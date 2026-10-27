Μετά από 28 άλμπουμ, οι King Gizzard μπήκαν για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100

Η αυστραλιανή psych-rock μπάντα King Gizzard & the Lizard Wizard κατάφερε για πρώτη φορά στην καριέρα της να βρεθεί στο Billboard Hot 100, χάρη στη συμμετοχή της στο "Flower in a Hurricane" των Justice, ένα από τα τραγούδια που έχουν ήδη αποκαλυφθεί από το soundtrack του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τον Tame Impala και τη SZA.

Το κομμάτι έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 62 της Hot 100, συγκεντρώνοντας 4,6 εκατομμύρια επίσημα streams στις ΗΠΑ, περίπου ένα εκατομμύριο radio audience impressions και 1.000 πωλήσεις κατά την πρώτη εβδομάδα καταγραφής.

Δεν είναι, μάλιστα, απλώς ένα ακόμη τραγούδι που βρέθηκε στη λίστα του GTA VI. Το "Flower in a Hurricane" συνοδεύει ολόκληρο το launch trailer του παιχνιδιού, ενώ κυκλοφόρησε την ίδια στιγμή που έγινε γνωστό ότι οι Justice έχουν αναλάβει και τη δημιουργία του original score του GTA VI.

Και κάπως έτσι, μια μπάντα που έχει χτίσει την καριέρα της έξω από τις εύκολες κατηγορίες βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα pop-culture γεγονότα της χρονιάς.

Οι King Gizzard έχουν κυκλοφορήσει 28 studio albums από το 2012 και μετά, πηγαίνοντας από το psychedelic και progressive rock μέχρι το heavy metal, το jazz fusion, το techno και την ηλεκτρονική μουσική. Μόνο το 2022 κυκλοφόρησαν πέντε άλμπουμ.

Και η φετινή τους στροφή προς την ηλεκτρονική μουσική κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, Alien Metal, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2026, απομακρύνθηκε αισθητά από τις κιθάρες, με τα έξι μέλη της μπάντας να χρησιμοποιούν ένα custom Eurorack modular synthesizer, το οποίο έχουν ονομάσει "Nathan".

Ο Stu Mackenzie έχει μάλιστα εξηγήσει ότι η σχέση ανάμεσα στο heavy metal, το techno και τον πιο επαναληπτικό, υπνωτικό ήχο του krautrock δεν είναι τόσο παράξενη όσο μπορεί να φαίνεται. Και ίσως το "Flower in a Hurricane" να είναι μία ακόμη απόδειξη αυτής της λογικής.

Για τους King Gizzard, πάντως, το συγκεκριμένο chart debut έρχεται μετά από μια ήδη εντυπωσιακή παρουσία στα album charts. Έξι άλμπουμ τους έχουν βρεθεί στο Billboard 200, ενώ έχουν 25 συμμετοχές στο Top Album Sales και 21 στο Vinyl Albums, με τέσσερα από τα τελευταία να έχουν φτάσει στο Νο. 1.

Το "Flower in a Hurricane" έχει παράλληλα δώσει νέα chart milestones και στους υπόλοιπους συντελεστές του. Οι Justice έφτασαν στη δεύτερη είσοδό τους στο Hot 100, ο Tame Impala στην τέταρτη και η SZA πλέον μετρά 62 συμμετοχές στη λίστα. Το τραγούδι έφτασε επίσης στο Νο. 2 του Hot Dance/Electronic Songs, στο Νο. 13 του Hot Alternative Songs και στο Νο. 21 του Hot Rock & Alternative Songs.

Κι όλα αυτά πριν καν κυκλοφορήσει το ίδιο το παιχνίδι.

Το Grand Theft Auto VI αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου, ενώ το Grand Theft Auto VI: The Album θα περιλαμβάνει συνολικά 34 νέα τραγούδια. Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί συμμετοχές από ονόματα όπως οι Morgan Wallen, Travis Scott, Cardi B, Rauw Alejandro και Keith Richards, ανάμεσα σε άλλους.

Για μια μπάντα που έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας της πειραματιζόμενη με το τι μπορεί να σημαίνει «rock», η πρώτη της εμφάνιση στο Billboard Hot 100 δεν θα μπορούσε ίσως να έρθει με πιο ταιριαστό τρόπο.

Μετά από 28 άλμπουμ, οι King Gizzard μπήκαν στο Hot 100 μέσω ενός τραγουδιού του GTA VI. Και κάπως έτσι, το πιο απρόβλεπτο chart entry τους έγινε και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά στιγμιότυπα της εποχής του gaming...