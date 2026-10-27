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Οι Throwing Muses επαναφέρουν το album που άλλαξε την ιστορία της 4AD

Το επί δεκαετίες εξαντλημένο πρώτο album του συγκροτήματος επιστρέφει για την τεσσαρακοστή επέτειό του και μαζί του αναβιώνει ένα κομβικό κεφάλαιο του αμερικανικού alternative rock.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Throwing Muses επανεκδίδουν το ομώνυμο ντεμπούτο album τους στις 11 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία του. Ο δίσκος του 1986, ο οποίος παραμένει εδώ και χρόνια εξαντλημένος και απουσιάζει από τις streaming πλατφόρμες, επιστρέφει μέσω της βρετανικής ανεξάρτητης 4AD, της ιστορικής εταιρείας που συνέδεσε το όνομά της με σχήματα όπως οι Cocteau Twins, οι Pixies και οι Breeders, διαμoρφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον ήχο και την αισθητική του alternative rock.

Το Throwing Muses δεν αποτελεί απλώς το σημείο εκκίνησης της δισκογραφίας του συγκροτήματος από το Rhode Island. Είναι επίσης το album με το οποίο η 4AD παρουσίασε την πρώτη αμερικανική μπάντα που υπέγραψε ποτέ στο δυναμικό της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η συμφωνία ξεκίνησε σχεδόν κινηματογραφικά. O ιδρυτής της 4AD, Ivo Watts-Russell, άκουσε το The Doghouse Cassette, μία συλλογή με τα πρώιμα demos των Throwing Muses, ενώ είχε ακινητοποιηθεί στην κίνηση. Την έπαιξε τρεις ή τέσσερις φορές στη σειρά, γοητευμένος από την ένταση, τους στίχους και τον τρόπο με τον οποίο η επιθετικότητα της μουσικής αποκάλυπτε σταδιακά την ομορφιά της. Η υπογραφή των Throwing Muses έμελλε να μετακινήσει το ενδιαφέρον της 4AD από τη βρετανική goth και post-punk σκηνή προς το ανερχόμενο αμερικανικό alternative rock. Μέσω του κύκλου και του management της μπάντας, ο Watts-Russell ανακάλυψε λίγο αργότερα τους Pixies, τους οποίους υπέγραψε το 1987.

Όταν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, η Kristin Hersh, η Tanya Donelly, η Leslie Langston και ο David Narcizo βρίσκονταν ακόμη στην εφηβεία τους. Ο σπασμωδικός ρυθμός, οι απρόβλεπτες αλλαγές και η συναισθηματική ένταση του δίσκου συνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό με ένα σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί η Hersh στα 16 της. Όπως έχει αφηγηθεί, μετά τον τραυματισμό της άρχισε να βιώνει τα τραγούδια σχεδόν ως παραισθήσεις, όχι σαν ιδέες που περίμεναν να γραφτούν, αλλά σαν κάτι που απαιτούσε να ακουστεί.

Η σχέση των Throwing Muses με την 4AD διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία και απέφερε επτά albums και δύο σημαντικά EPs, ενώ γύρω από τα μέλη του group αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο δημιουργικό οικοσύστημα. Από τη solo πορεία της Hersh και τους 50FootWave μέχρι τους Belly της Donelly και τους Breeders, τους οποίους εκείνη συνίδρυσε με την Kim Deal.

Σαράντα χρόνια μετά, η επιστροφή του Throwing Muses αποκαθιστά ένα σημαντικό κενό στον κατάλογο της 4AD και επαναφέρει τον δίσκο που ήταν ο πρώτος κρίκος σε μία από τις πιο θορυβώδεις και επιδραστικές αλυσίδες του αμερικανικού indie rock.

 

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