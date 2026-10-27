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Patti Smith και Dua Lipa σε μία συζήτηση για τη μνήμη, την απώλεια και το βιβλίο της “Bread of Angels”

Η Smith μίλησε για τα απομνημονεύματά της, τον Fred “Sonic” Smith, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα του Michael Stipe και την ελευθερία των νέων καλλιτεχνών.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Η Patti Smith βρέθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για μία ιδιαίτερα συγκινητική συζήτηση με την Dua Lipa, στο πλαίσιο του London Literature Festival, του οποίου την καλλιτεχνική διεύθυνση ανέλαβε φέτος η pop star μέσω του Service95 Book Club, της λέσχης βιβλίου που έχει ιδρύσει μέσα στην online πλατφόρμα της.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Bread of Angels, τα πιο πρόσφατα απομνημονεύματα τής Patti Smith. Ένα βιβλίο που ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια στη Philadelphia και διατρέχει τη ζωή της μέσα από τέσσερα φορέματα, δώρα ανθρώπων που τη σημάδεψαν, όπως ο εκλιπών σύζυγός της, Fred “Sonic” Smith, ο αδελφός της Todd και ο Robert Mapplethorpe. Η Smith το περιέγραψε ως ένα βιβλίο ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους που τη διαμόρφωσαν − γονείς, αδέλφια, δασκάλους, μέντορες, φίλους και έρωτες. Ακόμη κι εκείνους απέναντι στους οποίους επαναστάτησε. Αν το Just Kids γράφτηκε για να συστήσει στους αναγνώστες τον Robert Mapplethorpe, στο Bread of Angels, θέλησε να χωρέσει τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να γίνει αυτό που είναι.

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι μετά το Just Kids είχε ορκιστεί να μην ξαναγράψει απομνημονεύματα. Το βιβλίο εκείνο είχε προκύψει από μία υπόσχεση που έδωσε στον Mapplethorpe λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του και έφερε τεράστια ευθύνη, όπως είπε. Άλλαξε γνώμη έπειτα από ένα όνειρο: Ένας αγγελιοφόρος έφτασε στο σπίτι της κρατώντας ένα λευκό βιβλίο, γραμμένο από την ίδια, στο οποίο τα στάδια της ζωής της χωρίζονταν μέσα από φορέματα. Το εξέλαβε ως κάλεσμα από τους απόντες, «Μη μας ξεχάσεις, γράψε και τη δική μας μικρή ιστορία».

Ο αρχικός τίτλος τού Bread of Angels θα ήταν Dancing Barefoot, από το τραγούδι του album Wave του 1979, αλλά, όπως σχολίασε με χιούμορ, «κάποιος τύπος μού πήρε τον τίτλο». Το Bread of Angels προέκυψε τελικά από μία φράση του βιβλίου για τις μικρές, αυθόρμητες πράξεις καλοσύνης που μένουν για πάντα στη μνήμη.

Μία τέτοια χειρονομία ήρθε από τον Michael Stipe λίγο μετά τον θάνατο του Fred Smith. Οι δυο τους δεν είχαν ακόμη γνωριστεί προσωπικά όταν, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η Patti δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν μεθυσμένο Stipe, ο οποίος βρισκόταν στο San Sebastián. Της είπε ότι γνώριζε πως είχε χάσει τον σύζυγό της και προσφέρθηκε να γίνει ο Βαλεντίνος της. Αν κι εκείνη δεν αναζητούσε έναν, ομολόγησε πως συγκινήθηκε βαθιά. Σήμερα, ο Stipe είναι ένας από τους στενότερους φίλους της.

Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο φορτισμένη όταν η Dua Lipa παρατήρησε ότι το βιβλίο μοιάζει να χωρίζεται σε δύο εποχές, την πριν και μετά τον Fred. Η Smith δάκρυσε θυμούμενη την πρώτη τους συνάντηση, την οποία περιέγραψε σαν κινηματογραφική σκηνή όπου ο χρόνος σταματά. Κατάλαβε αμέσως ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που θα παντρευόταν, παρότι δεν ήθελε καν να παντρευτεί.

 

Μιλώντας για τη δημιουργική ελευθερία, η Smith υποστήριξε ότι δεν έχει εξαφανιστεί αλλά εκφράζεται διαφορετικά από τις νεότερες γενιά. Εξέφρασε τον θαυμασμό της για την πειθαρχία δημιουργών όπως η Rosalía και η Dua Lipa, συγκρίνοντάς την με τη δική της αρχική επιθυμία να κάνει απλώς την ποίηση πιο συναρπαστική.

Η Dua Lipa σημείωσε ότι η σημερινή βιομηχανία απαιτεί ασταμάτητη παραγωγή περιεχομένου και αφήνει στους νέους καλλιτέχνες λιγότερο χώρο για άγνοια, λάθη και εξέλιξη (true story). Η Smith συμφώνησε ότι η ίδια είχε την πολυτέλεια να κάνει τα λάθη της, χωρίς να καταγράφονται και να αναπαράγονται παντού.

Όταν ρωτήθηκαν ποιο τραγούδι της άλλης θα ήθελαν να ερμηνεύσουν, η Patti Smith διάλεξε ενθουσιασμένη το “Houdini”, ενώ η Dua Lipa επέλεξε το “Dancing Barefoot”. 

Η βραδιά έκλεισε με την πιο απλή συμβουλή της Smith προς όσους θέλουν να γράψουν: Nα γράφουν καθημερινά. «Είναι σαν μυς», εξήγησε, «ακόμη κι όταν δεν σου αρέσει αυτό που γράφεις, η ίδια η πράξη έχει αξία. Αν θέλεις να γίνεις συγγραφέας, γράψε».
 

 

 

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