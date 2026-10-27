Ο The Weeknd παρουσίασε το νέο του τραγούδι “Hong Kong” στο Hong Kong

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο The Weeknd παίζει αυτό το χαριτωμένο παιχνίδι στις συναυλίες του. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, παρουσίασε για πρώτη φορά ένα νέο τραγούδι, με τον τίτλο "Rio", κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Rio de Janeiro. Τον περασμένο μήνα, ερμήνευσε για πρώτη φορά ένα ακόμη κομμάτι, που φαίνεται να ονομάζεται "Tokyo", σε συναυλία του στο Tokyo.

Το Σάββατο, ο Καναδός σταρ ξεκίνησε μια σειρά τεσσάρων διαδοχικών συναυλιών με εξαντλημένα εισιτήρια στο Kai Tak Stadium του Χονγκ Κονγκ. Εκεί παρουσίασε ένα ακόμη ολοκαίνουριο τραγούδι, το οποίο, ναι σωστά μαντεύεις, έχει τον τίτλο "Hong Kong". Μια πρακτική που, όπως σχολιάζει ο Tom Breihan του Stereogum, αρχίζει να θυμίζει την αντίστοιχη τάση των indie rockers The Mountain Goats.

Το "Hong Kong" είναι μια μεγαλοπρεπής, δραματική μπαλάντα, βασισμένη σε sample από το "Seasonal Wind", το τραγούδι της Faye Wong από το 1993. Η Wong, μία από τις σημαντικότερες μορφές της καντονέζικης και κινεζικής ποπ, είναι γνωστή και για την παρουσία της στην κλασική ταινία του Wong Kar-wai "Chungking Express". Και η συγκεκριμένη επιλογή του sample μοιάζει να παραπέμπει ακριβώς σε αυτό το κινηματογραφικό σύμπαν.

Το βίντεο από την εμφάνιση του The Weeknd, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καλλιτέχνη, έχει γυριστεί από μία σταθερή κάμερα, σε μεγάλη απόσταση από τη σκηνή. Έτσι, ο ίδιος ο τραγουδιστής δύσκολα διακρίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του πλάνου. Το επίκεντρο είναι η τεράστια οθόνη πίσω του, όπου προβάλλονται πλάνα από το Χονγκ Κονγκ, γυρισμένα από τον βιντεογράφο Evan Larsen, τα οποία παραπέμπουν ξεκάθαρα στην αισθητική του κινηματογράφου της πόλης.

Μιλώντας στη South China Morning Post, ο Larsen αποκάλυψε ότι ο The Weeknd είναι μεγάλος λάτρης του κινηματογράφου «Είναι σινεφίλ και αγαπά τον κινηματογράφο του Hong Kong από τα τέλη των ’80s και τις αρχές των ’90s. Μου έδωσε μια λίστα με ταινίες που έπρεπε να δω πριν φτάσω εκεί, ώστε να εμπνευστώ από την πόλη προτού τη γνωρίσω από κοντά. Αυτό σίγουρα βοήθησε και θέλαμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ανάμεσα στις βασικές επιρροές που ξεχώρισε ήταν το Chungking Express και η πνευματική του συνέχεια, το "Fallen Angels", του Wong Kar-wai, καθώς και οι ταινίες δράσης του John Woo "A Better Tomorrow" και "Hard-Boiled".

Ο Larsen αποκάλυψε επίσης ότι έχει λάβει πλήθος μηνυμάτων από ανθρώπους που θυμούνται το Hong Kong των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με αρκετούς να συγκινούνται βλέποντας το βίντεο. «Μου έστειλαν μηνύματα που έλεγαν ότι τους έφερε δάκρυα στα μάτια. Το να διαβάζω αυτά τα μηνύματα είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Ο The Weeknd ήθελε πραγματικά να δημιουργήσει ένα τραγούδι, αλλά και ένα βίντεο, που να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ερωτική επιστολή προς την πόλη. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις ότι έχει αγγίξει τόσους πολλούς ανθρώπους».