Πληροφορίες

Ο The Weeknd παρουσίασε το νέο του τραγούδι “Hong Kong” στο Hong Kong

Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Kai Tak Stadium, με ένα βίντεο γεμάτο κινηματογραφικές αναφορές στον Wong Kar-wai και τη νοσταλγική εικόνα της πόλης από τα ’80s και τα ’90s.

Κλέλια Φατούρου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο The Weeknd παίζει αυτό το χαριτωμένο παιχνίδι στις συναυλίες του. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, παρουσίασε για πρώτη φορά ένα νέο τραγούδι, με τον τίτλο "Rio", κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Rio de Janeiro. Τον περασμένο μήνα, ερμήνευσε για πρώτη φορά ένα ακόμη κομμάτι, που φαίνεται να ονομάζεται "Tokyo", σε συναυλία του στο Tokyo. 

Το Σάββατο, ο Καναδός σταρ ξεκίνησε μια σειρά τεσσάρων διαδοχικών συναυλιών με εξαντλημένα εισιτήρια στο Kai Tak Stadium του Χονγκ Κονγκ. Εκεί παρουσίασε ένα ακόμη ολοκαίνουριο τραγούδι, το οποίο, ναι σωστά μαντεύεις, έχει τον τίτλο "Hong Kong". Μια πρακτική που, όπως σχολιάζει ο Tom Breihan του Stereogum, αρχίζει να θυμίζει την αντίστοιχη τάση των indie rockers The Mountain Goats.

Το "Hong Kong" είναι μια μεγαλοπρεπής, δραματική μπαλάντα, βασισμένη σε sample από το "Seasonal Wind", το τραγούδι της Faye Wong από το 1993. Η Wong, μία από τις σημαντικότερες μορφές της καντονέζικης και κινεζικής ποπ, είναι γνωστή και για την παρουσία της στην κλασική ταινία του Wong Kar-wai "Chungking Express". Και η συγκεκριμένη επιλογή του sample μοιάζει να παραπέμπει ακριβώς σε αυτό το κινηματογραφικό σύμπαν.

Το βίντεο από την εμφάνιση του The Weeknd, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καλλιτέχνη, έχει γυριστεί από μία σταθερή κάμερα, σε μεγάλη απόσταση από τη σκηνή. Έτσι, ο ίδιος ο τραγουδιστής δύσκολα διακρίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του πλάνου. Το επίκεντρο είναι η τεράστια οθόνη πίσω του, όπου προβάλλονται πλάνα από το Χονγκ Κονγκ, γυρισμένα από τον βιντεογράφο Evan Larsen, τα οποία παραπέμπουν ξεκάθαρα στην αισθητική του κινηματογράφου της πόλης.

Μιλώντας στη South China Morning Post, ο Larsen αποκάλυψε ότι ο The Weeknd είναι μεγάλος λάτρης του κινηματογράφου «Είναι σινεφίλ και αγαπά τον κινηματογράφο του Hong Kong από τα τέλη των ’80s και τις αρχές των ’90s. Μου έδωσε μια λίστα με ταινίες που έπρεπε να δω πριν φτάσω εκεί, ώστε να εμπνευστώ από την πόλη προτού τη γνωρίσω από κοντά. Αυτό σίγουρα βοήθησε και θέλαμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ανάμεσα στις βασικές επιρροές που ξεχώρισε ήταν το Chungking Express και η πνευματική του συνέχεια, το "Fallen Angels", του Wong Kar-wai, καθώς και οι ταινίες δράσης του John Woo "A Better Tomorrow" και "Hard-Boiled".

Ο Larsen αποκάλυψε επίσης ότι έχει λάβει πλήθος μηνυμάτων από ανθρώπους που θυμούνται το Hong Kong των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με αρκετούς να συγκινούνται βλέποντας το βίντεο. «Μου έστειλαν μηνύματα που έλεγαν ότι τους έφερε δάκρυα στα μάτια. Το να διαβάζω αυτά τα μηνύματα είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Ο The Weeknd ήθελε πραγματικά να δημιουργήσει ένα τραγούδι, αλλά και ένα βίντεο, που να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ερωτική επιστολή προς την πόλη. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις ότι έχει αγγίξει τόσους πολλούς ανθρώπους».

