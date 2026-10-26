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Turnstile: 60.000 κόσμος σε ανοιχτή συναυλία τους για την Παλαιστίνη, το Σουδάν και τον Λίβανο

Η μεγαλύτερη συναυλία στην ιστορία τού group συγκέντρωσε πάνω από 220.000 δολάρια στην Washington, για τις ανθρωπιστικές δράσεις της Human Concern International.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Turnstile ολοκλήρωσαν τη δεύτερη βορειοαμερικανική περιοδεία τους για το album Never Enough, με τη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει μέχρι σήμερα και με έναν ξεκάθαρο σκοπό. Το συγκρότημα από τη Βαλτιμόρη έδωσε συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο National Mall μπροστά από το Washington Monument, καλώντας το κοινό να ενισχύσει με δωρεές τη Human Concern International, με στόχο την ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη, το Σουδάν και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 60.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία για το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν – άνω των 221 χιλιάδων δολαρίων.

Στη μέση του set, ο frontman των Τurnstile, Brendan Yates, ευχαρίστησε το κοινό και μίλησε για την πολιτική και κοινωνική συνείδηση που κληρονόμησαν το group από τη hardcore σκηνή. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη κοινότητα τους δίδαξε ότι η μουσική δεν αντικατοπτρίζει μόνο τον καλλιτέχνη που τη δημιουργεί, αλλά και τους ανθρώπους, τον κόσμο, τον πόνο και τη χαρά που την περιβάλλουν.

 

Ο Yates ολοκλήρωσε την παρέμβασή του καλώντας τις δεκάδες χιλιάδες παρευρισκομένων να φωνάξουν «αρκετά δυνατά ώστε να ακουστούν μέχρι τον Λευκό Οίκο»: Free Palestine! Free Sudan! Free Lebanon!

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Turnstile διοργανώνουν μία δωρεάν συναυλία για κοινωνικό σκοπό. Το 2025 είχαν εμφανιστεί στο Wyman Park Dell της Βαλτιμόρης, καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδα της παραγωγής και συγκεντρώνοντας περισσότερα από 35.000 δολάρια για τη Health Care for the Homeless, οργάνωση που παρέχει ιατρική περίθαλψη και στέγη σε άστεγους ανθρώπους στο Maryland.

Η συναυλία τής μπάντας στην Ουάσινγκτον προστέθηκε σε μια ήδη ιστορική χρονιά για αυτήν. Τον Φεβρουάριο κέρδισαν τα δύο πρώτα Grammy της πορείας τους: Best Rock Album για το Never Enough και Best Metal Performance για το "Birds". Παράλληλα, έγιναν το πρώτο συγκρότημα που συγκέντρωσε την ίδια χρονιά υποψηφιότητες στις κατηγορίες Rock, Metal και Alternative.

Ενώ τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν το remix album Never Enough Versions, με ενδιαφέρουσες επανεκτελέσεις των τραγουδιών του πρώτου δίσκου και τις συμμετοχές των Elton John, Panda Bear, Hayley Williams, Oklou, Slayyyter και Chanel Beads, μεταξύ άλλων.

 

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