Η Madonna ξαναγράφει το "Celebration" σε ένα νέο βινύλιο 10 τραγουδιών

Η Madonna επιστρέφει στο παρελθόν της, αλλά αυτή τη φορά σε μία αρκετά πιο… συμπυκνωμένη εκδοχή. Το Celebration, η συλλογή που συγκέντρωσε το 2009 ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της, επιστρέφει στις 11 Δεκεμβρίου σε μια νέα, επιλεγμένη έκδοση μόλις 10 τραγουδιών, τα οποία θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά όλα μαζί σε ένα και μόνο LP.

Η νέα έκδοση καλύπτει τα πρώτα 25 χρόνια της καριέρας της Madonna και μοιάζει περισσότερο με μια πολύ προσεκτική «συμπύκνωση» της pop διαδρομής της παρά με μια ακόμη greatest hits συλλογή. Στο tracklist βρίσκουμε τα "Hung Up", "Music", "Like A Prayer", "4 Minutes", "Holiday", "Into The Groove", "Vogue", "La Isla Bonita", "Material Girl" και "Frozen". Δέκα τραγούδια, δηλαδή, που περνούν από διαφορετικές εποχές της Madonna, από τα πρώτα χρόνια της μέχρι την είσοδό της στα 00s.

Και υπάρχει κάτι αρκετά ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί αυτή η έκδοση. Το αρχικό Celebration του 2009 ήταν μια πολύ μεγαλύτερη συλλογή 36 κομματιών σε 2CD και 4LP, με τις επιλογές να έχουν γίνει από την ίδια τη Madonna και τους fans της. Τώρα, δεκαεπτά χρόνια αργότερα, η λογική αλλάζει εντελώς: μόλις δέκα τραγούδια, ένα LP και καμία διάθεση να χωρέσει ολόκληρη η καριέρα της σε μία έκδοση.

Το βινύλιο θα κυκλοφορήσει σε ημιδιάφανο γαλάζιο χρώμα, ενώ θα υπάρχει και ειδική έκδοση red-and-pink splatter, διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των επίσημων καταστημάτων της Madonna και της Rhino. Και οι δύο εκδόσεις θα συνοδεύονται από poster 11x11 ιντσών.

Η επιλογή της συγκεκριμένης στιγμής έχει επίσης ενδιαφέρον. Το 2026 έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά για τη Madonna, η οποία επέστρεψε στη σκηνή των MTV Video Music Awards, ενώ η μουσική της εξακολουθεί να βρίσκει καινούργιους τρόπους να επιστρέφει στην pop επικαιρότητα. Παράλληλα, η κυκλοφορία έρχεται λίγο μετά την επιστροφή της με το Confessions II, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από τον κατάλογό της.

Ίσως, τελικά, αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του νέου Celebration. Δεν επιχειρεί να πει τα πάντα για τη Madonna. Διαλέγει δέκα τραγούδια και αφήνει αυτά να θυμίσουν γιατί, τόσες δεκαετίες μετά, η συγκεκριμένη δισκογραφία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την pop.

Το νέο Celebration κυκλοφορεί στις 11 Δεκεμβρίου 2026.