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

John Lydon: Κυκλοφορεί το φωτογραφικό memoir "Archive" για τα 50 χρόνια των Sex Pistols

Ο Johnny Rotten ανοίγει το προσωπικό του αρχείο με σπάνιες φωτογραφίες και αναμνήσεις από την...

David Bowie: Ένα καταχωνιασμένο concert film του 1978 μετατρέπεται σε παγκόσμιο arena show

Μακριά από τις creepy/greedy ευκολίες των hologram shows, μία οπτικοακουστική εμπειρία επιστρέφει...

Μετά από 28 άλμπουμ, οι King Gizzard μπήκαν για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100

Το "Flower in a Hurricane" των Justice, με Tame Impala, SZA και King Gizzard, έκανε το ντεμπούτο...

Featured

ALBUM REVIEW: Frenzee – Runnin' Amok

ALBUM REVIEW: Frenzee – Runnin' Amok

Με το "Runnin' Amok", οι Frenzee μετατρέπουν την οργή σε τραγούδι και καταθέτουν μία από τις πιο...

clinamen: Η μουσική του τυχαίου στο κέντρο της Αθήνας

Δεκάδες πορσελάνινα μπολ επιπλέουν, συγκρούονται και παράγουν ήχους στο "clinamen", τη μνημειώδη...

Doumani All-Stars: Από το ρεμπέτικο και το punk στη dub διασκευή της "Μπασταρδοκρατίας"

Οι Doumani All-Stars μιλούν για τη dub διασκευή της "Μπασταρδοκρατίας" της Γενιάς του Χάους, τον...

Best of Network

Dead Man’s Bones: O Ryan Gosling ξέθαψε το σκοτεινό μουσικό του alter ego 17 χρόνια μετά
Προτεινόμενο
Dead Man’s Bones: O Ryan Gosling ξέθαψε το σκοτεινό μουσικό του alter ego 17 χρόνια μετά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
27 Οκτωβρίου: Ημέρα Μνήμης για τα κατοικίδια που δεν είναι πια κοντά μας
Προτεινόμενο
27 Οκτωβρίου: Ημέρα Μνήμης για τα κατοικίδια που δεν είναι πια κοντά μας
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το μωβ είναι το νέο κόκκινο
FASHION TRENDS
Το μωβ είναι το νέο κόκκινο
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος
Προτεινόμενο
Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Βρήκα τα essentials της χειμερινής γκαρνταρόμπας στη νέα συνεργασία της Victoria Beckham με την Gap
FASHION NEWS
Βρήκα τα essentials της χειμερινής γκαρνταρόμπας στη νέα συνεργασία της Victoria Beckham με την Gap
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι μιας θαυμάστριάς της μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε στάδιο 3
Προτεινόμενο
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι μιας θαυμάστριάς της μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε στάδιο 3
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Sally Rooney: Της έκοψαν τα βιβλία στη Βρετανία και ο κόσμος έτρεξε να τα αγοράσει
Προτεινόμενο
Sally Rooney: Της έκοψαν τα βιβλία στη Βρετανία και ο κόσμος έτρεξε να τα αγοράσει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τελικά δεν ήταν μόνο η ξηρασία: Τι συνέβη πραγματικά με τους Μάγια;
Προτεινόμενο
Τελικά δεν ήταν μόνο η ξηρασία: Τι συνέβη πραγματικά με τους Μάγια;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τα 5 πιο στοιχειωμένα ξενοδοχεία της Αμερικής, σύμφωνα με όσους έχουν μείνει εκεί
Προτεινόμενο
Τα 5 πιο στοιχειωμένα ξενοδοχεία της Αμερικής, σύμφωνα με όσους έχουν μείνει εκεί
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr