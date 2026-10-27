The Flaming Lips: Νέο album μετά από έξι χρόνια, με λυκανθρώπους, Θεό και Pink Floyd

Οι The Flaming Lips επιστρέφουν με το πρώτο τους album εδώ και έξι χρόνια. Το The Teardrop Throbs είναι η 17η δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος και η πρώτη μετά το American Head του 2020, με την κυκλοφορία του να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου από τη Third Man Records.

Πρόκειται, επίσης, για το πρώτο album της μπάντας μετά την αποχώρηση δύο μακροχρόνιων μελών της: του Michael Ivins, ο οποίος αποχώρησε το 2021, και του Steven Drozd, που έφυγε τρία χρόνια αργότερα. Την παραγωγή υπογράφουν οι ίδιοι οι The Flaming Lips μαζί με τους Taylor Johnson, Dave Fridmann και Scott Booker, ενώ πρόσθετη παραγωγή ανέλαβαν οι Jon Fridmann και Mike Fridmann.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single, με τίτλο "God Will Control The Werewolves", ένα κομμάτι που συνδυάζει την ψυχεδελική φαντασία με μια παιδική ιστορία για το φεγγάρι, τους λυκανθρώπους και τον Θεό.

Ο frontman των The Flaming Lips, Wayne Coyne, εξήγησε ότι η ιδέα για το τραγούδι ξεκίνησε από μια οικογενειακή περιπέτεια με τους δύο γιους του, τον Bloom και τον Rex. «Το “God Will Control The Werewolves” ξεκίνησε ως μια μικρή ιστορία για τα δύο αγόρια μου κι εμένα, καθώς παίζαμε κρυφτό στο πάρκο, ενώ άρχιζε να σκοτεινιάζει».

Όπως εξήγησε, περίπου έναν μήνα νωρίτερα, η οικογένεια είχε μείνει σε ένα Airbnb με θέα στον ωκεανό, όπου είχε παρατηρήσει έντονα τις φάσεις της Σελήνης. «Η πανσέληνος είχε τραβήξει όλο το νερό από έναν μικρό κόλπο και περπατήσαμε περίπου 400 μέτρα πάνω στον βυθό, βλέποντας παράξενα θαλάσσια πλάσματα κολλημένα στα βράχια. Εξαιτίας του φεγγαριού ζήσαμε αυτή την απίστευτη περιπέτεια, οπότε την είχαμε ακόμη φρέσκια στο μυαλό μας. Και εκείνο το βράδυ που παίζαμε κρυφτό, ευτυχώς, είχε και πάλι πανσέληνο».

Η ιστορία απέκτησε μια πιο μυθική διάσταση όταν ο γιος του, Bloom, τον ρώτησε αν οι λυκάνθρωποι θα μπορούσαν να τους βρουν όσο εκείνος και ο αδελφός του κρύβονταν. Τα παιδιά είχαν παρακολουθήσει μερικές ταινίες με λυκανθρώπους και γνώριζαν ότι η πανσέληνος ήταν η στιγμή που τα μυθικά πλάσματα έβγαιναν από τις κρυψώνες τους. «Του είπα ότι ο Θεός θα έλεγχε τους λυκανθρώπους για λίγο, όσο παίζαμε κρυφτό».

Η μουσική αναφορά που συνοδεύει το νέο single είναι εξίσου χαρακτηριστική της εκκεντρικής φαντασίας των Flaming Lips. «Ο ήχος που άκουγα στο μυαλό μου ήταν κάπως σαν το “The Dark Side Of The Moon” των Pink Floyd, αλλά με τον Syd Barrett να βρίσκεται ακόμη στο συγκρότημα. Χα!», δήλωσε ο Wayne Coyne.

Η αναφορά στον Barrett, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, παραπέμπει σε μια διαφορετική εκδοχή της μπάντας, όπου η πειραματική, παραμυθένια ψυχεδέλεια της πρώιμης περιόδου της θα συναντούσε τον μεγαλειώδη, ατμοσφαιρικό ήχο του "The Dark Side Of The Moon". Μια περιγραφή που ταιριάζει απόλυτα στο σύμπαν των Flaming Lips, ενός συγκροτήματος που εδώ και δεκαετίες μετατρέπει τις παράξενες ιδέες, τις σουρεαλιστικές εικόνες και τις απρόσμενες αφηγήσεις σε ψυχεδελική ποπ.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του δίσκου, οι The Flaming Lips ανακοίνωσαν μια σειρά συναυλιών σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2027.