hemmings (γνωστό, μεταξύ άλλων, από το Blow-Up του Michelangelo Antonioni) να κινηματογραφήσει τις δύο εμφανίσεις του στο Earls Court, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα concert film που θα μπορούσε να προβάλλεται ακόμη και σε συναυλιακούς χώρους, όταν εκείνος δεν βρισκόταν σε περιοδεία. (Πόσο προχώ, ήδη από το ’78.)

Το σχέδιο όμως εγκαταλείφθηκε. Ο Bowie δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο είχαν κινηματογραφηθεί οι συναυλίες και, καθώς ήδη κατευθυνόταν προς το Lodger και τα επόμενα projects του, το φιλμ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το 2000, πάντως, ο ίδιος παραδεχόταν ότι το υλικό έδειχνε πλέον καλύτερο στα μάτια του και προέβλεπε ότι κάποτε θα έβρισκε τον δρόμο του προς το κοινό.

Η Isolar II Tour συνδέθηκε πρωτίστως με τα Low και Heroes, τους δύο δίσκους της βερολινέζικης φάσης του Bowie. Οι συναυλίες χωρίζονταν σε δύο μέρη: το πρώτο εστίαζε στον ψυχρό, πειραματικό ήχο των πρόσφατων albums, ενώ το δεύτερο επέστρεφε στα μεγάλα hits των αρχών του ’70, από τα “Ziggy Stardust” και “Suffragette City”, μέχρι τα “Rebel Rebel”, “Fame” και “The Jean Genie”.

Στο πλευρό του τότε βρισκόταν μία από τις πιο δυνατές περιοδεύουσες μπάντες της καριέρας του. Ο Adrian Belew στη lead κιθάρα, ο Carlos Alomar στη ρυθμική κιθάρα και τη μουσική διεύθυνση, ο George Murray στο μπάσο, ο Dennis Davis στα τύμπανα, ο Roger Powell στα keyboards και τα synthesizers, ο Sean Mayes στο πιάνο και ο Simon House στο ηλεκτρικό βιολί. Ο Brian Eno επρόκειτο επίσης να συμμετάσχει, αλλά αποχώρησε από τα σχέδια για λόγους υγείας.

Το φιλμ παρέμεινε σχεδόν ανέγγιχτο μέχρι τη στιγμή που ο Brett Morgen απέκτησε πρόσβαση στο πρωτότυπο υλικό των 35mm κατά την προετοιμασία του Moonage Daydream. Ένα απόσπασμα του “Heroes” χρησιμοποιήθηκε στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ, όμως ο Morgen εργάστηκε για χρόνια πάνω στο σύνολο των λήψεων, προχωρώντας σε μοντάζ, χρωματική αποκατάσταση, νέο φωτισμό και ακόμη και χειροποίητη επεξεργασία ορισμένων καρέ.

Το Stage φτιάχτηκε για να το απολαύσουμε στη μεγάλη κλίμακα μιας αρένας. Το αρχειακό υλικό θα απλώνεται σε πολλαπλές και διαφανείς LED οθόνες, με φωτισμούς του Patrick Woodroffe και immersive μίξη 7.1 από τον βραβευμένο με Όσκαρ Paul Massey. Στόχος της παραγωγής είναι να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι ο Bowie και η μπάντα του βρίσκονται ξανά πάνω στη σκηνή.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2027 στην Uber Arena του Βερολίνου, στο πλαίσιο της 77ης Berlinale, και θα ακολουθήσει διεθνής περιοδεία σε χώρους χωρητικότητας τουλάχιστον 5.000 θεατών. Έχουν ήδη αναφερθεί σταθμοί στην Ευρώπη και τη Βρετανία, προτού το show ταξιδέψει σε Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Λατινική Αμερική.

Μετά και από αυτό το νέο, πραγματικά αναρωτιόμαστε πόσο πιο υποδειγματικά μπορεί να εργαστεί το Estate ενός καλλιτέχνη πάνω στην κληρονομιά του. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το έργο του Bowie αποτελούν case study: δίνουν σάρκα και οστά σε μία ιδέα που ο ίδιος συνέλαβε πριν από σχεδόν 50 χρόνια, κρατούν το έργο του ζωντανό μέσα από αυθεντικό υλικό και τιμούν την εμμονή του με τη νεωτερικότητα.

 

 

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